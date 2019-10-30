От Джексона до Уитни: самые зарабатывающие мертвые звезды

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых зарабатывающих умерших звезд. Согласно изданию, при составлении подборки учитывались доходы до вычета налогов, полученные мертвыми знаменитостями в период с 1 октября 2018-го по 1 октября 2019-го.

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Первую строчку топа вновь занял певец Майкл Джексон — лидерство в списке он не отдает никому вот уже несколько лет.

За отчетный промежуток времени артист, ушедший из жизни в июне 2009-го, выручил $60 млн. Отмечается, что количество прослушиваний композиций «поп-короля» в США в этом году резко выросло: 2,1 млрд против 1,8 млрд. Основными статьями дохода артиста также являются шоу в Лас-Вегасе и долгосрочный контракт со звукозаписывающей компанией. Интересно, что в 2018-м Джексон показал куда большую выручку, заработав аж $400 млн. Данная сумма при этом во многом стала результатом одной сделки: фонд наследников Джексона (Michael Jackson Estate) продал принадлежавшую ему 10-процентную долю компании EMI Music Publishing, владеющей правами на миллионы песен.

На второй строчке рейтинга 2019 года расположился Элвис Пресли — $39 млн. Легендарный певец продолжает оставаться популярным и спустя 40 с лишним лет после своей смерти — в частности, поместье «Грейсленд», где жил Элвис, ежегодно посещают более полумиллиона человек. К слову, недавно его владельцы вложили $45 млн в пристройку под названием «Мемфис Элвиса Пресли».

Замкнул топ-3 Чарльз Шульц, художник-карикатурист, в свое время создавший знаменитого песика Снупи. Он показал доход в $38 млн — в основном, за счет крупных рекламных контрактов с компаниями, использующими персонажа в продвижении продуктов.

Четвертым стал гольфист Арнольд Палмер — $30 млн. Спортсмен продолжает «сотрудничать» с рядом больших корпораций, также его имя носят некоторые популярные напитки.

Пятое место занял легенда регги Боб Марли. Музыкант заработал за отчетный период $20 млн благодаря огромной популярности песен (около 1 млрд прослушиваний в США), которая позволяет успешно продвигать продукты от его имени.

На шестой позиции рейтинга Forbes расположился писатель Доктор Сьюз, выручивший $19 млн. Автор культовых детских сказок (в том числе — про укравшего Рождество Гринча) остается востребованным и в 21-м веке: так, за год только в США были проданы более 5 млн его книг. Кроме того, у литератора есть внушительные контракты с киностудиями, которые выпускают экранизации его сочинений.

Строчкой ниже расположился Джон Леннон, поднявшийся в рейтинге за год сразу на три строчки. Согласно составителям топа, к росту популярности The Beatles (и самого Леннона) в этом году привел 50-летний юбилей альбома «Abbey Road» (тот, что с легендарной обложкой, где «битлы» идут по пешеходному переходу) — продажи личного каталога музыканта выросли более чем в полтора раза.

Самой зарабатывающей женщиной списка стала Мэрилин Монро — $13 млн. Отмечается, что актриса является одной из главных в плане популярности звезд, когда речь заходит о лицензировании.

Девятая строчка досталась музыканту Принсу, выручившему $12 млн за счет востребованности его композиций: за год артист продал 320 тысяч физических альбомов, а также набрал 0,5 млрд онлайн-прослушиваний.

Десятым стал рэпер Нипси Хассл, убитый в марте этого года. Музыкант сохранил права на собственные произведения — и 1,85 млрд прослушиваний (!) его композиций (показатель, очевидно, вырос за счет кончины артиста) шли по более высокой ставке, чем у любого из его ныне живущих коллег.

11-е место занял еще один хип-хоп-артист — XXXTentacion ($10 млн), который был застрелен летом 2018-го во Флориде в возрасте 20 лет. Музыкант, на секундочку, остается самым прослушиваемым среди всех умерших знаменитостей США — 5,6 млрд!

Наконец, замкнули список певица Уитни Хьюстон, дебютировавшая в рейтинге с результатом в $9,5 млн (в этом году были проданы авторские права на половину ее наследия), и еще один участник The Beatles Джордж Харрисон, выручивший $9 млн благодаря перевыпуску альбомов и шоу в Лас-Вегасе, которое было посвящено легендарным ливерпульцам.