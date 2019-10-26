«Сгущают краски»: Сюткин о не пожавшем руку участнике «Голоса»

Сюткин прокомментировал скандал на «Голосе»

Часть зрителей музыкального шоу Первого канала «Голос» возмутились поведением одного из участников проекта, который после своего выступления пожал руку всем наставникам программы, кроме Валерия Сюткина. Сам Сюткин в комментарии для «Газеты.Ru» признался, что не помнит этой ситуации и посоветовал недоброжелателям оставлять в голове больше места для положительных эмоций.

После выхода в эфире третьего тура слепых прослушиваний музыкального шоу Первого канала «Голос», многие пользователи YouTube обратили внимание, что один из участников программы в конце своего выступления пожал руку всем наставникам проекта, кроме Валерия Сюткина.

«Я не помню такого. Я бы не сгущал краски. Не думаю, что там какие-то… Я что, его обидел там чем-то? Я думаю, что это связано с волнением, или просто мимо прошел. Не до этого парню было. Я вообще такие вещи близко к сердцу не принимаю. Вы мне говорите — я не помню, чтобы там было какое-то неуважение со стороны конкурсантов. Я думаю, им не до этого, абсолютно»,

— прокомментировал ситуацию для «Газеты.Ru» сам Сюткин.

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Кадр из шоу «Голос»/Первый канал

После своего номера 32-летний Даниил Королев решил присоединиться к команде Константина Меладзе. Знаменитый продюсер пошел навстречу певцу, чтобы пожать ему руку, после чего певец направился в сторону Полины Гагариной и вставшего немного в стороне Сюткина, однако пожал руку только Гагариной, и сразу после этого – стоявшему по другую сторону от нее Сергею Шнурову, миновав дебютировавшего в этом сезоне члена команды жюри.

«Я думаю, что это журналистские приемы — я не помню ничего, честно говоря. И, во всяком случае, уж точно не в обиде, никаких претензий к парню к этому. У нас было 150 человек. Конкретно этот эпизод у меня никак не отразился. У меня все хорошо по отношению ко всем участникам «Голоса», — добавил Сюткин.

Меладзе повернулся к Королеву через 30 секунд после начала выступления, а когда тот продемонстрировал владение техникой горлового пения, свою кнопку ногой нажала Полина Гагарина, следом за ней, в самом конце выступления, повернулся и Сергей Шнуров, в то время как Сюткин не стал делать свой выбор в пользу этого участника.

«Это народная песня, это духовный стих. Наверное, самый известный исполнитель, который ее пел – это [Сергей] Старостин. Я услышал у него эту песню и сделал свою интерпретацию с горловым пением, тувинским, как вы могли услышать», — сказал Королев во время беседы с наставниками.

Комментаторы на YouTube высоко оценили вокальные данные Королева, однако удивились такому поступку с его стороны.

«Наконец-то... Достучался. Единственное, как-то некрасиво, к Сюткину даже не подошел, а тот встал и стоял, и ждал», — написал один из пользователей.

Кто-то также выдвинул идею, что Королев растерялся и «пошел к более авторитетным» наставникам.

«С гонором мальчик, видимо», — написал еще один комментатор. «Нет, гонору у него нет. Чувствуется внутренняя скромность и чистота», — ответили ему.

При этом, часть зрителей воспользовалась сложившейся ситуацией, чтобы высказать свою критику в адрес нового члена жюри:

«Духа у этого «наставника» не увидел. Да и человека тоже. Странный выбор Сюткина в наставники. Заглядывает в рот, поддакивает, два раза уже предал свой же выбор, участника и не заметил».

Сам Сюткин отметил, что конкурсант в этот момент находился под воздействием эмоций и призвал «не цепляться к парню», дать ему спокойно трудиться и пожелал Королеву удачи.

«Очень много претензий я вижу, читаю, что «вы не разбираетесь в голосах». Очень смешно звучат претензии, что «вы сами петь не умеете, поэтому не разворачиваетесь к ним, чтобы не выглядеть бледно на их фоне». Я сорок лет бледно выгляжу на всяких фонах. Это первое. И второе — мудрость, это когда знаешь, на что не обращать внимания», — подчеркнул певец.

Сюткин также посоветовал тем, кто хочет выглядеть так же хорошо, как он «в свои 61», никому не завидовать: «Нельзя столько места в голове для злости, зависти и склоки оставлять. У вас просто нет места там для положительных эмоций – голова же не безграничная. И вы начинаете болеть и плохо выглядеть. Доброжелательней вы к людям относитесь».

Он подчеркнул, что в ситуациях, подобных той, что произошла с Королевым, «нельзя обижаться на людей по пустякам», и отметил, что «как жил, так и продолжает жить с улыбкой», вне зависимости от негативных комментариев.