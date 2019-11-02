«Упустили возможность»: Netflix обругали в NATO

Джон Фитиан, президент Национальной ассоциации владельцев кинотеатров (NATO), крупной организации, на долю которой в сумме приходятся более 32 тысяч кинозалов в США и еще 81 стране мире, осудил стриминговый сервис Netflix за ситуацию с новым фильмом Мартина Скорсезе «Ирландец». В NATO считают, что платформа допустила ошибку, не став идти на компромисс с двумя крупными сетями — 209-минутную ленту, которая будет доступна пользователям Netflix с 27 ноября, покажут всего в восьми кинотеатрах в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.

«Netflix впервые сталкивается с таким вызовом его бизнес-модели, упуская стратегическую возможность», — цитирует Фитиана The Hollywood Reporter.

Согласно главе NATO, данная ситуация может дать сигнал кинематографистам, что — вне зависимости от их статуса — фильмы, создаваемые для стриминг-сервиса, не получат широкого релиза в кинотеатрах.

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«В настоящее время они конкурируют за подписчиков и кинопроизводителей с обладающими множеством способов получения клиентов компаниями, у которых глубокие «карманы». Но они подали сигнал кинематографистом — даже если вы Мартин Скорсезе, у вас не будет широкого кинотеатрального релиза при сотрудничестве с Netflix», — подчеркнул он.

«Ирландец» стартовал в восьми кинотеатрах в США накануне, 1 ноября, то есть почти за месяц до его премьеры на Netflix. Сделано это было, впрочем, исключительно с той целью, чтобы лента могла попасть на «Оскар-2020»: для допуска к участию в соискании премии картина должна показываться в кино как минимум в течение недели (и до определенного срока, в который проект уложился).

Ранее Netflix и сам Скорсезе вели переговоры с двумя крупными американскими киносетями о широком прокате «Ирландца» — в случае их успешного окончания ленту показали бы по всей стране, а не только в считанных кинотеатрах в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке и на самом сервисе. Однако в итоге стороны прийти к соглашению не смогли. Камнем преткновения в данном случае стало «окно», которое должно было пройти между стартом фильма в кино и его дебютом на платформе: стандартные три месяца Netflix хотел сократить до 30 дней (или — максимум — до 45-и), что, естественно, потенциальных прокатчиков не устраивало.

Комментируя негативный результат переговоров в интервью The New York Times, Фитиан назвал его «позором».

«Очень грустно, что Netflix и руководители кинотеатров не смогли найти способ показать «Ирландца» большому количеству человек на больших экранах. А ведь фильм снят крупным режиссером, который сделал очень многое для нашей индустрии», — посетовал он.

Ведущие роли в «Ирландце» исполнили настоящие «титаны» мирового кинематографа — Роберт Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши. Криминальная драма длительностью в три с лишним часа (считается, что в том числе и по причине продолжительности ленты Скорсезе решил сотрудничать с Netflix — подобной роскоши, которая непосредственным образом сказалась и на бюджете, киностудии себе позволять не стали) обращается к истории Фрэнки «Ирландца» Ширана (Роберт Де Ниро), который, находясь при смерти, рассказывает о своем темном прошлом. Мужчина, в частности, признается, что научился убивать во времена Второй мировой войны, после чего — уже вернувшись в США — нашел применение данным навыкам для незаконного заработка денег.

«Ирландец» снят по книге Чарльза Брэндта «Говорят, ты красишь дома». В произведении автор описал судьбу Ширана — существовавшего в реальности киллера, который признался писателю, что в свое время выполнял приказы крупного преступного босса Рассела Буффалино (Джо Пеши), убив в общей сложности 25 человек, включая Джимми Хоффа (Аль Пачино), американского профсоюзного лидера.

Ранее продюсер проекта Джейн Розенталь в интервью Deadline выразила мнение, что «Ирландец» может удивить некоторых фанатов Скорсезе своей медлительностью. Согласно ее словам, проект Netflix, в частности, не будет похож на «Казино» и «Славных парней», одни из лучших работ кинематографиста.