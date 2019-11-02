«Обидно и нервно»: Асмус не возьмет денег за надгробие

Звезда сериала «Интерны» Кристина Асмус передумала привлекать к ответственности организацию по предоставлению ритуальных услуг, самовольно напечатавшую ее фото на надгробной плите. Актриса написала в Instagram, что представители похоронной организации моментально связались с ее адвокатом Анатолием Кучереной, а также направили устные и письменные извинения ей и ее семье.

«И как бы обидно и нервно не было эти дни, я решила не доводить дело до суда и не требовать компенсации. Я просто поверила в то, что это могло быть недоразумение. И вообще так стараюсь идти по жизни — ошибку может совершить каждый, главное вовремя ее признать. Да и заниматься разбирательствами у меня сейчас нет никаких временных и моральных ресурсов», — написала Асмус и поблагодарила юриста за поддержку.

Подписчики актрисы похвалили ее за мудрость и вспомнили известную примету, согласно которой увидеть во сне свое фото на надгробии — к богатству и долголетию.

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«Кристиночка, вы прекрасный человек, и даже такая ужасная ситуация не заставила вас думать о людях плохо. Искренне восхищаюсь вами, вашим творчеством и желаю, чтобы таких неприятностей больше не было», «Кристина, помимо того, что вы прекрасная актриса и очень красивая девушка, вы еще и очень добрый и мудрый человек, за это вас ценим и любим», «К лучшему! Если уж один раз похоронили, значит жить будете долго и счастливо», — написали поклонники в комментариях.

Представитель звезды, в свою очередь, заявил о поисках человека, попросившего выгравировать фотографию Асмус на камне.

«Директор организации рассказал мне, что подошел человек и попросил выгравировать изображение с фотографии. Они не предполагали, что это Кристина, известный человек, и показали, как это все работает. Я со своей стороны предприму ряд действий, чтобы понять, кто это мог сделать. Я не буду рассказывать свои секретики, как я это буду делать, но я этим занимаюсь», — цитирует его «Подъем».

Накануне Асмус рассказала о переживаниях по поводу печати ее фотографии на надгробном камне, представленном на выставке похоронных услуг и товаров. Знаменитость назвала эту ситуацию «ужасом» и «вопиющей историей», а также заявила о намерении взыскать с обидчиков компенсацию за моральный ущерб.

«Я и моя семья в полнейшем шоке и нервном потрясении от этой ситуации. Через полчаса мне выходить на сцену и играть комедию, а я совершенно не представляю, как собраться и справиться с адскими головными болями, с которыми даже таблетки не справляются», — написала она.

Она также опубликовала сообщение Кучерены, который заявил о планах добиться от виновных денежной компенсации в досудебном порядке.

«Одна из компаний, осуществляющих ритуальные услуги, набралась смелости и нахальства и «опубликовала» на похоронном изделии портрет Кристины в качестве демонстрации современных технических возможностей, — сказал юрист. — Если мирным путем решить не удастся, то будем подавать соответствующий иск в суд».

Он также отметил, что использование фотографии человека в собственных целях без его согласия является грубейшим нарушением закона — об этом правонарушении упоминается в статье 152 ГК РФ «Защита чести, достоинства и деловой репутации».

«Даже сомнений никаких нет, надо было согласовать этот вопрос с Кристиной, а не совершать действия и ввергать ее в такое состояние — сегодня она вынуждена была обратиться к врачу. Родственники все перепугались, родные, близкие, — сказал он в комментарии «Интерфаксу». — Кристина определит дальше, какой будет материальный вред. Надеемся, что она получит официальные извинения».

Инцидент произошел на выставке ритуальных услуг, приуроченной в том числе к Хэллоуину. На экспозиции были представлены различные похоронные атрибуты, включая могильные памятники, на одном из которых посетители обнаружили изображение 31-летней актрисы. На соседней плите организаторы использовали фотографию американского актера и продюсера Питера Динклэйджа, известного благодаря роли Тириона Ланнистера в сериале «Игра престолов».

«Красивая девушка, классный актер, и в интернете хорошая готовая ретушь была. Не любые ведь фотографии можно загрузить в станок. Никого обижать не собирались. Это же не памятник на могиле, а просто портрет на камне. Эх, нужно было Мону Лизу использовать», — цитирует художников-гравировщиков газета Metro.

Вечером 1 ноября организаторы убрали могильную плиту с портретом знаменитости и связались с Кучереной для решения конфликтной ситуации.