«Ни одного шанса»: Мединский отказал бы в поддержке «Джокеру»

Министр культуры России Владимир Мединский в интервью «Авторадио» рассказал о том, почему ведомство не запретило прокат в стране фильма-лауреата Венецианского кинофестиваля «Джокер» режиссера Тодда Филлипса, несмотря на «бурю негативных эмоций».

По словам министра, после выхода «Джокера» на экраны, он стал получать «потоки писем и обращений» с вопросом: «Почему Минкульт не запретил фильм?»

«Я говорю, а почему, какие у нас для этого основания? Объясните. Никаких. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Кто-то видит в этом пропаганду зла. Кто-то — добра», — отметил он.

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Мединский указал на то, что подобные решения принимаются на основании специального перечня, в котором указано, что именно нельзя демонстрировать в кинотеатрах.

«Призывы к свержению действующего конституционного строя, порнография, религиозная и национальная нетерпимость. Все остальное разрешено, пожалуйста», — заявил он.

Министр также подчеркнул, что ему очень не понравился сам «Джокер».

«Я редко высказываю личное мнение о произведениях искусства, потому что это вроде как неправильно, с моей точки зрения. При обращении в Минкультуры у этого фильма не было бы ни одного шанса на поддержку, поверьте мне. Ну, не понравился», — признался он.

Он также сравнил работу Филлипса с фильмами киновселенной Marvel, о которых неоднократно отзывался негативно.

«Причем, я даже скажу, что другие марвеловские комиксы, которые я, конечно, иногда смотрел минут по 10, чтобы быть «в рынке», а даже серьезные американские режиссеры относятся к ним специфически и кино не считают, у меня не вызывали такой бури негативных эмоций, как этот фильм. Ну, ладно, это может быть личное», — добавил Мединский.

Новость о гипотетическом отказе финансировать аналогичный «Джокеру» фильм в России, несмотря на отсутствие в нем причин для запрета к показу, появилась на фоне материалов в западных СМИ, прогнозирующих чистую выручку от проекта на уровне $460 млн. При более чем скромном бюджете для блокбастера, снятого по комиксам (стоимость «Джокера» оценивается в $55-70 млн, для сравнения — бюджет первого «Железного человека» в 2008 году составлял $140 млн), команде Тодда Филлипса удалось приблизиться к показателям куда более серьезных конкурентов.

Если «Джокеру» удастся собрать $900 млн, чистая прибыль от него сравняется с показателями третьей части саги о супергероях «Мстители: Война бесконечности», так как на фильм Marvel ушло около $350 млн, а на рекламную кампанию было потрачено ориентировочно $150 млн.

При этом из данных по господдержке, которые впервые раскрыли Министерство культуры и Фонд кино в октябре 2019 года, стало известно, что больше трети проектов, получивших 100 млн рублей и более с 2015 года (14 из 38) даже не смогли окупить выделенных на них денег в прокате. Самой дорогой постановкой для госбюджета за всю историю существования Фонда кино стал исторический фильм «Викинг» о князе Владимире, на производство и прокат которого авторы получили 729 млн рублей. После отчислений кинотеатрам и дистрибьютору убыток составил 738 млн рублей.

Патриотическая тема увеличивает шансы на получение господдержки, несмотря на низкий зрительский потенциал, особенно при наличии громких имен, вовлеченных в проект. Так, «Крымский мост: сделано с любовью» по сценарию главреда RT Маргариты Симоньян от ее мужа Тиграна Кеосаяна получил от Фонда кино 100 млн рублей, а смог заработать лишь 70 млн руб.

На ситуацию с суммами субсидий на российский кинематограф обратили внимание и в Счетной палате. В отчете о результатах проверки целевого и эффективного использования средств говорится, в частности, о «непрозрачном» и «недостаточно регламентированном» механизме отбора заявок на оказание господдержки.

Счетная палата также отметила, что в положении об экспертных советах нет положений, предусматривающих порядок отбора их представителей и последующей ротации кадров, в том числе — при возникновении конфликта интересов.

«В составы экспертных советов входили представители киносообщества, аффилированные организациям кинематографии, которые в проверяемом периоде подавали заявки на поддержку производства национальных фильмов, по итогам рассмотрения которых с ними были заключены соглашения о предоставлении субсидий», — отметили в Счетной палате.

По результатам проверки Министерству культуры было предложено внести изменения в механизм отбора заявок для обеспечения его прозрачности, а также — в правила предоставления субсидий «в части установления обязанности Фонда кино направлять возвратные средства на поддержку киноотрасли». В частности, министерству предлагается определить ключевые показатели эффективности работы Фонда кино, которые дадут возможность оценивать результаты его деятельности.

При этом глава ведомства, комментируя отсутствие у сверхприбыльного «Джокера» гипотетических шансов на господдержку в России, добавляет к этому личный комментарий: «Ну, не понравился», что ставит вопрос об объективности субсидирования Фондом кино различных проектов.

Непримиримость Мединского по отношению к западной массовой культуре, десятилетиями показывающей высокие продажи, известна давно. Так, во время встречи с журналистами на книжной выставке-ярмарке в ВДНХ министр заявил, что «комиксы — это для тех, кто плохо умеет читать».

«Я вообще плохо отношусь к комиксам, это как жевательная резинка, это не еда. Комикс ориентирован на ребенка, который только учится читать, но взрослому человеку читать комиксы мне кажется убожеством», — сказал он.

Так что не стоит удивляться и тому, что глава Министерства культуры, который старается быть «в рынке» путает героев Marvel и DC, оказывающих серьезный вклад в экономику США.

В то же время, министр неоднократно выказывал пренебрежение и к «элитарным» формам искусства. В 2013 году он выступил на первом заседании оргкомитета Всероссийского года культуры с резкой критикой в адрес экспоната китайской художницы Инь Сючжэнь, выставленной на биеннале в Манеже.

«Я ходил и думал: почему никто не крикнет: «А король-то голый»? Почему мы должны под современным искусством видеть что-то абстрактно-кубическое, корявое, в виде груды кирпичей? Да еще за государственные деньги! Не говоря о том, что это непонятно абсолютному большинству жителей России», — выразил свое возмущение Мединский

Несмотря на наличие финансовых проблем, на которые обратила внимание уже Счетная палата, глава ведомства продолжает демонстрировать отсутствие интереса как к «понятным» народу, так и к «далеким» от него способам привлечения денег в бюджет за счет искусства. Таким образом, ведомство продолжает настаивать на собственных представлениях о том, что нужно зрителю, но цифры говорят, что эти представления весьма далеки от реальности.