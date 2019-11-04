«Не суждено быть вместе»: муж Лолиты раскрыл причину развода

Пятый муж певицы Лолиты Дмитрий Иванов, с которым они прожили в браке девять лет, рассказал StarHit о причинах расставания. Он признался, что супруги стали редко видеться из-за плотного графика и постепенно отдалились друг от друга.

«Наш современный ритм в мегаполисе накладывает отпечаток на быт. Своего рода неизбежность. Неоднократно пытались все обсудить, садились за стол, но не понимали друг друга, не слышали, — сказал Иванов. — И здесь вина обоих: не смогли сберечь чувства».

По словам бывшего теннисиста, Лолита обратилась за помощью к астрологу, которая, в свою очередь, предупредила, что им не суждено быть вместе. «Просто ей, несмотря ни на что, хотелось остаться со мной. Но мне не рассказывала о предсказании. Когда я спросил, почему, ведь ты же знала, ответила, что боялась потерять», — добавил мужчина.

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Кроме того, Иванов признался, что, в отличие от Лолиты, мечтал о совместных детях.

В ходе интервью мужчина также назвал поведение исполнительницы «странным». Он отметил, что после расставания Лолита прекратила общение с его дочерью Анастасией, несмотря на то, что прежде они поддерживали теплые отношения. Иванов подчеркнул, что, в отличие от бывшей возлюбленной, не хочет устраивать из их разрыва «шоу».

«Лола делает неоднозначные заявления через адвокатов, которые характеризуют меня определенным образом, — посетовал он. — Давайте подождем суда, он все расставит на свои места и выяснит, где правда, а где ложь. Устраивать шоу я не хочу — неблагодарное занятие. За плечами девять лет, когда все было хорошо».

Комментируя свои новые отношения, Иванов заверил, что начал встречаться с нынешней возлюбленной Ольгой после расставания с Лолитой.

«Желтая пресса нашла [их совместные снимки] и решила хайпануть, выдала за то, что мы вместе уже давно, — посетовал спортсмен. — Никто информацию проверять не стал. И когда это дошло до Лолы, она тоже, не разобравшись, стала поливать меня грязью через журналистов».

В заключение Иванов выразил надежду, что в итоге Лолита поступит «мудро», и они разойдутся цивилизованным путем.

«Сам я сор из избы выносить не хочу. То, что было, — было. Время, проведенное рядом с этой яркой женщиной, навсегда останется в моей памяти», — сказал он.

Ранее стало известно, что Иванов подал иск в Басманный районный суд Москвы.

Развод можно было оформить и через ЗАГС, поскольку у пары нет общих детей, но мужчина объяснил свое решение некими «вскрывшимися обстоятельствами», суть которых раскрывать не стал. Артистка, в свою очередь, попросила признать их брак фиктивным — по информации СМИ, якобы из-за измен мужа и содержания им девушки-косметолога из Белоруссии.

«Дело в том, что Лолите стали доподлинно известны определенные обстоятельства жизни Дмитрия в период их брака. Есть доказательства, которые мы представим в суде. Исходя из них, на момент создания брака Иванов не преследовал цель создать семью. И в дальнейший период эти обстоятельства подтверждались», — приводит слова адвоката Милявской сайт kp.ru.

О расставании с Ивановым Лолита объявила в начале июля. В своем инстаграме певица призналась, что после девяти лет совместной жизни они друг к другу остыли.

«Мы с Димой решили, что наступила пора расстаться. Мы очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время. Чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, это выход!» — написала она под совместной фотографией с мужем.

Своего бывшего возлюбленного певица назвала «замечательным молодым мужем», пожелала ему всего самого хорошего и объявила себя свободной женщиной. При этом она отметила, что пока не собирается вступать в очередные отношения, а сфокусируется на семье и работе.

Романтические отношения Лолиты с бывшим теннисистом Ивановым завязались в 2010 году, а год спустя пара вступила в официальный брак. Пятый муж 55-летней артистки оказался моложе ее на 12 лет.