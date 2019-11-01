Стриминг и демократия: как изменился «Оскар»

Американская академия кинематографических искусств и наук изменила протокол одной из номинаций, а именно категории — «Лучший международный художественный фильм» (ранее она называлась «Лучший фильм на иностранном языке»). Согласно Variety, нововведения призваны «значительно расширить возможности выбора лауреата награды».

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Отмечается, что первый этап голосования будет представлять из себя предварительный раунд, в рамках которого членам специального комитета предстоит ознакомиться с 93 претендентами на приз. В результате отбора будет составлен шорт-лист из десяти картин (ранее в него входили только девять), после чего его нужно будет урезать до всего пяти главных претендентов. Исходя из новых правил, за кандидатов на «Оскар» в этой категории теперь впервые сможет проголосовать любой член Киноакадемии, отсмотревший все десять лент из усеченного списка.

Вместе с тем организация, отвечающая за проведение кинопремии, теперь будет допускать до второго этапа голосования в том числе и тех экспертов, которые оценят десять фильмов-номинантов посредством стриминг-платформ, тогда как ранее надо было обязательно просматривать претендентов на «Оскар» в кинотеатрах.

«В этом сезоне «Оскара» мы впервые пригласим всех членов организации принять участие в голосовании в номинации «Лучший международный художественный фильм», — говорится в официальном релизе премии. — Фильмы, которые попадут в шорт-лист, будут доступны всем представителям Киноакадемии для просмотра через стриминговые платформы. Кроме того, ленты из шорт-листа будут показаны в кинотеатрах Лос-Анджелеса, Лондона и Нью-Йорка».

Один из источников в Киноакадемии, комментируя изменения протокола премии, выразил мнение, что они расширят «глобальное присутствие» в категории «Лучший международный художественный фильм». По его словам, в настоящий момент около 20% членов организации находятся не в США.

По информации Deadline, до нововведений пятерка главных номинантов на «Оскар» в данной категории выбиралась в основном «небольшой группой кинематографистов-тяжеловесов, включая Мерил Стрип и Дональда Сазерленда», которая отсматривала вошедшие в шорт-лист картины в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лондоне.

92-я церемония вручения наград премии «Оскар» пройдет 9 февраля в театре «Долби» (Лос-Анджелес). Основные номинанты в 24 категориях будут представлены менее чем за месяц до этого — 13 января.

В апреле этого года совет директоров Киноакадемии проголосовал за переименование номинации «Лучший фильм на иностранном языке» в «Лучший международный художественный фильм». Изменение было связано с тем, что слово «иностранный», согласно руководству премии, устарело в кинематографическом комьюнити.

Несмотря на тот факт, что официальный список основных претендентов на получение «Оскара» в данной номинации остается неизвестным, одним из фаворитов категории (по крайней мере — на попадание в шорт-лист) считается новое аниме Макото Синкая «Дитя погоды», которое на премию выдвинула Япония.

Ранее «Газета.Ru» взяла интервью у режиссера анимационной картины. В ходе разговора постановщик, известный по ленте «Твое имя», признался, что не может поверить в выдвижение на «Оскар».

Добавим, что в 2019 году «Лучшим фильмом» по версии Американской академии кинематографических искусств и наук была названа лента «Зеленая книга». Что касается триумфаторов других важных номинаций, то ими стали Альфонсо Куарон («Лучший режиссер»), Рами Малек («Лучший актер»), Оливия Колман («Лучшая актриса»), Махершала Али («Лучший актер второго плана»), Реджина Кинг («Лучшая актриса второго плана»), «Человек-паук: Через вселенные» («Лучший анимационный полнометражный фильм»), «Рома» («Лучший фильм на иностранном языке»), Ник Валлелонга, Брайан Карри и Питер Фаррелли («Лучший оригинальный сценарий»), а также Чарли Вачтел, Дэвид Рабинович, Кевин Уиллмотт и Спайк Ли («Лучший адаптированный сценарий»).