Проснись и пой: каким вышло «Утреннее шоу» с Энистон и Уизерспун

Рецензия на сериал «Утреннее шоу» с Энистон, Уизерспун и Кареллом

1 ноября заработал стриминговый сервис Apple TV+ — собственный онлайн-кинотеатр компании Тима Кука. На старте доступно сразу несколько оригинальных сериалов платформы, один из них — «Утреннее шоу» с Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Стивом Кареллом. По сюжету ведущего знаменитой телепрограммы увольняют из-за сексуального скандала; теперь его напарница вынуждена бороться за сохранение места и находить общий язык с новой коллегой. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков посмотрел первые три эпизода сериала и рассказывает, чем способно удивить «Утреннее шоу».

Известному телеведущему Митчу Кесслеру (Стив Карелл) звонят посреди ночи, но он не спит, поскольку догадывается, что его ждет. Несколько сотрудниц «Утреннего шоу», лицом которого он являлся 15 лет, обвинили его в сексуальных домогательствах. Канал с позором увольняет Кесслера и отказывается ему платить, жена забирает детей и подает на развод. Соведущая Алекс Леви (Дженнифер Энистон), которую руководство телесети давно хотело убрать, остается один на один с враждебно настроенным руководителем новостного отдела. Вместо Митча в шоу берут бойкую провинциальную репортершу Брэдли Джексон (Риз Уизерспун), нечаянно ставшую звездой в соцсетях.

Стоит начать с того, что тревожные слухи касательно контент-политики собственного онлайн-кинотеатра Apple не подтвердились. «Утреннее шоу» совершенно не подходит для семейного просмотра: отборно материться тут начинают буквально на второй минуте, а выбранную тему и угол обзора обтекаемыми никак не назовешь. Более того, в контексте текущей общественной повестки сериал смотрится чуть ли не радикально.

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Кадр из сериала «Утреннее шоу» (2019) Кадр из сериала «Утреннее шоу» (2019)
Кадр из сериала «Утреннее шоу» (2019)

Кадр из сериала «Утреннее шоу» (2019)

imdb.com

Осмысление движения #MeToo на больших и малых экранах началось не вчера, но «Утреннее шоу», кажется, первым предлагает всесторонний взгляд на ситуацию и дает высказаться обвиняемой стороне. Митч Кесслер — не «великий, но определенно ужасный» медиатитан, каким представал Роджер Айлз в недавнем «Самом громком голосе». Герой Карелла в одночасье становится никем и преимущественно влачит свое существование в опустевшем темном доме.

Митч искренне не понимает, действительно ли он сделал что-то не так (по его словам, все всегда было по согласию), и пытается понять, какое место ему отведено в изменившемся мире. В третьей серии он встречается с опальным режиссером, чья карьера пошла под откос аналогичным образом, но по итогам разговора отказывается считать, что они в одной лодке: тот ведь «на самом деле агрессор». С другой стороны, в гримерке Кесслера зачем-то есть кнопка, запирающая дверь на замок, а зрителю четко дают понять: двери в этом мире запираются только с одной целью.

Линия Митча пока что кажется самой свежей и любопытной, однако в сериале она, безусловно, не основная; в противном случае Apple могла бы сразу сжечь свой офис в Купертино и не запускать никаких стриминговых сервисов. «Утреннее шоу» — это в первую очередь история о двух женщинах с «мужскими» именами Алекс и Брэдли. Первая пытается начать действовать самостоятельно в системе диктуемых мужчинами правил, вторую пытаются впихнуть в эту систему извне. Обе стараются придумать, как воспользоваться обстоятельствами в свою пользу.

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Кадр из сериала «Утреннее шоу» (2019) Кадр из сериала «Утреннее шоу» (2019)
Кадр из сериала «Утреннее шоу» (2019)

Кадр из сериала «Утреннее шоу» (2019)

imdb.com

Иногда сериал использует довольно примитивные и схематичные приемы (одетая в красное Энистон яростно затыкает рот боссам в черных костюмах), но не скатывается в карикатурность. В конечном итоге это крепкая драма о телевизионном закулисье, за развитием которой невероятно интересно наблюдать. Правда, придется периодически закрывать глаза на некоторые огрехи вроде нелепой сцены на митинге (как раз благодаря пламенной речи оттуда о героине Уизерспун узнает весь интернет) и откровенные ляпы: сначала Алекс берет непостановочное интервью у Брэдли, а через некоторое время нас уже уверяют, что шоу целиком и полностью подчиняется заранее написанному сценарию.

Все эти оплошности с лихвой компенсирует мощнейший актерский состав. Дженнифер Энистон демонстрирует свой недюжинный драматический талант практически в каждой сцене — после нагромождения довольно однотипных комедий это настоящий глоток свежего воздуха (инди-проекты вроде «Торта» не в счет). Риз Уизерспун местами напоминает себя же в «Большой маленькой лжи», однако все же создает уникальный и аутентичный образ женщины, которая знает себе цену и не намерена размениваться на мелочи, а крепким словцом может одарить даже продюсера популярного телешоу. Невероятно напряженная сцена с их интервью — пока что лучшее, что есть в «Утреннем шоу».

Мужская часть каста проделывает не менее выдающуюся работу. Стив Карелл, отдыхающий от комедии несколько чаще Энистон, отлично справляется со сложной и неудобной ролью: в данном случае это требует не только мастерства, но и определенной смелости. Прекрасный Билли Крудап в образе Кори Эллисона — надменного и, кажется, гениального руководителя новостного подразделения — пока представляется скудновато прописанным, но есть надежда, что в дальнейшем его герой обзаведется необходимой глубиной. В общем, утро действительно доброе.

Сериал «Утреннее шоу» выходит на стриминговом сервисе Apple TV+.