Тревожные слухи: что случилось с Максимом Фадеевым

Директор музыкального продюсера Максима Фадеева опроверг слухи о перенесенном артистом сердечном приступе. По словам его представителя, у Фадеева «никаких проблем нет».

«Никаких проблем нет. Все хорошо. Неверная информация», — цитирует директора радиостанция «Говорит Москва».

Ранее в сети появилась информация, что у Фадеева случился сердечный приступ. Так, по сведениям Super, 51-летнему композитору стало плохо накануне ночью. Прибывшие в его загородный дом в Подмосковье врачи диагностировали продюсеру предынфарктное состояние, вызванное нервным истощением, — приступ ишемической болезни. Отмечалось, что от госпитализации 51-летний Фадеев отказался, решив проходить все необходимые реабилитационные процедуры дома, находясь под присмотром медиков.

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Позднее сам Фадеев обратился к поклонникам у себя в Instagram. Он опубликовал совместное фото с телеведущим Борисом Корчевниковым с подписью: «В моей жизни было и хорошее, и плохое, об этом рассказал в эфире программы «Судьба человека».

В минувшем феврале известный продюсер сообщил о проблемах со слухом, передает «СтарХит». Начались они еще много лет назад — в 90-х, когда артист начинал петь. В конце 2018 года Фадеев впервые за долгое годы вышел на сцену с сольной программой. На мероприятии для музыканта была установлена специальная зона с эффектом «оглушенности» — по его словам, иначе он выступать не может.

«Многие годы пытался научиться не слыша слышать, и сегодня я могу с полностью закрытыми ушами демонстрировать то, что произойдет на концерте. К сожалению, я не смогу выйти из зоны, в которой сосредоточено все необходимое оборудование для работы шлема», — заявил он.

Как отметил Фадеев, у него была «тяжелейшая слуховая травма», из-за которой он «суммарно потерял одно ухо».

«Поэтому был предложен такой путь: установка датчика на кости головы, и по костной проводимости я буду пытаться воспринимать звук, — пояснил он.

— Также будут специальные приборы, которые мне показывают реальную картину слышащего человека. А именно — прибор, который показывает форму песни, длительность и мое местонахождение в ней! Далее прибор, который мне показывает первую долю и темп. И главный датчик, стоящий у меня в кости на голове, мне подсказывает тон песни. Я теперь тренируюсь жить по-новому, по приборам петь для вас. И, конечно, для более уверенного пребывания на сцене я должен постоянно тренировать себя».

В прошедшем августе Фадеев также публично раскритиковал российские телеканалы за использование скандальных тем ради привлечения трафика. Согласно продюсеру, СМИ — в борьбе за рейтинг — «готовы на все». «Обратите внимание, как телеканалы ради своих сиротских рейтингов культивируют смерть, насилие, грязь. Они ради этих цифр готовы на все», — написал артист в соцсетях.

Вместе с тем он подчеркнул, что кончина кого-то «из более-менее известных людей» провоцирует на телевидении настоящую «истерию».

«Но где вы были, когда он был жив? Где? Почему начали восхвалять его только после смерти?» — возмутился Фадеев.

Продюсер также выразил мнение, что «крохотные вознаграждения» не стоят постоянного обсуждения «грязных» тем. По словам Максима, с данной действительностью «ему не по пути».

«Я не могу смотреть на то, что лидерами мнений становятся [Диана] Шурыгина или герои «Дома-2». Я уверен, что последнее очень сильно скорректировало молодежь на предмет того, что такое хорошо, а что такое плохо... Теперь мы имеем то, что посеяли», — заключил музыкант.

Данное заявление Фадеев сделал на фоне обсуждаемого в сети скандала, связанного с уходом с его лейбла певицы Наргиз Закировой. Сама артистка в ходе интервью YouTube-шоу «А поговорить?» среди прочего рассказала, что неоднократно пыталась покинуть продюсерский центр, однако для Фадеева была певицей, «приносящей бабло», — и он был крайне заинтересован в дальнейшем сотрудничестве. Кроме того, она заверила, что на лейбле «всем рулит» экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина.

«В лейбле рулит всем другой человек. Ее (Серябкину. — «Газета.Ru») все слушаются, и она там может сворачивать горы», — заявила исполнительница.

По словам Наргиз, после ухода от Фадеева ее концертного директора засыпали предложениями выступить в Европе.