«Оперу доиграли»: как артисты «Мариинки» отравились в Москве

Артисты Мариинского театра получили пищевое отравление во время гастрольного тура в Москве. По словам представителя труппы, это произошло после употребления готовой еды, которая была заказана онлайн у частной компании, сообщает ТАСС.

Собеседник агентства рассказала, что еда была заказана в ланч-боксах для 205 человек — сотрудников фонда и артистов симфонического оркестра, а также хора и певцов Мариинского театра. В результате отравилось 12 человек из труппы Валерия Гергиева и еще один сотрудник театра.

Позже в департаменте здравоохранения Москвы подтвердили, что в ночь на 1 ноября несколько машин скорой помощи были отправлены к артистам Мариинского театра.

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«За медицинской помощью обратилось 13 человек, из них шесть госпитализировано, в том числе один ребенок. Семь человек осмотрены врачами на месте, от госпитализации отказались. Все пациенты нетяжелые. Медицинская помощь и обследование оказывается в полном объеме. Роспотребнадзор проводит все необходимые эпидемиологические мероприятия по установлению причин», — рассказали в ведомстве.

По словам представителя труппы Валерия Гергиева, сотрудники театра и музыканты поужинали после репетиции около 19:00 в гримерных и артистических комнатах.

«Затем в 20:00 началась опера Дебюсси «Пеллеас и Мелизанда», которая продлилась порядка 3,5 часов. В течение представления у нескольких артистов и членов технической группы стали проявляться признаки пищевого отравления. Оперу, тем не менее, доиграли», — сказал мужчина.

В Концерном зале «Зарядье» заявили «Газете.Ru», что инцидент не повлиял на расписание, и все выступления Мариинского театра состоятся.

Международный московский фестиваль «Зарядье» стартовал 30 октября и продлится до 4 ноября. В афише события — 12 программ с участием оркестра, солистов и хора Мариинского театра (оперы «Пеллеас и Мелизанда» Клода Дебюсси, «Тангейзер» Рихарда Вагнера, «Иоланта» Чайковского), концерты лауреатов конкурса Чайковского, симфонические сочинения.

Художественный руководитель «Мариинки» Валерий Гергиев в беседе с «Российской газетой» пояснил суть нового проекта.

«Если говорить о задумке фестиваля в «Зарядье», то он призван раскрыть все возможности нового зала в центре Москвы — не только концертный и акустический, но и его театральный потенциал. Именно поэтому мы везем в Москву только что подготовленный к премьере в Мариинском театре спектакль «Пеллеас и Мелизанда». — сказал он. — Конечно, у нас разные с «Зарядьем» параметры сцены и чем-то он будет отличаться от нашей постановки, но это важное начинание. Нам хотелось бы и «Тангейзер» показать в Москве в сценическом варианте, но это сложно сделать чисто технически».

На вопрос о том, является ли трендом фестиваля то, что почти половина афиши — концерты лауреатов конкурса Чайковского, генеральный директор Мариинского театра ответил утвердительно.

«Да, на фестивале выступят победители разных номинаций XVI конкурса Чайковского. В Москве их не слышали уже четыре месяца и, надеюсь, уже соскучились. Я с ними все это время выступал: в Лондоне, в Швейцарии, в Германии, в Японии. Мне хотелось бы привлечь внимание москвичей и общественности к этому событию. — продолжил знаменитый дирижер.

— Эта молодежь — наше великолепное будущее. И нам еще предстоит год, два, три вести их, предлагать им интересные программы. Для чего мы проводим конкурс Чайковского? В свое время Даниил Трифонов, победитель XIII конкурса Чайковского, играл со мной первые шесть-восемь месяцев в десятках стран. Сегодня он один из самых ярких пианистов».

По словам Гергиева, на фестивале также будут даны тематические концерты, посвященные Моцарту, Прокофьеву, Чайковскому.

«Самое главное, не забывать о том, что конкурс Чайковского — это еще и очередной триумф самого Петра Ильича. К счастью, стали чаще играть его Второй, Третий концерты. Победитель XVI Конкурса Чайковского Александр Канторов убедил всех именно Вторым концертом Чайковского. Фокус на композиторе — это всегда было моей главной задачей как худрука Мариинского театра, как основателя фестивалей в нескольких странах по всему миру. Я всегда концентрировался на композиторе — главном герое», — заключил народный артист России.