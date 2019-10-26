«Не подам руки»: Рудова обиделась на Малахова за эскорт

Громкий скандал: Наталья Рудова дала Малахову «публичную пощечину»

Актриса Наталья Рудова обвинила телеведущего Андрея Малахова в клевете из-за выпуска программы «Прямой эфир» об эскортницах. По ее мнению, создатели ток-шоу обманом взяли интервью у ее директора, смонтировали полученные ответы таким образом, чтобы имя Рудовой прозвучало в эфире, и не подумали о последствиях. Артистка заявила, что в ответ больше не будет здороваться с Малаховым.

Звезда сериала «Универ. Новая общага» Наталья Рудова раскритиковала телеведущего Андрея Малахова и его программу «Прямой эфир». По ее словам, авторы ток-шоу выдернули из контекста слова ее директора и не позаботились о «поруганной чести».

«Вы обманом взяли интервью у моего директора, смонтировали интервью, как вам было выгодно, потому что больше никак не могли притянуть меня к этой истории, — написала Рудова в Instagram. — Вы вписали мое имя и имя моей подруги в эту передачу о падших женщинах <...> Вам плевать, вам все равно! Мне не все равно! Моей семье не все равно!»

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Очень важно!!! Я вынуждена написать этот пост. Пост позора для людей, работающих на федеральном канале, который позиционирует себя, как новостная программа и ее смотрит вся Россия. Из которой могут выдернуть контекст и сделать из этого псевдо новости, которые приводят к ужасным последствиям. Никто в наше время не думает о поруганной чести человека , и к чему это может привести. Упомянув в своей грязной передаче пару имен известных , честных людей только для того, чтобы хоть как-то поднять рейтинги и привлечь внимание к неизвестным людям , о которых они там говорят, которые никому не интересны ,они пытаются сделать хоть какие-то рейтинги в своей передаче , совершенно не думая о последствиях. Я говорю о передаче «Прямой эфир» с Малаховым. Вы обманом взяли интервью у моего директора, СМОНТИРОВАЛИ ЕЕ ИНТЕРВЬЮ как вам было выгодно, потому-что больше никак не могли притянуть меня к этой истории. Вы вписали мое имя и имя моей подруги в эту передачку о падших женщинах, и теперь все псевдо-паблики растащили это дерьмо по своим псевдопорталам и мусолят. Вам плевать, вам все равно! Мне не все равно!Моей семье не все равно! К сожалению, в нашей стране на законодательном уровне мне вам нечего предъявить. Вы поступили очень умно, не сказав в адрес меня конкретных обвинений, но смонтировав кучу видео и фото с моего отдыха с ПОДРУГАМИ в купальниках . Но вот, что я точно могу, как девушка, добившаяся всего сама без единой поддержки, честь которой вы попытались пошатнуть, так это дать публичную пощечину тебе, Андрей Малахов,и тебе «Прямой эфир» за то, и как вы использовали мое имя в вашей передаче, вы не лучше желтухи. Андрей, не ты ли сам мне звонил после сериала «Татьянин день» и предлагал познакомить с олигархом, на что получил мой категорический отказ! И не только мне. Я уверена, что многие талантливые, красивые и успешные девушки подтвердят мои слова.Ведь мы должны поддерживать друг друга и положить этому беспределу конец.Каждый должен отвечать за свои слова!Я никогда не подам тебе руки и не поздороваюсь с тобой больше! Позор вам за то, что вы делаете. Позор всем причастным! Вы говорите о людях, у которых нет чести?Вы сами забыли что такое ЧЕСТЬ, и что такое ДОСТОИНСТВО!

Публикация от Natalia Rudova (@rudovanata)

Артистка посетовала, что ей нечего предъявить авторам выпуска «на законодательном уровне». Она подчеркнула, что всего добилась сама, поэтому включение ее в программу показалось неуместным. Рудова также призналась, что Малахов якобы сам предлагал ей выступить в роли эскортницы, когда пытался познакомить ее с олигархом.

«Андрей, не ты ли сам мне звонил после сериала «Татьянин день» и предлагал познакомить с олигархом, на что получил мой категорический отказ? И не только мне. Я уверена, что многие талантливые, красивые и успешные девушки подтвердят мои слова, — продолжила актриса.

— Я никогда не подам тебе руки и не поздороваюсь с тобой больше! Позор вам за то, что вы делаете. Позор всем причастным! Вы говорите о людях, у которых нет чести? Вы сами забыли что такое честь и достоинство!»

Примечательно, что в комментариях к публикации коллега Рудовой по сериалу «Универ» Настасья Самбурская заявила, что Малахов также предлагал ей познакомиться с олигархом.

«Подтверждаю. Было от него два звонка. После второго вежливо попросила больше ничего подобного мне не предлагать, оскорбился, но перестал», — поделилась певица.

В заключение Рудова обвинила Малахова в погоне за пиаром и посчитала, что его программа — «ничем не лучше желтухи».

«Упомянув в своей грязной передаче пару известных имен, честных людей, только для того, чтобы хоть как-то поднять рейтинги и привлечь внимание к неизвестным людям, о которых они там говорят, которые никому не интересны. Они пытаются сделать хоть какие-то рейтинги в своей передаче, совершенно не [задумываясь] о последствиях», — отметила звезда.

В выпуске «Рынок шкур»: Тайная жизнь знаменитых девушек» от 24 октября корреспонденты «Прямого эфира» пообщались с известными российскими блогершами и моделями, чтобы разобраться, как и на чем они зарабатывают. Выяснилось, что у одной из героинь передачи — Instagram-модели Киры Майер — есть свой агент, который занимается организацией ее встреч с олигархами за «приличные суммы».

В ходе передачи журналисты шоу пообщались с директором Рудовой и модели Анастасии Решетовой. По его словам, когда телефон актрисы появился в сети, ей постоянно звонили и предлагали съездить на пять дней на Мальдивы за почти 8 млн рублей. Представитель Рудовой объяснил, что знаменитость отказывается комментировать подобные заявления, потому что они только помогают распространять ложную, по ее словам, информацию. Поэтому артистка выбрала тактику молчания.

К слову, Решетова также отметилась в комментариях к записи Рудовой, резко раскритиковав СМИ.

Ранее Андрей Малахов подвергся критике за то, что взял интервью у родителей скончавшейся певицы Юлии Началовой. Многие поклонники исполнительницы восприняли выпуск неоднозначно. Часть пользователей соцсетей похвалила ведущего за намерение представить реальную картину произошедшего и, таким образом, прекратить спекуляции СМИ о смерти звезды. Другие же резко раскритиковали Малахова за желание нажиться на трагедии, обвинили в бездушии и отметили, что у ведущего «не осталось ничего святого».

С инициативой запретить ток-шоу «Прямой эфир» и «Пусть говорят» выступала актриса Мария Шукшина. Она обвинила обе программы в «глумлении над выдающимися людьми» и потребовала оставить их личную жизнь в покое. Она также обратилась к подписчикам с просьбой подписать петицию о закрытии подобных передач.