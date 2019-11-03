Лайки за «Друзей»: Дженнифер Энистон покорила соцсети

Установив рекорд по скорости добавления подписчиков в Instagram, актриса Дженнифер Энистон возглавила таблицу самых популярных американских звезд в социальных сетях по версии The Hollywood Reporter.

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За период с 22 по 29 октября сообщение, сделанное Энистон, собрало наибольшее количество лайков. Им стала фотография со съемок шоу «Доброе утро, Америка!», получившая 4,7 млн лайков.

Таким образом Энистон сместила с первого места бывшего рестлера Дуэйна Джонсона, а замкнула тройку лидеров актриса Лили Рейнхарт.

Несмотря на то, что общее число подписчиков у Джонсона на сайте Instagram составляет 160 млн, первый миллион человек подписались на Энистон за первые пять часов регистрации 15 октября – ее рекорд зафиксировали представители Книги рекордов Гиннесса, а всего в настоящий момент их общее число доходит до 18 млн.

Первая публикация Энистон — ее совместная фотография с другими актерами сериала «Друзья» Дэвидом Швиммером, Мэттом Лебланом, Кортни Кокс, Мэттью Перри и Лизой Кудроу — собрала за одни сутки 12 млн лайков.

«Теперь мы друзья и в Intstagram. Привет всем!» — подписала она это фото.

Невероятный интерес пользователей социальной сети привел к тому, что какое-то время ее страница была недоступна из-за сбоев.

«Я клянусь, я не хотела ломать ее… Спасибо за добрый, глючный прием!» — подписала она свою следующую публикацию.

Кроме того, согласно исследованию, самым популярным шоу в соцсетях за эту неделю стал новый сезон «Голоса», а лидером среди сериалов — «Ривердэйл»

Исследование провела компания MVPindex, которая использовала данные социальных сетей Facebook, Instagram, Twitter, а также видеосервиса YouTube.

Энистон завела себе аккаунт в Instagram в год 25-летия премьеры первого сезона главного проекта с ее участием — телесериала «Друзья». В июне она говорила о желании принять участие в съемках продолжения хита, который перестал выходить на экраны в 2004 году.

Актриса утвердительно ответила на соответствующий вопрос ведущей Эллен Дедженерес в ее телешоу. Энистон отметила, что не исключает возвращения на экраны героев легендарного сериала.

«Послушай, я же тебе уже говорила. Я бы сделала это. Уверена, что и девочки (исполнительницы ролей главных женских персонажей Кортни Кокс и Лиза Кудроу — «Газета.Ru»), и мальчики (Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер) сделали бы это. Думаю, все может случиться», — сказала Энистон.

Она также пошутила, что иногда думает о самостоятельном запуске съемок.

При этом еще в декабре она выражала куда меньший энтузиазм, говоря о будущем проекта. Одной из причин, по которой «Друзья» вряд ли могли получить продолжение, она называла отсутствие желания у мужской части коллектива.

«Знаешь, девочки всегда говорят, что хотели бы сделать это снова. Но мальчики почему-то не испытывают такого же энтузиазма на этот счет», — говорила Энистон.

Не видела она перспективы в продолжении телесериала и в 2016 году. Говоря об этой идее, актриса предположила, что старые «Друзья» уже «не будут работать сегодня».

«Честно говоря, я не знаю, что мы будем делать [в рамках нового шоу]. Думаю, что тот период времени был отчасти ностальгическим. Думаю, что люди испытывают к нему такую привязанность, так как мы говорим о времени, когда наши лица, к примеру, не были «засунуты» в сотовые телефоны. Мы не проверяли социальные сети и прочее, а просто сидели в одной комнате или одной кофейне. И разговаривали, разговаривали, разговаривали. А сейчас мы потеряли все это», — констатировала Энистон.

Ее коллега по съемочной площадке актриса Лиза Кудроу, сыгравшая Фиби Буффэ, также негативно отзывалась о предложениях воскресить проект и собраться его звездам вместе.

«Я не вижу, как это будет работать. Это было бы весело, однако о чем нам рассказывать? Я много думала — что именно нам всем нравилось в этом шоу? Очевидно, что тогда наши персонажи были молодыми — и были друг для друга семьей. Но теперь у них есть свои собственные семьи. Так на что нам придется смотреть?» — комментировала она подобные обращения.

Актриса Кортни Кокс рассказывала о том, что создатели телесериала многократно рассматривали варианты возвращения успешного сериала на экраны, однако каждый раз сталкивались с отказом со стороны одного из участников оригинального шоу.

«Я бы сделала что угодно, чтобы снова оказаться в одной комнате с этими людьми, работать с ними и получать удовольствие», — признавалась Кокс.

По ее словам, каждый раз до появления продолжения «Друзей» не хватало «совсем чуть-чуть»,