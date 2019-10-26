«Не подам руки»: Рудова обиделась на Малахова за эскорт

Звезда сериала «Универ. Новая общага» Наталья Рудова раскритиковала телеведущего Андрея Малахова и его программу «Прямой эфир». По ее словам, авторы ток-шоу выдернули из контекста слова ее директора и не позаботились о «поруганной чести».

«Вы обманом взяли интервью у моего директора, смонтировали интервью, как вам было выгодно, потому что больше никак не могли притянуть меня к этой истории, — написала Рудова в Instagram. — Вы вписали мое имя и имя моей подруги в эту передачу о падших женщинах <...> Вам плевать, вам все равно! Мне не все равно! Моей семье не все равно!»

Артистка посетовала, что ей нечего предъявить авторам выпуска «на законодательном уровне». Она подчеркнула, что всего добилась сама, поэтому включение ее в программу показалось неуместным. Рудова также призналась, что Малахов якобы сам предлагал ей выступить в роли эскортницы, когда пытался познакомить ее с олигархом.

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«Андрей, не ты ли сам мне звонил после сериала «Татьянин день» и предлагал познакомить с олигархом, на что получил мой категорический отказ? И не только мне. Я уверена, что многие талантливые, красивые и успешные девушки подтвердят мои слова, — продолжила актриса.

— Я никогда не подам тебе руки и не поздороваюсь с тобой больше! Позор вам за то, что вы делаете. Позор всем причастным! Вы говорите о людях, у которых нет чести? Вы сами забыли что такое честь и достоинство!»

Примечательно, что в комментариях к публикации коллега Рудовой по сериалу «Универ» Настасья Самбурская заявила, что Малахов также предлагал ей познакомиться с олигархом.

«Подтверждаю. Было от него два звонка. После второго вежливо попросила больше ничего подобного мне не предлагать, оскорбился, но перестал», — поделилась певица.

В заключение Рудова обвинила Малахова в погоне за пиаром и посчитала, что его программа — «ничем не лучше желтухи».

«Упомянув в своей грязной передаче пару известных имен, честных людей, только для того, чтобы хоть как-то поднять рейтинги и привлечь внимание к неизвестным людям, о которых они там говорят, которые никому не интересны. Они пытаются сделать хоть какие-то рейтинги в своей передаче, совершенно не [задумываясь] о последствиях», — отметила звезда.

В выпуске «Рынок шкур»: Тайная жизнь знаменитых девушек» от 24 октября корреспонденты «Прямого эфира» пообщались с известными российскими блогершами и моделями, чтобы разобраться, как и на чем они зарабатывают. Выяснилось, что у одной из героинь передачи — Instagram-модели Киры Майер — есть свой агент, который занимается организацией ее встреч с олигархами за «приличные суммы».

В ходе передачи журналисты шоу пообщались с директором Рудовой и модели Анастасии Решетовой. По его словам, когда телефон актрисы появился в сети, ей постоянно звонили и предлагали съездить на пять дней на Мальдивы за почти 8 млн рублей. Представитель Рудовой объяснил, что знаменитость отказывается комментировать подобные заявления, потому что они только помогают распространять ложную, по ее словам, информацию. Поэтому артистка выбрала тактику молчания.

К слову, Решетова также отметилась в комментариях к записи Рудовой, резко раскритиковав СМИ.

Ранее Андрей Малахов подвергся критике за то, что взял интервью у родителей скончавшейся певицы Юлии Началовой. Многие поклонники исполнительницы восприняли выпуск неоднозначно. Часть пользователей соцсетей похвалила ведущего за намерение представить реальную картину произошедшего и, таким образом, прекратить спекуляции СМИ о смерти звезды. Другие же резко раскритиковали Малахова за желание нажиться на трагедии, обвинили в бездушии и отметили, что у ведущего «не осталось ничего святого».

С инициативой запретить ток-шоу «Прямой эфир» и «Пусть говорят» выступала актриса Мария Шукшина. Она обвинила обе программы в «глумлении над выдающимися людьми» и потребовала оставить их личную жизнь в покое. Она также обратилась к подписчикам с просьбой подписать петицию о закрытии подобных передач.