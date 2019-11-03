Тяжелейший приступ: дочь Евы Польны попала в реанимацию

Дочь популярной певицы Евы Польны была госпитализирована в критическом состоянии и находится без сознания в реанимации закрытой клиники, сообщил Telegram-канал Baza.

Отмечается, что у девочки был тяжелейший приступ астмы. Врачи оказались не способны купировать острое состояние на месте, после чего ее доставили в больницу.

Сама Ева Польна отказалась общаться с корреспондентами радиостанции «Говорит Москва» и бросила трубку. Представитель отца девочки, певца Дениса Клявера, воздержался от комментариев, передает Nation News.

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«Мы не комментируем ситуацию, если что-то появится, то сообщим сами», — заявил он.

Не смогла ничего сказать о происходящем и бабушка девочки, с которой связался «СтарХит».

«Я ничего не могу сказать, потому что не проинформирована», — сказала мать Дениса Клявера.

О том, что он отец 14-летней дочери Польны, Клявер рассказал в программе Андрея Малахова. В 2013 году певица сообщила изданию «7 дней», что узнала об этом от журналистов.

«Они начали мне звонить, чтобы я дала свои комментарии, а я ничего не могла сказать. Тогда поступок Дениса восприняла как предательство. Мы же договорились, что будем молчать о том, что между нами произошло восемь лет назад: да, встречались, появился ребенок, но мы не сочетались браком, а расстались. Официально Денис признал факт своего отцовства спустя пять лет после рождения Эвелин», — говорила она.

По словам Польны, она не хотела, чтобы чужие люди вмешивались в ее жизнь, и долгое время ее семье удавалось поддерживать отношения с окружающими на желаемом уровне.

«Даже наши приятели-артисты ничего не знали. Одно дело, когда история касается меня, я уже обросла скорлупой, как говорят боксеры и борцы, «замозолилась», научилась не реагировать на какие-то вещи, считая их издержками своей профессии. Но когда речь идет о моих детях… Они ведь не виноваты, что их родители такие популярные персоны», — поясняла Польна.

При этом звезда признавала, что «рано или поздно информация всплывет», так как ее дочь живет в одном мире со взрослыми, посещает школу с другими детьми и находится в обществе.

Она подчеркнула, что ей была «неприятна» подача публике информации об их ребенке в такой форме. Польна рассказала, что отец девочки позднее заявил ей, что «сделал, как посчитал нужным».

«Ну, для мужчины это нормальная позиция. Мужчина всегда в более выигрышной ситуации, чем женщина, у которой есть дети», — подытожила она.

Она также подчеркнула, что не запрещает и не планирует ограничивать общение Клявера с дочерью, так как между ними нет конфликта, а отношения родителей и детей серьезно отличаются от отношений мужчин и женщин.

«Я хочу, чтобы у моих дочерей были папы, которые болеют за них, помогают, поддерживают. В жизни девочки очень важна отцовская поддержка. Но рассказывать Эвелин или Амалии, что папа — такой прекрасный и замечательный, или, наоборот, ругать не стану. Зачем искусственно создавать миф и говорить, что папа — Гагарин, когда он не Гагарин?» — сказала Польна.

Певица отметила, что «девочки сами разберутся» в этом вопросе в старшем возрасте, так как все будет происходить у них на глазах.

«И Денис не идеальный отец. Но мои дочери счастливы, потому что их любят», — добавила она.

Об отношениях Клявера и Польны ходило множество слухов, среди которых — нежелание певца признавать дочь. Однако сам он позднее объяснил, что вместе с бывшей солисткой «Гостей из будущего» не хотел афишировать происходящее в своей личной жизни.

«Но спустя несколько лет после рождения дочери оформили все документально. Со стороны, наверное, все это выглядит довольно легкомысленно. И я для себя не нахожу никаких оправданий. Но, на мой взгляд, лучше жить раздельно, нежели «ради счастья ребенка» мучить друг друга совместным проживанием и выяснять отношения у него на глазах», — говорил он.

Вместе с этим, Клявер признавал необходимость всегда быть готовым пойти на компромисс для построения отношений, если человек любит своих собственных детей.