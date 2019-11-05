«Джуманджи», «Реальная любовь в Нью-Йорке» и другие трейлеры недели

«Малыш Джо» («Little Joe»), Джессика Хауснер. Премьера в России — 21 ноября

В сети появился трейлер к австрийско-британскому фильму «Малыш Джо», чья премьера состоялась этим летом на Каннском фестивале, где исполнительница главной роли Эмили Бичем завоевала награду как лучшая актриса. В самом фильме она сыграла роль матери-одиночки, которая работает в отделе по выведению новых видов растений, где трудится над созданием необыкновенного цветка. Тех, кто правильно за ним ухаживает, это растение одаривает счастьем. Однако и у такого потрясающего изобретения оказываются свои подводные камни, о которых поначалу не подозревает даже сама создательница.

«21 мост» («21 Bridges»), Брайан Кирк. Премьера в России — 5 декабря

Трейлер к новому полицейскому триллеру из США выложили создатели «21 моста» с Чедвиком Боузманом и Сиенной Миллер. Согласно его сюжету, после убийства восьми нью-йоркских служителей правопорядка при попытке задержать продавцов наркотиков полицейский с неоднозначным прошлым должен будет отыскать преступников и отомстить им. Для этого главному герою понадобится заблокировать весь Манхэттен и 21 мост, который ведет от острова к городу.

«Джуманджи: Новый уровень» («Jumanji: The Next Level»), Джейк Кэздан. Премьера в России — 12 декабря

В сети появился новый трейлер к очередному фильму о волшебной игре, способной увлечь своих игроков гораздо дальше, чем они планировали, — «Джуманджи: Новый уровень». Руководство Columbia Pictures крепко оседлало недавно возрожденную франшизу, в новой части которой опять появятся Дэнни Де Вито, Дуэйн Джонсон, Джек Блэк, Кевин Харт и Дэнни Гловер. Ожидается, что в России зрители смогут увидеть новые приключения запомнившихся героев с 12 декабря.

«Реальная любовь в Нью-Йорке» («The Kindness of strangers»), Леоне Шерфиг. Премьера в России — 19 декабря

Выход фильма Лоне Шерфиг «Реальная любовь в Нью-Йорке» запланирован в России на 19 декабря. Его герои готовятся к наступлению Нового года в главном мегаполисе планеты, однако каждый из них на деле переживает самый тяжелый кризис в жизни. Случайная встреча в русском ресторане и разговор с незнакомцами поможет им вновь поверить в добро и набраться сил для празднования.

«Фотография» («The Photograph»), Стелла Меги

Режиссер Стелла Меги представила трейлер к своему новому фильму «Фотография» о кураторе музея, которая пытается разобраться в семейных тайнах своей недавно умершей матери с помощью ее любовных писем и одной старой фотографии. На помощь ей приходит молодой репортер, из-за которого попытки отделить свои тайны от чужих становятся тщетными, — истории двух поколений начинают сближаться друг с другом. Фильм должен выйти на экраны ко Дню всех влюбленных.

Действие фильма «Банкир» с Сэмюэлем Л. Джексоном о двух предпринимателях-афроамериканцах будет разворачиваться в 1950-х годах — накануне взрыва широкомасштабного движения за права темнокожих в США. Чтобы обойти своих конкурентов и добиться успеха во враждебную эпоху, два главных героя нанимают обычного белого работягу, которого учат изображать главу их бизнес-империи, а себя выдают за его подручных. Несмотря на серьезные финансовые достижения, они постоянно вынуждены находится в ситуации риска быть раскрытыми.

Режиссер фильмов «Недруги» и «Черная месса» Скотт Купер представил трейлер к своему новому хоррору «Оленьи рога». Согласно сюжету, ученик школы обнаруживает нечто странное у себя дома, однако не решается сразу же рассказывать о находке взрослым. Однако со временем странное поведение ребенка привлекает к себе внимание его преподавательницы, которая вместе с братом-полицейским обнаруживает, что дома у мальчика действительно обосновалось потустороннее зло.