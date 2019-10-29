Сказался провал? Авторы «Игры престолов» покинули «Звездные войны»

Создатели телесериала HBO «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс объявили о выходе из сделки с компанией Walt Disney, в рамках которой они должны были написать сценарий к следующей трилогии космической саги «Звездные войны».

«Мы любим «Звездные войны». Когда Джордж Лукас создал их, он создал и нас тоже. Разговоры с ним о «Звездных войнах», как и текущая команда «Звездных войн», просто замечательны, и мы всегда будем в долгу перед сагой, которая все изменила», — сказали они в официальном заявлении.

Предполагалось, что Бениофф и Уайсс займутся написанием сценария к трем частям франшизы, действие которых будет разворачиваться в «пост-Скайуокерскую» эру. Таким образом, они могли запустить в 2022 году новую историю, которая определила бы дальнейшее развития вселенной, созданной Лукасом.

Реклама

Однако, по словам одних из самых востребованных авторов современности, их рабочий график оказался слишком плотным, чтобы найти в нем достаточно места для работы над легендарным проектом. При этом президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди подчеркнула, что для звездного дуэта двери компании остаются открытыми.

«Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс невероятные рассказчики. Мы надеемся включить их в свое путешествие в дальнейшем, когда они будут готовы отойти от своего рабочего графика, чтобы сконцентрироваться на «Звездных войнах», — заявила она.

После завершения последнего сезона «Игры престолов», который оставил озадаченными и разочарованными многих поклонников, вокруг сделки с Disney ходили слухи, связанные с возможным творческим кризисом у сценаристов.

Во время выступления на кинофестивале в Остине они попытались оправдаться перед зрителями, признавшись в отсутствии достаточной квалификации для работы на телевидении в момент начала работы над проектом. По их словам, во время первой встречи с автором книжной серии, которая легла в основу сериала, Джорджем Мартином у них не было никаких идей о том, каким должно быть ее экранное воплощение.

«Мы не знаем, почему он доверил нам работу всей его жизни», — сказал Бениофф.

Помимо этого, они также сообщили, что допускали грубые ошибки при создании пилотного сценария: «Мы ошиблись во всем, в чем только могли».

Уайсс описал процесс съемок «Игры престолов» как «очень дорогую киношколу». По словам авторов сериала, они не представляли себе, как работать с дизайнерами костюмов.

Они рассказали, что досняли сцену с Робертом Баратеоном и Серсеей Ланнистер, у которых до этого не было совместных появлений, после того, как руководство HBO потребовало представить дополнительные 100 минут сериала, увидев готовый первый сезон.

Говоря о работе над первоисточником, Бениофф и Уайсс отметили, что никогда не пытались погрузиться в смыслообразующие детали книг Мартина, так как их масштаб казался им чрезмерным. Вместо этого, по словам сценаристов, они решили взяться за сцены, которые им хотелось показать.

Однако, несмотря на жесткую критику финала «Игры престолов», Бенилфф и Уайсс пояснили, что причина выхода из «Звездных войн» заключается в их контракте со стриминговым сервисом Netflix, о котором стало известно в августе.

«В сутках так мало времени, и мы почувствовали, что не сможем уделять должного внимания одновременно «Звездным войнам» и нашим проектам на Netflix. Поэтому, с чувством сожаления, мы выходим», — говорится в заявлении Бениоффа и Уайсса.

Ранее стало известно, что получивший полный контроль над всеми департаментами компании Marvel Кевин Файги был также приглашен для работы над производством нового фильма «Звездных войн».

Назначение Файги, предположили СМИ, может быть связано с провалом спин-оффа «Хан Соло: Звездные войны. Истории», а также смешанными отзывами фанатов серии после выхода фильма «Звездные войны: Последние джедаи» режиссера Райана Джонсона, который все же убедительно показал себя в прокате, собрав $1,3 млрд.

В то же время при руководстве Файги Marvel Studios выпустила заключительную часть супергеройской франшизы «Мстители», которой удалось стать самым прибыльным фильмом в истории (хотя первое место, с учетом инфляции, продолжает удерживать картина 1939 года «Унесенные ветром»).