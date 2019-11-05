Конец вампирскому счастью: звезда «Другого мира» оформила развод

Британская актриса Кейт Бекинсейл и режиссер Лен Уайзман официально развелись после того как в 2015 году приняли решение расстаться, сообщает Fox News.

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Звездная пара познакомилась в 2003 году во время съемок вампирского фильма «Другой мир», в мае 2004 года они оформили свои отношения, а в 2016-м Уайзман подал на развод, сославшись на непримиримые разногласия.

«Они по-прежнему дружат и проводят вместе время в Лос-Анджелесе, когда Кейт там, — рассказал изданию инсайдер. — Там не было никакой драмы. Это просто не стиль Кейт. У них обоих были сложные графики и они решили разойтись».

До замужества с Уайзманом Бекинсейл на протяжении восьми лет встречалась с актером Майклом Шином, за это время у пары родилась дочь Лили Мо Шин, однако это не удержало пару от расставания. Тем не менее, актерам удалось сохранить теплые отношения и продолжить вместе воспитывать дочь, которая в январе этого года отпраздновала свое двадцатилетие. Папарацци и по сей день делают фотографии их на совместных семейных прогулок.

«Я люблю его нежно — я бы очень по нему скучала, если бы его не было в моей жизни», — цитирует слова 46-летней актрисы издание «Hello!».

У Шина после Бекинсейл была очень насыщенная личная жизнь, за годы после расставания с матерью своей дочери он встречался с актрисами Рэйчел МакАдамс, Лоррейн Стюарт, Эйслинг Беа и Сарой Сильверман. В июне этого года СМИ стали писать о том, что 50-летний актер встречается с 25-летней шведской актрисой Анной Лундберг.

В мае 2016 года Шин вместе с Сильверман поддержали Кейт на премьере фильма «Любовь и дружба» в Лос-Анджелесе. На ковровой дорожке трио из бывших возлюбленных и настоящих демонстрировали что называется «высокие отношения», они позировали в обнимку фотографам, целовались и веселились.

Тогда американская пресса писала, что в общении Бекинсейл и Сильверман нет и намека на натянутость.

«Я ее просто обожаю! Я так рада, что Майкл нашел ее, мне не придется тратить полжизни, чтобы помочь ему в поиске второй половинки», — говорила в одном из интервью голливудская звезда.

Сара в то время тоже, казалось, полностью разделяла позицию Кейт: «Нам очень круто вместе! Кейт веселая, я ее очень люблю. А вообще, это выглядит так: «Посмотрите на всех этих красивых женщин, с которыми Майкл был вместе, а теперь он любит меня!». И это действительно вау!»

В конце 2017 года Майкл и Сара расстались, однако общественность узнала об этом в феврале 2018-го от самой Сары.

«Великолепный Майкл Шин и я осознанно расстались перед Рождеством. Мы просто живем в разных странах, и это довольно тяжело. Мы подумали, что уже настало время вам обо всем рассказать, чтобы вы не донимали нас вопросами: «А как там Майкл/А как там Сара?» — написала она у себя в твиттере.

Позже стало известно, что Бекинсейл преподнесла Сильверман необычный подарок, который та назвала продуманным и жестоким. Актриса подарила своей последовательнице персональный набор с конфетами M&M's, на которых были изображены лица распавшейся пары.

«Каждый вечер заканчивается у миски с подтаявшими персонализированными M&M's, которые подарил мне очень коварный и жестокий человек Кейт Бекинсейл. Чтобы напомнить, насколько я одинока в этом мире. Невероятно одинока. Спасибо, Кейт. (Если честно, они слишком хороши, чтобы выглядеть так, словно побывали в микроволновке)», — написала Сара под снимком этих самых конфет у себя в инстаграме.

Поклонники Сильверман после этого обрушились на Бекинсейл с критикой «столь жестокого поступка», обвинили ее в лицемерии и глупости. Некоторые стали злорадствовать, что всегда были уверены в том, что ее «дружба — фальшивка».

Увидев эту реакцию, Сара решила прояснить ситуацию и призналась, что это была шутка.

«Она подарила мне их на Рождество еще до того как мы с Майклом расстались. Это был лучший рождественский подарок за всю нашу историю. Я до сих наблюдаю последствия столь плохо продуманной шутки, которой я случайно подставила свою сестренку Кейт», — изменила подпись к фотографии с конфетками актриса в жанре стенд-ап.

Что касается самой Бекинсейл, в апреле этого года она рассталась с 25-летним комиком Питом Дэвидсоном, спустя три месяца после начала отношений.