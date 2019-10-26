«Удивительная вещь»: Макото Синкай о выдвижении на «Оскар»

— Главный герой «Дитя погоды» — мальчик Ходака, который приезжает в Токио из провинции и поначалу чувствует себя в столице максимально неуютно, одиноко. Вы, как известно, родились в префектуре Нагано, а в Токио переехали уже в студенческие годы. Опирались ли вы при создании эмоций персонажа, которые мы видим в начале мультфильма — то есть тоску, непонимание, как существовать в этом большом городе, на свои воспоминания, ощущения от первых лет, проведенных в столице?

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— Да, вы абсолютно правы. В студенческие годы я переехал в Токио и действительно испытывал те же эмоции, что показаны в картине.

Ходака постоянно говорит, что Токио — страшный город. Это чувство посещало меня неоднократно в первые годы жизни в столице.

Но в «Дитя погоды» вы также видите, что после встречи главного героя с Хиной Токио со временем становится ему ближе, понятнее и комфортнее. Именно эту прогрессию я хотел показать. Да и сам я начал чувствовать себя в столице как у себя дома лишь по прошествии как минимум трех лет. Так что это действительно мой личный опыт, который я заложил в историю «Дитя погоды».

— В вашей новой работе поднимается важный философский вопрос: что важнее — интересы всего общества или одного конкретного человека, то есть тебя самого и, возможно, твоих близких? Как бы вы сами на него ответили?

— Ходака выбирает счастье главной героини как высшее благо. Именно эту идею я пытаюсь ретранслировать, то есть идею, наверное, все-таки личного счастья. Но лично я, несмотря на то, что уже являюсь взрослым человеком, на такой героизм, на такое самоотречение, возможно, неспособен. Мое поведение, вероятно, перекликалось бы с поступками Кэйсукэ, который критиковал действия главного героя.

— Вы сами упомянули Кэйсуке, мужчину, который берет Ходаку на попечительство, предоставляет ему работу и кров, тем самым помогая освоиться в незнакомом городе. Подобные персонажи — именно первого плана — редкость для ваших работ. Ведь, как правило, это подростки с присущими им трудностями, но никак не взрослые люди, загруженные абсолютно взрослыми проблемами — в данном случае, например, невозможностью видеться с родным ребенком постоянно. Связано ли появление Кэйсуке с вашим собственными взрослением? И можно ли сказать, что в будущем подобные герои будут встречаться в ваших мультфильмах все чаще и чаще?

— Думаю, что такие персонажи действительно будут появляться. Я их сильно чувствую, ведь сам взрослею, меняются мои жизненные обстоятельства, окружающая обстановка, появляются дети. Так что, да, скорее всего, в моих будущих мультфильмах будут появляться персонажи старшего возраста и со взрослыми проблемами.

— В ваших ранних работах практически полностью отсутствовал юмор, однако в последнее время — особенно это заметно в картинах «Твое время» и «Дитя погоды» — вы перестали игнорировать данный элемент. Почему?

— Примерно пять лет назад, может быть, больше, мы начали заниматься продакшном мультфильма «Твое имя».

И до этого времени у меня не было уверенности, что я могу рассмешить аудиторию своим творчеством. Но что-то случилось, и я увидел, что способен на это. Изменение произошло именно внутри меня, поэтому я дал шанс юмористическому аспекту.

Теперь же я вижу, что людям это нравится, они смеются. Для меня это невероятно радостное чувство. Счастлив, что все радуются, улыбаются. Надеюсь, что так и будет продолжаться. Кроме того, по моему мнению, чем громче люди способны смеяться, тем сильнее они могут испытывать грусть и эмпатию. Поэтому я пытаюсь расширять этот эмоциональный спектр, делать так, чтобы люди могли ярко ощущать и положительные, и грустные эмоции при просмотре моих мультфильмов.

— «Дитя погоды» выдвинули от Японии на «Оскар», причем не в категории «Лучшая анимационная картина», а как претендента на «Лучший иностранный фильм». Как оцените свои шансы на получение награды Американской киноакадемии?

