«У артистов нет вкуса»: Фадеев объяснил роспуск своего лейбла

Музыкальный продюсер Максим Фадеев пояснил причины, по которым лейбл MALFA расторг контракты со всеми артистами. Он рассказал каким дальше видит будущее компании, которой отдал 30 лет своей жизни. Об этом и многом другом он поведал в интервью на YouTube-шоу «Алена, блин!».

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Музыкант сравнил свой продюсерский центр с масс-маркетом из-за того, что в нем трудилось не менее сотни артистов и еще большее количество менеджеров. На вопрос ведущей, куда они все пойдут, Фадеев ответил, что не знает. Все что он смог, он для всех артистов сделал, теперь «пусть они демонстрируют свои возможности».

По словам продюсера, это решение ему далось тяжело, но у этого был целый комплекс причин. Фадеев признался, что больше не хочет работать с артистами, уточнив, что имеет в виду «певцов, а не творцов».

«С творцами я буду работать», — сказал он.

В ходе интервью композитор пояснил свою позицию, назвав артистов «от ногтей до волос зависимыми людьми». Также он отметил, что чаще всего артист не понимает, хорошо он делает или плохо.

«Артист умеет только петь, как правило, чувства вкуса и меры ему не дано, это единственный их плюс, — сказал Фадеев. — Ему нужна песня, для этого ему нужно найти композитора, аранжировщика, с ними нужно наладить отношения, все это большие деньги».

Так, в настоящее время в планах Фадеева перевести лейбл из масс-маркета в «очень дорогой маленький лейбл с серьезными проектами мирового уровня».

На вопрос ведущей о том, как к новости отнеслись артисты лейбла, музыкант с улыбкой ответил, что все отнеслись по-разному. По его словам, процесс подготовки к расставанию занял полгода, поскольку он хотел принять решение о том, с кем возможно продолжит работать.

Позже речь зашла о певице Наргиз, с которой у продюсерского центра MALFA ранее произошел конфликт и скандальное расставание, после которого исполнительница дала несколько интервью, в которых нелестно отзывалась о своем бывшем покровителе.

Поясняя, что же все таки произошло, продюсер сначала заявил, что «не знает, что у нее там в голове творится».

После были показаны фрагменты из интервью певицы, где она жаловалась на потребительское отношение к ней в лейбле и отсутствие какой-либо работы с ней. Реагируя на это, Фадеев зашел издалека и рассказал о том, что певица была его фанаткой с 92-го года, на ее теле есть большие татуировки с его автографом и логотипом лейбла. Он также отметил, что в начале двухтысячных Наргиз обратилась к нему с просьбой петь его песни, и ей было это позволено совершенно безвозмездно.

Позже случился музыкальный телепроект «Голос», на который она пришла. Фадеев признался, что изначально не хотел браться за раскрутку Наргиз, поскольку, по его словам, она уже тогда была «возрастная» и с «нестандартной внешностью в понимании нашей аудитории».

Несмотря на то, что изначально он сомневался и не знал «что с этим делать», Фадеев рассказал, что постарался одеть ее в платье и придать понятный вид для российской аудитории. Продюсер предположил, что ему это удалось. Фадеев не стал опровергать претензии певицы о том, что ей никто не занимался на лейбле, объяснив это тем, что несколько лет он тяжело болел.

«Когда бык ослабел, все начинают суетиться и пытаться урвать кусок», — сказал музыкант, уточняя, что понимает оказавшихся в растерянности и гневе артистов в связи со своей болезнью.

Когда ведущая поделилась своими впечатлениями о выступлениях Наргиз, которые та давала уже после расставания с лейблом, она отметила, что сейчас артистка исполняет песни российской примадонны Аллы Пугачевой, на что Фадеев сказал, что Наргиз «всегда была караоке-певицей».

«Я постарался сделать ей репертуар, личность. Ей все это нравилось. Однако последние два года ей занимались меньше, и это стало заметно», — сказал он.

По мнению продюсера, исполнительнице следовало бы быть благодарной за то многое, что для нее было сделано, а не устраивать публичный скандал, когда ей перестали заниматься. Фадеев также подчеркнул, что проект Наргиз принес его компании убыток в 16 млн рублей, в частности, по причине того, что у нее был «нецелесообразно большой коллектив». Однако он «из жалости и любви» все позволял. Композитор выразил мнение, что чаще всего со скандалом уходят те, «кто больше всего имел и меньше всего получал отказа».

«Они все называли меня отец родной, я всегда им все давал», — сказал он.

Говоря о пункте контракта, в которому Наргиз запрещено петь песни, которые Фадеев для нее написал за годы сотрудничества, он сказал: «Я построил дом, пустил туда человека, она теперь ходит и хочет забрать дом».

Когда речь коснулась слухов об их романтических отношениях с главной музой лейбла Ольгой Серябкиной, Фадеев ответил, что это неправда.