«Это к деньгам»: Асмус потребует компенсацию за скандальное фото

Актриса Кристина Асмус рассказала о переживаниях по поводу печати ее фотографии на демонстрационном надгробном камне, представленном на выставке ритуальных услуг и товаров. Знаменитость назвала эту ситуацию «ужасом» и «вопиющей историей», а также заявила, что намерена взыскать с организаторов мероприятия компенсацию за моральный ущерб.

«Я и моя семья в полнейшем шоке и нервном потрясении от этой ситуации. Через полчаса мне выходить на сцену и играть комедию, а я совершенно не представляю как собраться и справиться с адскими головными болями, с которыми даже таблетки не справляются», — написала Асмус в Instagram.

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В комментариях среди прочих пользователей актрису поддержала звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» Валентина Рубцова, высказав надежду на то, что виновные «понесут наказание за свой чудовищный поступок». Актер Максим Виторган, в свою очередь, вспомнил известную примету и отметил профессионализм известного адвоката Анатолия Кучерены.

«Да ладно, это к деньгам, во-первых (раз уж и Кучерена)», — написал он в комментариях.

В Instagram Асмус также опубликовала заявление Кучерены, который намерен добиться от виновных компенсации за моральный ущерб.

«В настоящее время установлены все лица, причастные к этому инциденту. Мы намерены в досудебном порядке решить данную конфликтную ситуацию. Если мирным путем решить ее не удастся, то будем подавать соответствующий иск в суд», — сказал Кучерена.

Он также отметил, что использование фотографии человека в собственных целях без его согласия является грубейшим нарушением закона. По словам юриста, об этом правонарушении упоминается в статье 152 ГК РФ «Защита чести, достоинства и деловой репутации».

«Одна из компаний, осуществляющих ритуальные услуги, набралась смелости и нахальства и «опубликовала» на похоронном изделии портрет Кристины в качестве демонстрации современных технических возможностей», — сказал адвокат в интервью «Интерфаксу».

Юрист подчеркнул, что в настоящее время занимается подготовкой претензии, которая будет направлена людям, самовольно напечатавшим фото актрисы на надгробной плите.

«Даже сомнений никаких нет, надо было согласовать этот вопрос с Кристиной, а не совершать действия и ввергать ее в такое состояние — сегодня она вынуждена была обратиться к врачу. Родственники все перепугались, родные, близкие, — отметил он, — Кристина определит дальше, какой будет материальный вред. Надеемся, что она получит официальные извинения. После всего этого Кристина была ввергнута в шок».

По словам Кучерены, средства, полученные Асмус в качестве компенсации за моральный ущерб, будут переданы в один из детских домов, либо отправятся в фонды помощи больным детям.

С 30 октября по 1 ноября в Москве на территории ВДНХ проходила выставка ритуальных услуг «Некрополь», приуроченная в том числе к Хэллоуину. На экспозиции демонстрировались различных похоронные атрибуты, в том числе могильные памятники, на одном из которых посетители обнаружили изображение 31-летней актрисы.

Еще одной «жертвой» работников похоронного сервиса стал американский актер и продюсер Питер Динклэйдж, известный благодаря роли Тириона Ланнистера в сериале «Игра престолов» — его фотографию также напечатали на надгробном камне для привлечения внимания.

«Красивая девушка, классный актер, и в интернете хорошая готовая ретушь была. Не любые ведь фотографии можно загрузить в станок. Никого обижать не собирались. Это же не памятник на могиле, а просто портрет на камне. Эх, нужно было Мону Лизу использовать», — цитирует художников-гравировщиков газета Metro.

Мастера пытались оправдать свои действия, объясняя инцидент тем, что фотографию Асмус им «подсунули» для проверки работы гравировочного станка. Лицо актрисы они якобы не узнали и выразили ее семье глубочайшие извинения за моральные неудобства. К вечеру 1 ноября могильная плита с портретом знаменитости исчезла с экспозиции.