«Где-то они надышались»: Соловьев о драке украинцев на шоу

Украинские политологи Василь Вакаров и Александр Семченко устроили драку во время записи эфира передачи «Вечер» с Владимиром Соловьевым на телеканале «Россия-1». После объявления рекламной паузы Семченко схватил Вакарова за галстук и начал агрессивно на него бросаться. В тот же момент охранники вместе с Соловьевым разняли конфликтующих, убеждая их держать себя в руках. Утром следующего дня ведущий опубликовал в твиттере видео инцидента и написал, что «вчера в студии «Вечера» было жарко». В комментарии «Газете.Ru» Соловьев заявил, что политологи пришли в студию уже «заряженными» на конфликт.

«Видимо, что-то в воздухе было не то, где-то они «надышались» — не на моем эфире. То есть они пришли уже заряженные, и один из экспертов говорил, что у них продолжаются такие отношения, что они до меня успели где-то сцепиться, что-то не договорили», — сказал Соловьев.

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По словам ведущего, Семченко показалось, что со стороны Вакарова в его адрес прозвучали оскорбительные слова.

«Было сказано условно «заткнись» или что-то такое, а тому эксперту показалось, что его чуть ли не предателем назвали. Это было что-то совершенно личное, не имевшее отношения к теме беседы», — утверждает Соловьев.

Он отметил, что Семченко спокойно подошел к Вакарову и будто бы начал поправлять его галстук, поэтому разнимать их бросились не сразу. Ведущий добавил, что до серьезного рукоприкладства не дошло, но «эмоций было много».

«При этом надо отметить, что оба эксперта украинские, оба очень уважаемые люди со своей позицией, но так иногда бывает, — подчеркнул Соловьев,

— Более того, у них во многих оценках позиции схожи: они оба достаточно резко критикуют власть. Поэтому не могу сказать, что они подрались из-за принципиально разных подходов к украинской истории либо украинскому настоящему».

Говоря о драке между политологами, ведущий провел параллели с произошедшим в 2015 году «захватом» депутатом Олегом Барной бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка.

«Это неудивительно, потому что они регулярно этим и в Раде занимались. Все же помнят знаменитый «захват» Барны, когда некий депутат Рады Барна вынес Яценюка из-за трибуны», — поделился мнением Соловьев.

Речь идет об инциденте, в ходе которого депутат фракции «Блок Петра Порошенко» Барна подошел к выступающему из-за трибуны Яценюку с букетом красных роз и попытался вынести его на руках. Эта выходка спровоцировала в Раде драку между депутатами «Блока Порошенко» и «Народного фронта», а Барну исключили из фракции.

Недавно украинский политолог Вячеслав Ковтун, известный частыми скандалами на российских ток-шоу, был госпитализирован с диабетом. Об этом написал в твиттере бывший официальный представитель МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики Константин Долгов.

«Ого. Ковтун, оказывается, чуть не умер на днях. А я думаю — где он? Неудачно попарил ноги, обнаружился диабет, попал в реанимацию. Сейчас вроде оклемался. Без Ковтуна не то, конечно. Выздоравливай, Слава! Скучаем», — сообщил политтехнолог.

За месяц до госпитализации Ковтуна выгнали из студии российской программы «Кто против?» на телеканале «Россия 1». Политолог обрушился на ведущего Дмитрия Куликова с обвинениями в том, что ему не дают высказаться на тему коррупции в России, после чего был вынужден покинуть зал. Предметом эмоционального обсуждения было задержание на польской границе экс-супруги начальника Национальной полиции Украины Сергея Князева.

Согласно СМИ, женщина вместе с двумя украинцами и одним хорватом пыталась вывезти из страны €650 тыс. Участники шоу возмущались высоким уровнем украинской коррупции, но Ковтун решил указать на случаи коррупции среди силовиков в России. Он вспомнил о деле полковника ФСБ Кирилла Черкалина, подозреваемого в мошенничестве, и начал демонстративно перечислять изъятое у него имущество. После ухода из студии Ковтуна ведущий заявил, что изъятые у Черкалина средства вернулись в бюджет, а Князев «подал в отставку и оставит свои деньги себе».