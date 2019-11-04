«В космос не запускает»: фанаты не оценили новые песни Земфиры

Российская рок-певица Земфира приняла участие в фестивале Parus в крупнейшем городе ОАЭ Дубае. Согласно графику, опубликованному на официальной странице артистки в Instagram, на концерте она исполнила 17 песен, среди которых легендарные «Хочешь?», «Почему?» и «Жить в твоей голове».

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Помимо вечных хитов, она представила публике сразу две новые композиции — на мероприятии впервые прозвучали песни «Abuse» и «Goodbye», посвященные несчастной любви и расставанию. Примечательно, что слова на английском языке звучали в данных композициях только в припевах, а куплеты исполнялись на русском. Видео премьерных выступлений опубликовал на своем YouTube-канале пользователь под ником Inner Emigrant.

После исполнения хита 2006 года «Любовь как случайная смерть» артистка небрежно взяла стаканчик с водой и поинтересовалась у зрителей об их настроении.

«У вас все хорошо? — спросила Земфира и, услышав протяжное «Дааа!», тут же обрадовала зал, — А теперь новая песня!»

Певица передразнила восхищенные возгласы поклонников, крикнув в микрофон «Ууу», после чего из ее уст впервые прозвучали строки песни «Abuse» — в контексте произведения это название можно перевести как «Плохое обращение».

«Ты не знаешь меня // Ни черта, ни черты, // Только некий портрет // Из поступков и слов, // Из иллюзий и снов. // Неплохой портрет, // Но ни разу не я», — поется в первом куплете композиции.

Также в новом произведении Земфиры говорится о том, что двум людям приходится существовать в «собственном аде, в котором сильно трясет», но они не покидают его, потому что привыкли находиться вдвоем. При этом героиню песни, от лица которой поет артистка, кто-то держит «на поводке», из-за которого «невозможно дышать», однако она привыкла к боли и даже получает от этого удовольствие.

«Я давно уже все, // Ни себя, ни причин, // Только нежность и боль // И немного тепла», — согласно тексту, героиня композиции смирилась с этими факторами.

Едва прозвучали последние ноты «Abuse», как Земфира взяла в руки гитару, уселась на стульчик, поправила микрофон и спокойно объявила «Еще одна новая песня!». Неожиданное заявление артистки спровоцировало радостные возгласы зрителей и крики «Мы тебя любим!».

Во второй новинке отражается следующая стадия состояния человека после событий, описанных в «Abuse», — героиня композиции «Goodbye» уже не может терпеть токсичные отношения и прощается со своей второй половинкой.

«Мы оторвались от края Земли // И прыгнули вниз. // Мы обещали друг друга спасти // И не смогли, // Только не злись», — говорится в новинке, после чего следует заявление «Я повернусь, закурю и скажу «Goodbye».

На странице Земфиры в Instagram также появились видеозаписи обеих премьер, в подписях к которым она привела небольшие отрывки из песен. Поклонники артистки поздравили ее с пополнением репертуара и выразили желание услышать новые песни на концертах в России. Некоторые подписчики Земфиры поинтересовались причиной депрессивной темы композиций, предположив, что это может быть связано с личной жизнью артистки.

Земфира, как известно, редко дает интервью и предпочитает не комментировать свою личную жизнь. Ранее в сети ходили слухи о романе исполнительницы с заслуженной артисткой России Ренатой Литвиновой, но летом 2018 года певица опровергла эту информацию. Отвечая на вопросы поклонников в официальном паблике «Вконтакте», 43-летняя певица заявила, что актриса является для нее лучшим другом.

«То, что вам хочется видеть как каминг-аут, невозможно по многим причинам. Я очень люблю Ренату, это мой самый близкий человек и самый лучший друг, — написала певица. — При этом у нее есть мужчина, отец ее дочери, человек, которого я очень сильно уважаю. Вы что-то там себе напридумывали, но реальность совершенно иная».

Кстати, помимо восхищенных комментариев к композициям «Abuse» и «Goodbye», артистка получила много критики: некоторые поклонники отметили, что «Земфира уже не та» и назвали ее новые песни «шлаком», ссылаясь на творческий кризис исполнительницы.

«Если объективно судить, той Земфиры, с цепкими текстами, необычными мелодиями, бунтарством, уже нет. Все это примитивно и в космос не запускает. Только голос прекрасный тот же», — написал один из пользователей под видеозаписью с песней «Goodbye».

Включение в текст композиции отдельных слов на английском языке также оказался непонятым некоторыми слушателями, которые сочли этот ход «глупым», «нелепым» и «притянутым за уши».