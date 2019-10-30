«Вы — плебеи»: звезду «Убойной силы» вывели из самолета за дебош

Известная актриса и член генсовета партии «Единая Россия» Лидия Вележева устроила дебош на борту самолета перед вылетом из подмосковного Шереметьево в Тель-Авив. Судя по опубликованным в сети видеороликам, заслуженная артистка России громко смеялась, высокомерно общалась с пассажирами и приставала к чужому ребенку.

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«Ха-ха-ха, посмотри, какое у тебя тут чудо», — воскликнула Вележева, трогая голову малыша, который сидел на руках матери в соседнем кресле. В этот момент подошел мужчина (вероятно, отец ребенка) и заявил, что они никуда не полетят и поедут домой. Отстраняя актрису от сына, он указал на пассажиров, которые со всех сторон снимали ее на видео.

Знаменитость разговаривала с бортпроводниками на повышенных тонах и отказывалась приводить спинку кресла в вертикальное положение. Когда Вележевой поднесли бумагу для подписи об отказе следовать правилам нахождения в салоне воздушного судна, она отложила документ в сторону и заявила, что ничего подписывать не будет.

«Не придумывайте мне, пожалуйста! Нет, я не буду подписывать, потому что я этого не делала. От чего я отказалась — от того, что сидела пристегнутой? Нашли девушку?» — возмущалась 53-летняя актриса.

Очевидец снял на видео полицейских, которые насильно выводили Вележеву из самолета под громкое пение одной из пассажирок.

«Это может быть вообще? Такое происходит или мы спим?» — недоумевал молодой человек за кадром.

В другом ролике можно увидеть, что сотрудники правопорядка ведут актрису за руки к микроавтобусу, причем одна ее нога оказалась босой — второй кроссовок нес в руке один из полицейских.

Согласно источникам канала Mash, которыми стали пассажиры самолета, Вележева находилась в состоянии алкогольного опьянения и выкрикивала оскорбительные фразы в их адрес.

«Я — актриса, а вы плебеи, потому что наверняка купили билет за мили. А у меня за 204 тысячи наличными», — цитирует ее канал.

Отмечается, что еще до инцидента на борту рейс был задержан на два часа для устранения технических неисправностей — это могло стать причиной недовольства звезды. В результате скандала отправление самолета снова задержалось.

В израильском городе Нетания, куда направлялась Вележева, она планировала участвовать в музыкально-драматическом спектакле «Территория страсти». Вместе с ней в постановке задействованы актеры Мария Порошина и Валерий Яременко, которые летели тем же рейсом. Артист сообщил «Пятому каналу», что конфликт разрешился, и экипаж готовит самолет к вылету.

«Мы взлетаем уже. Нас просят отключить телефоны. Конфликт произошел, но мы уже взлетаем», — сказал Яременко.

Ранее дебош на борту самолета устроил актер Максим Аверин, известный по сериалу «Глухарь». Согласно информации телеканала РЕН ТВ, 43-летний артист оскорблял членов экипажа, используя нецензурную лексику. В отличие от Вележевой, Аверин начал ругаться после взлета, а во время приземления в аэропорту его уже ждала транспортная полиция. В распоряжение телеканала попал видеоролик, на котором актер стоит у полицейского автомобиля вместе со своей коллегой по спектаклю «Там же, тогда же» Анной Акуниной.

В отношении Аверина полицейские составили протокол об административном правонарушении по статье за мелкое хулиганство и выписали ему штраф в размере 500 рублей. Позднее актер сообщил подписчикам своего инстаграма, что у него все в порядке.

«Друзья! У меня все хорошо! Не волнуйтесь! Всем доброй ночи!» — написал он.

В комментариях к публикации поклонники знаменитости посчитали, что СМИ все «переврали».

«На видео в аэропорту сразу после инцидента Максим выглядит абсолютно адекватным», «Макс, ну их...ты же самый добрый и замечательный человек!», «Злые они, не верьте им», — поделились пользователи соцсети. Лишь некоторые подписчики Аверина пожалели бортпроводников, отметив, что некоторым знаменитостям иногда «сносит крышу».

Сам актер отказался извиняться за свое поведение, объяснив это тем, что он «ничего не сделал».