«Сгущают краски»: Сюткин о не пожавшем руку участнике «Голоса»

После выхода в эфире третьего тура слепых прослушиваний музыкального шоу Первого канала «Голос», многие пользователи YouTube обратили внимание, что один из участников программы в конце своего выступления пожал руку всем наставникам проекта, кроме Валерия Сюткина.

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«Я не помню такого. Я бы не сгущал краски. Не думаю, что там какие-то… Я что, его обидел там чем-то? Я думаю, что это связано с волнением, или просто мимо прошел. Не до этого парню было. Я вообще такие вещи близко к сердцу не принимаю. Вы мне говорите — я не помню, чтобы там было какое-то неуважение со стороны конкурсантов. Я думаю, им не до этого, абсолютно»,

— прокомментировал ситуацию для «Газеты.Ru» сам Сюткин.

close Кадр из шоу «Голос»/Первый канал

После своего номера 32-летний Даниил Королев решил присоединиться к команде Константина Меладзе. Знаменитый продюсер пошел навстречу певцу, чтобы пожать ему руку, после чего певец направился в сторону Полины Гагариной и вставшего немного в стороне Сюткина, однако пожал руку только Гагариной, и сразу после этого – стоявшему по другую сторону от нее Сергею Шнурову, миновав дебютировавшего в этом сезоне члена команды жюри.

«Я думаю, что это журналистские приемы — я не помню ничего, честно говоря. И, во всяком случае, уж точно не в обиде, никаких претензий к парню к этому. У нас было 150 человек. Конкретно этот эпизод у меня никак не отразился. У меня все хорошо по отношению ко всем участникам «Голоса», — добавил Сюткин.

Меладзе повернулся к Королеву через 30 секунд после начала выступления, а когда тот продемонстрировал владение техникой горлового пения, свою кнопку ногой нажала Полина Гагарина, следом за ней, в самом конце выступления, повернулся и Сергей Шнуров, в то время как Сюткин не стал делать свой выбор в пользу этого участника.

«Это народная песня, это духовный стих. Наверное, самый известный исполнитель, который ее пел – это [Сергей] Старостин. Я услышал у него эту песню и сделал свою интерпретацию с горловым пением, тувинским, как вы могли услышать», — сказал Королев во время беседы с наставниками.

Комментаторы на YouTube высоко оценили вокальные данные Королева, однако удивились такому поступку с его стороны.

«Наконец-то... Достучался. Единственное, как-то некрасиво, к Сюткину даже не подошел, а тот встал и стоял, и ждал», — написал один из пользователей.

Кто-то также выдвинул идею, что Королев растерялся и «пошел к более авторитетным» наставникам.

«С гонором мальчик, видимо», — написал еще один комментатор. «Нет, гонору у него нет. Чувствуется внутренняя скромность и чистота», — ответили ему.

При этом, часть зрителей воспользовалась сложившейся ситуацией, чтобы высказать свою критику в адрес нового члена жюри:

«Духа у этого «наставника» не увидел. Да и человека тоже. Странный выбор Сюткина в наставники. Заглядывает в рот, поддакивает, два раза уже предал свой же выбор, участника и не заметил».

Сам Сюткин отметил, что конкурсант в этот момент находился под воздействием эмоций и призвал «не цепляться к парню», дать ему спокойно трудиться и пожелал Королеву удачи.

«Очень много претензий я вижу, читаю, что «вы не разбираетесь в голосах». Очень смешно звучат претензии, что «вы сами петь не умеете, поэтому не разворачиваетесь к ним, чтобы не выглядеть бледно на их фоне». Я сорок лет бледно выгляжу на всяких фонах. Это первое. И второе — мудрость, это когда знаешь, на что не обращать внимания», — подчеркнул певец.

Сюткин также посоветовал тем, кто хочет выглядеть так же хорошо, как он «в свои 61», никому не завидовать: «Нельзя столько места в голове для злости, зависти и склоки оставлять. У вас просто нет места там для положительных эмоций – голова же не безграничная. И вы начинаете болеть и плохо выглядеть. Доброжелательней вы к людям относитесь».

Он подчеркнул, что в ситуациях, подобных той, что произошла с Королевым, «нельзя обижаться на людей по пустякам», и отметил, что «как жил, так и продолжает жить с улыбкой», вне зависимости от негативных комментариев.