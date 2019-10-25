«Нужны плохиши»: нафталиновый Дзюба и горловое пение на «Голосе»

Первой участницей третьего дня слепых прослушиваний на «Голосе» стала 32-летняя Ирина Чувакова из уральского города Качканар. На первых же тактах «We Will Rock You» группы Queen в неожиданной джазовой версии кнопки нажали Константин Меладзе, Полина Гагарина и Сергей Шнуров. Когда песня набрала темп, повернулся и Валерий Сюткин. Меладзе сравнил певицу с Гагариной, которую когда-то сам продюсировал, однако девушка согласилась со словами Шнурова о близости их темпераментов и присоединилась к его команде. «Хорошие никому не нужны, нужны плохиши», — заметил лидер «Ленинграда» своим конкурентам.

Следом за ней с песней «Твои следы» композитора Арно Бабаджаняна вышел 23-летний Эдуард Дзюба из поселка Рыздвянный Ставропольского края, который отметил, что не знает, является ли родственником знаменитого футболиста. После того, как ни один из членов жюри не повернулся к нему, Гагарина призналась, что не знает, что делать с таким голосом. «Ощущение, что вас в семидесятом году заморозили и вы проспали кучу эпох, это выглядит странно и нафталиново», — сказал Меладзе. В ответ на предложение Шнурова спеть «На Лабутенах» Дзюба признался, что не знает эту песню, и сошел со сцены.

С неожиданным номером вышел 32-летний Даниил Королев. Его версия народной песни «Когда молод был» с элементами тувинского горлового пения заставила сразу же повернуться Меладзе и Гагарину, а в самом конце выступления певца кнопку осторожно нажал и Сергей Шнуров. «Неожиданную радость доставили своим пением, этническая музыка может быть современной, без кокошников, я получил искренне наслаждение», — расчувствовался Меладзе. Шнуров обратил внимание, что знает Сергея Старостина, от которого Королев услышал песню, но молодой человек все же выбрал команду Меладзе.

Резким контрастом с этническим пением стало исполнение утяжеленной версии песни Бритни Спирс «Toxic» от 28-летней Миланы Рахмановой из Сургута. Одновременно кнопки нажали Шнуров и Гагарина, чуть погодя повернулся и Меладзе, а когда она взяла особо высокую ноту, выбор в пользу певицы сделал и Сюткин. «Я ради вас сюда пришла», — сказала Гагарина, а Шнуров обратил внимание, что остальные наставники «не имеют представления о том, что такое рок-н-ролл». «Я люблю повеселиться и веселюсь в караоке под Ленинград», — призналась Рахманова и ушла в его команду.

Уроженка города Усть-Катав Челябинской области, 52-летняя Наталья Светлова вышла на сцену с 12-струнной гитарой, чтобы спеть композицию «Мне нравится, что вы больны не мной». Ее камерное исполнение не смогло растопить сердца наставников, хотя все они похвалили ее голос и созданную атмосферу. «Вы готовая и целостная певица», — сказала Гагарина, а Меладзе назвал номер «душевным».

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Под испытующими взглядами Гагариной и Шнурова на исполнении 32-летним Максимом Ларичевым из города Алексин Тульской области песни «S.O.B.» группы «Nathaniel Rateliff & the Night Sweats» кнопку нажал Сюткин, а затем к нему присоединилась и сама Гагарина. «Идите ко мне, и будет энергично!» — пообещал Сюткин. «Идите ко мне, и будет симпатично», — парировала его конкурентка. Ларичев выбрал «симпатичный» вариант.

К 31-летнему Владимиру Коновалову из села Ломы Забайкальского края, который вышел с песней Макса Барских «Туманы», повернулся только Сюткин, который пошутил, что «заблокировал механизм поворота» другим наставникам. Шнуров сказал, что не хотел составлять конкуренцию, а вот Меладзе назвал пение участника чересчур истеричным, однако выразил надежду, что Сюткин сможет найти к нему правильный подход.

Все четверо членов жюри повернулись к 26-летней Ренате Штифель из Киева, которая спела на украинском языке «Песню про рушник» Андрея Малышко, однако первым был Константин Меладзе, признавшийся, что «ждал именно такого голоса» и что девушка разобьет ему сердце, если не пойдет в его команду, так что певица выбрала именно его.

Никто из наставников не повернулся к 31-летнему дирижеру Александру Новичкову из города Энгельса, который спел композицию «This Love» группы Maroon 5. Члены жюри назвали его исполнение «чересчур тяжелым», однако похвалили сценичность и «фактурность».

В самый последний момент к 39-летней Лиане Майстер, вышедшей с номером сестер Бэрри «Ich hob dich zifeel lieb», вторую половину которого она спела по-русски, повернулся Сюткин. «Почему-то, когда вы начали петь, моя бабушка одесситка из другого измерения мне улыбнулась», — признался он. В ответ на это Майстер рассказала, что русскую часть текста написала ее мама, а саму песню часто поет ее собственная бабушка.

Несмотря на рассказ о том, как на его пение обратил внимание Стинг, к 42-летнему Валентину Лкаодину из Пензы, который подыгрывал себе на электроконтрабасе во время исполнения хита «Mambo Italiano», не повернулся никто из наставников (на Сюткина не подействовали даже крики Гагариной: «Нажимай!»). Члены жюри отметили, что его пение вышло слишком «северным» для такой песни.

Увидев перед собой 17-летнюю Эмили Купер из Москвы, которая спела песню Стинга «Every Breath You Take», нажавшая во время ее выступления кнопку Полина Гагарина воскликнула «Как в таком хрупком теле может уживаться такой фантастический голос». «В 17 идешь в голос, в 18 — в армию», — пошутил в ответ Шнуров.

По результатам третьего тура слепых прослушиваний в команде у Меладзе оказались пять участников, Шнуров довел число своих подопечных до семи человек, а Гагарина и Сюткин — до шести.