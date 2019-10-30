Ухмылка ужаса: 13 авторских хорроров на Хэллоуин

Джим Джармуш, 2019 год
После аккуратного и прилежного эксперимента на территории вампирских фильмов живая легенда американского авторского кино Джим Джармуш решил вновь поиронизировать над жанром хоррора, взяв в этот раз за образец ленты о зомби-апокалипсисе. Помимо темы вечноживого ретро и бездушных обывателей, в этот раз в прицел его неулыбчивого юмора попали текущая политическая и экономическая повестка: персонаж Стива Бушеми носит бейсболку сторонника Трампа, к воскрешению мертвецов причастны нефтебурильщики. Режиссер развязал себе руки пустился в откровенное «мета-мета»: его персонажи знают заглавную музыкальную тему фильма и даже читали сценарий.
Сэм Рэйми, 1981 год
Флагманом пародийного ужаса новой формации стали, безусловно, «Зловещие мертвецы» Сэма Рейми. В двух частях (одна из которых является авторемейком) своего главного детища режиссер умудряется отточить все основные элементы американского хоррора не просто до блеска, но до сияющего безумия. Рейми удалось показать, что доведенное до предела зло оборачивается чернейшим юмором, который вполне уютно соседствует с леденящей кровь жутью. Как сказал герой нашумевшего «Джокера», где также исследуется тонкая грань между страшным и комичным: «Вы же говорили, что у каждого своя комедия?»
Дрю Годдард, 2012 год
Кровавый пир «Хижины в лесу» режиссера Дрю Годдарда и продюсера Джосса Уидона («Мстители») обернулся для своих героев постмодернистским гиньолем. Основные составляющие ужастика о подростках в доме с сомнительной репутацией отлетают в разные стороны так же легко, как части тела в иных хоррорах с той же формулой. Сражаться приходится не только нерадивым персонажам с ордами монстров, но и самим шаблонам жанра за зрительское внимание, а также демиургам этой больной кинореальности — за то, чтобы все шло по задуманному сценарию.
Эдгар Райт, 2004 год
Британец Эдгар Райт совершил настоящую революцию в подходе к хоррор-материалу с фильмом «Зомби по имени Шон», где главные роли сыграли Саймон Пегг и Ник Фрост. Ему удалось не только смешать классическую историю о сражении горожан с толпой восставших мертвецов с юмористическим бытописанием практически без швов, но и вывести из комедийного пути борца с зомби обнадеживающую метафору влюбленного неудачника, который обретает уверенность в себе.
Илай Крейг, 2010 год
Другой вариант истории о перерождении представил в 2010 году Илай Крейг в «Убойных каникулах». Используя наработки слэшеров об озверевших реднеках и «Поворота не туда», он показал, как зло может скрываться в неожиданных местах, а угрожающая внешность наоборот способна скрывать за собой чувствительную натуру, готовую прийти на помощь.
Роджер Корман, 1959 год
Один из классических примеров хоррора с пародийной начинкой — работа классика фильмов «категории Б» Роджера Кормана «Ведро крови» 1959 года. В нем обладатель почетного «Оскара» использовал историю становления маньяка для того, чтобы рассказать об уборщике, который пробует найти свой «авторский почерк» в эпоху размывания всех границ искусства и берется за изготовление скульптур из живых людей.
Бахыт Килибаев, 1992 год
Российские кинематографисты традиционно не отличались любовью к хоррорам, однако и среди отечественной продукции можно найти яркий образчик находчивого издевательства над жанром. По сюжету «Гонгофера» приехавшие в столицу казаки покупают на рынке таинственного вепря, а ведьма на лимузине крадет у одного из героев цвет глаз. Схватки с демонами на ВДНХ и в Чертанове, черная магия и постперестроечный дух свободы — крепкий замес из ужасов, абсурда и постсоветских реалий сделал «Гонгофер» шедевром сценаристов Луцика и Саморядова о поиске новой российской идентичности.8 «Живая мертвечина» («Braindead»)
Питер Джексон, 1992 год
Низкобюджетный (всего $3 млн) фильм Питера Джексона, который стал золотой наседкой Голливуда благодаря «Властелину колец» и «Хоббиту», подвел жирную черту под его «трешовым» периодом. Режиссер из не отличающейся бурной киноиндустрией Новой Зеландии снял пародийный хоррор, словно забыв о любых правилах и ограничениях. По любым меркам его комедия превзошла в жестокости и изощренности убийств свои «серьезные» аналоги: только для одной из сцен было использовано около 400 литров искусственной крови. Обманчивая перенасыщенность сюжета глупыми деталями вроде гадания на Таро, беглых нацистов и ядовитых крысообезьян из Индийского моря скрывает за собой намеки на эко-хоррор, главный поджанр киноужасов в Океании.
Тайка Вайтити и Джемейн Клемент, 2014 год
Еще один хоррор из Новой Зеландии, раздвигающий привычные границы жанра, — «Реальные упыри» от Тайки Вайтити и Джемейна Клемента. Чтобы вдохнуть жизнь в вампирское кино, режиссеры решили использовать приемы псевдодокументалистики и сняли фильм о закрытом сообществе нежити и проблемах, которые влечет за собой вечная (не)жизнь и асоциальные аппетиты.
Квентин Дюпье, 2010 год
Французский режиссер Квентин Дюпье больше известен как электронный музыкант Mr. Oizo, однако его полнометражный фильм «Шина» стоит внимания аудитории со вкусом к странным жанровым экспериментам. После атаки хичкоковских «Птиц» и ответного «Нападения помидоров-убийц» Джона Де Белло следующий шаг сделал Дюпье: главной угрозой стала автомобильная шина, решившая отомстить людям, когда увидела свалку со своими собратьями.
Роберт Родригес, 2007 год
Фильм Роберта Родригеса «Планета страха» — часть совместного с Квентином Тарантино ностальгического проекта «Грайндхаус». Столкновение жителей южных штатов с полчищами зомби, которое было напичкано отсылками и намеками на фильмы «категории Б» из 70-х, стало заметной главой в каннибалическом ретро-марафоне второй половины 2000-х.
Саммо Хун, 1980 год
Гонконгский комедийный хоррор Саммо Хуна «Встречи с привидениями» не стремится к стройному сюжету, но предлагает зрителю безумную вереницу эпизодов, в которых жители затерянной во времени китайской деревушки сражаются с потусторонними силами при помощи подручных допотопных инструментов и народной смекалки. Несмотря на простоту характеров, фильм изобилует сложными постановочными трюками, всевозможными демонами и, конечно, боевыми искусствами.
Марио Бава, 1963 год
Говоря о жанровых сдвигах в кинематографе ужасов, нельзя обойти вниманием одного из главных архитекторов жанра во второй половине XX века — итальянского режиссера Марио Баву. Его «Девушка, которая слишком много знала» изначально задумывалась как ирония над книжными детективами (не исключено, что все действие — лишь наркотическая галлюцинация главной героини). Этот фильм дал рождение итальянскому жанру джалло, который в 80-х пустил в США корни в виде многочисленных слэшеров.