— Для меня это удивительная вещь. Я в нее с трудом верю, ведь никогда не думал, что до такого может дойти. Я человек из игровой индустрии (на старте карьеры Синкай был разработчиком так называемых визуальных новелл — «Газета.Ru»). От меня индустрия кино как будто далека, я никогда ей всерьез не интересовался и пока не особо понимаю значения того, что происходит. Но думаю, что люди, действительно заслуживающие награды, — это продюсеры и те, кто помогал мне делать мультфильм. А не только я.

Впрочем, сам факт того, что нас выдвинули на «Оскар», — значимое событие. Особенно для моей команды. Считаю, что именно она заслуживает любых наград. Это действительно их работа, их труды. А лично для меня гораздо большее значение имеют реакция фанатов и зрителей, а также те положительные эмоции, которые они испытывают. Самое важное — чтобы понравилось им.

— В отличие от многих японских коллег вы очень популярны за рубежом. На ваш взгляд, почему?

— Думаю, что, в первую очередь, благодаря поддержке продюсеров и компаний, которые занимаются выпуском моих творений за рубежом. Это их заслуга. Еще одну причину я вижу в том, что в мире много фанатов не просто моего творчества, но аниме в целом. А я всего лишь один из участников и представителей жанра. Есть куда более громкие и сильные имена, те же самые Хаяо Миядзаки и Хидэаки Анно. Они еще до меня проделали большую работу, позволившую расширить фанатскую базу. Я же в этой истории лишь попутчик.

— Тема неба, облаков и частично дождя занимает в ваших работах особенное место. Однако в «Дитя погоды» это уже не просто важный, создающий неповторимую атмосферу фон, но фактически один из персонажей. Можно ли сказать, что новый мультфильм — ваша главная ода этой теме?

— Естественно, все эти вещи в «Дитя погоды» персонализированы и представляют из себя персонажей, являющихся активными участниками истории. Однако я бы сказал, что они выполняют роли антигероев, так как постоянно находятся в определенном противоборстве с персонажами мультфильма.

В то же время они не могут быть врагами в полной мере. Ведь погоду победить невозможно. Следовательно, нужно найти какую-то иную форму победы, если так можно сказать. Наверное, даже взаимодействия, сосуществования. Это гораздо более сложный конфликт и, получается, гораздо более сложная история, чем победа добра над злом. Она более комплексная и, на мой взгляд, интересная.

— «Дитя погоды» — один из немногих ваших проектов с хеппи-эндом. Почему именно в этом мультфильме решили сделать хорошую концовку?

— Дело в том, что в Японии есть люди, которые считают финал «Дитя погоды» хорошим, а есть те, кто считают его плохим. Потому что, безусловно, в истории Ходаки и Хины счастливый конец. Однако в истории окружающей среды и природы, которая изменилась безвозвратно, конец не такой хороший. И я осознанно создавал эту анимацию таким образом.

— В двух ваших последних работах показаны природные катастрофы. Вы намеренно добавляли эти моменты, желая каким-то образом напомнить людям о проблемах экологии и окружающей среды, — или же это просто часть сюжета, не имеющая скрытого подтекста?

— Тема природных разрушений, катаклизмов и катастроф очень близка японцам в силу особенностей страны. У нас есть землетрясения, проливные дожди, тайфуны и цунами, мы привыкли жить с этим.

Для нас это нечто абсолютно реальное, имеющее очень большое значение. В этом году в Японии в особенности ощущаются все эти страшные климатические изменения. И, на мой взгляд, к этой теме все должны быть неравнодушны. А уж мы как страна, которая постоянно находится в такой среде, особенно. И я лично к этому неравнодушен. Именно поэтому для нас это так актуально.

Честно говоря, во время работы над этим мультфильмом у меня неоднократно возникал вопрос в голове: почему же японцы, несмотря на такие большие сложности с природой, все эти катаклизмы, опасности, все равно продолжают жить там? Ведь мы можем покинуть эту страну, но все-таки остаемся. В этом что-то есть, но что именно — пока не понимаю сам.