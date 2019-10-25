Новая битва за Сирию: россиян лишили Call of Duty

Как следует из публикации в европейском блоге компании PlayStation, ее руководство приняло решение выпустить игру Call of Duty: Modern Warfare во всех регионах, кроме России.

Это стало первым подтверждением со стороны Sony сообщений о невыходе игры на отечественном рынке, которые появились после получения игроками, оформившими предзаказ, информации о возврате денег. При этом официально запрет на продажу игры не вводился со стороны властей.

До этого игру, за основу виртуального конфликта которой была взята гражданская война в Сирии, подвергли жесткой критике в России. На основании опубликованного в сети трейлера многие СМИ сделали вывод, что ее главными героями станут «люди, похожие на активистов скандально известной организации «Белые каски».

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Российская сторона неоднократно критиковала участников «Белых касок» и утверждала, что они занимаются не оказанием помощи жителям Сирии, а «постановкой химических атак». Создателей игры обвинили в «неприкрытом выпаде» с целью «скомпрометировать» войска России, так как игроки будут «бороться с русскими военными и спасать мирных жителей, на которых российские самолеты сбрасывают бомбы».

Авторы изначально говорили о «провокационном» настрое новой игры, в которой они хотели исследовать «серую зону морали» в условиях современных вооруженных конфликтов. Действие игры разворачивается в ближневосточной стране Урзикстан, в которой можно узнать Сирию, куда, по сюжету, российские военные вторгаются, развернув террор в отношении местного населения.

Помимо этого, в игре также есть возможность уничтожения живой силы с применением белого фосфора — химического вещества, использование которого при бомбардировках было запрещено Женевской конвенцией, которую не ратифицировали США. Американскую сторону неоднократно обвиняли в применении боеприпасов с белым фосфором против террористов.

В соответствии с обещаниями разработчиков изобразить боевые действия XXI века без прикрас в Call of Duty: Modern Warfare также есть сцены бомбардировок жилых зданий и убийства детей. Игроки могут сражаться за одну из пяти фракций, среди которых — Урзикстанское ополчение, террористическая организация Аль-Катала (аналог «Аль-Каиды» (организация запрещена в России) — террористической организации, запрещенной в России), ЦРУ, а также войска генерала российской армии Баркова.

При этом часть игры разворачивается вдалеке от непосредственной зоны ближневосточного конфликта — так, вторая миссия начинается с неудачной попытки помешать теракту в одном из кварталов Лондона, где взрывы и огонь обрушиваются на британских жителей.

Российский офис компании Activision сделал официальное заявление в связи решением не выпускать игру в отечественном PlayStation Store, в котором подчеркнул, что в основе игры лежит вымышленная история для игроков по всему миру.

Тем не менее, несмотря на отказ выпускать неоднозначную с политической точки зрения игру в России, ее все же можно будет купить в цифровых вариантах для РС и Xbox One в один день с мировой премьерой – 25 октября. Тем же, кто все-таки захочет заполучить игру на физическом носителе, придется делать заказ из другой страны.

Решение отказаться от выпуска игры, несмотря на отсутствие официального запрета, могло быть принято разработчиками в связи со скандалом, который произошел во время выхода одной из предыдущей частей игры этой серии. Его причиной стала миссия «Ни слова по-русски», протагонист которой под управлением игрока мог убивать мирных граждан в московском аэропорту или же стоять в стороне, наблюдая за жестокостью боевиков.

Создателями уровень позиционировался как демонстрация ужасов терроризма, а из-за критики со стороны игроков и журналистов была добавлена возможность пропустить уровень без ущерба для общего прохождения.

В итоге издатели вырезали эту миссию из русской версии для PC, а на консолях PlayStation и Xbox игра и вовсе не вышла, так как отсутствовала техническая возможность таким же образом удалить этот уровень. Российские законодатели даже выступали с инициативой внести игру в список экстремистских материалов, но после обсуждений не пошли на столь решительный шаг.