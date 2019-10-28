Зомби против Анджелины Джоли: что смотрят в России

«Сказка для взрослых» от кинокомпании Walt Disney Pictures «Малефисента: Владычица тьмы», в которой после четырехлетнего перерыва вновь появилась обладательница премии американской киноакадемии «Оскар» Анджелина Джоли, удерживает лидерство по сборам в России. За второй уикенд проката сиквел переосмысления классической сказки о спящей красавице, которую авторы решили рассказать с позиции злой колдуньи, смог получить еще 394 млн рублей.

На втором месте в списке самых кассовых фильмов уикенда оказался другой сиквел — «Zомбилэнд: Контрольный выстрел» от автора первой части фильма, увидевшей свет десять лет назад, Рубена Флейшера. Успевший между двумя частями своего комедийного экшена снять для Sony фильм о злодее киновселенной Marvel Веноме режиссер решил показать, что происходит с его героями спустя десять лет после событий первой части. Основной актерский состав во главе с Вуди Харрельсоном остался неизменным. Фильму удалось принести создателям в премьерные выходные 117 млн рублей.

Несмотря на серьезное падение сборов, в отсутствие серьезной конкуренции фильм-лауреат Венецианского кинофестиваля «Джокер» от режиссера Тодда Филиппса, пришедшийся по вкусу отечественным критикам и зрителям, спустился всего на одну позицию и оказался на третьем месте. История возникновения главного антагониста комиксов о Бэтмене, которая не вошла в основной корпус киновселенной DC, заработала 89 млн рублей.

Еще одна премьера этих выходных — новая экранизация романа Дмитрия Глуховского «Текст» с Александром Петровым и Кристиной Асмус в главных ролях. Триллер от режиссера фильма «Салют-7» Клима Шипенко о мести и зависимости современного человека от гаджетов, который уже похвалил сам Глуховский, показал результат в 89 млн рублей.

Замыкает первую пятерку самых кассовых фильмов прошедшего уикенда новая работа студии DreamWorks Animation от Джилл Калтон «Эверест». Мультфильм о девочке, которая решает помочь снежному человеку вернуться на родную вершину и тем самым помешать планам миллионера и зоолога, объявившим охоту на ее нового друга, смог собрать в России еще 44 млн рублей.

Третьей премьерой по результатам прокатного уикенда стал компьютерно-анимационный фильм по повести Александра Волкова «Урфин Джюс возвращается». История о захвате власти в Изумрудном городе войсками деревянных солдат, где главные роли озвучили Константин Хабенский, Екатерина Гороховская и Дмитрий Дюжев, смогла заработать за выходные 30 млн рублей.

На седьмое место опустился научно-фантастический боевик «Гемини» от «оскароносного» режиссера Энга Ли («Крадущийся тигр, затаившийся дракон», «Халк», «Горбатая гора», «Жизнь Пи»). Фильм о наемном киллере, который оказывается втянут в противостояние с самим собой, где Уилл Смит сыграл одновременно главного героя и его врага, принес 10 млн рублей на третьей неделе российского проката.

Третью неделю в десятке лидеров удерживается новый фильм 83-летнего Вуди Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке». Благодаря традиционно звездному и на редкость молодому для мэтра актерскому составу — компанию Тимоти Шаламе, Эль Фаннинг и Селене Гомес составили Джуд Лоу и Ребекка Холл — новой комедийной мелодраме, сделанной по классическим лекалам, удалось заработать еще 7,8 млн рублей.

Две последние премьеры этого уикенда расположились в самом конце таблицы лидеров по сборам. Анимационный фильм Карлоса Гутиерреза Медрано «Сельма в городе призраков» о 16-летней девочке, которая попадает с помощью книги заклинаний в другой мир, ворота в который открываются лишь на один день в году, принес своим создателям 7 млн рублей в России.

На последнем месте оказался приключенческий фильм «Арахисовый сокол», главные роли в котором исполнили Шайа Лабаф и Дакота Джонсон. За первый прокатный уикенд история о сбежавшем из больницы парне с синдромом Дауна, который мечтает стать профессиональным рестлером, смогла получить 6,3 млн рублей.