Съемки сорваны: пожары выгнали Джессику Альбу из Калифорнии

Из-за очередной вспышки лесных пожаров к северу от Лос-Анджелеса приостанавливается и переносится производство ряда сериалов, среди которых второй сезон спин-офф экшн-хита «Плохие парни» — «Лучшие в Лос-Анджелесе» с Джессикой Альбой в главной роли, пишет Deadline.

В долине Санта-Кларита вспыхнули три пожара, вызванные опасными ветрами в сочетании с низкой влажностью и высокими температурами. Огонь мгновенно распространился на 5 тыс. акров, всех находившихся неподалеку людей эвакуировали, а дороги перекрыли.

С проблемами также столкнулись комедия «Благослови этот бардак», криминальная драма «Спецназ города ангелов», а также запланированный на 2020 год ребут молодежного сериала «Нас пятеро».

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Премьера сериала «Лучшие в Лос-Анджелесе» состоялась в мае этого года. В центре сюжета две женщины-полицейские Нэнси Маккенной (Джессика Альба) и Сидни Бернетт (Гэбриэл Юнион)

«Пришло время красивым женщинам взяться за дело, — заявила героиня звезды сериала Джессики Альбы. — И они не собираются играть в хороших копов».

У каждой из них за плечами непростое прошлое, они обладают сложным характером и желанием действовать. Сериал полон сцен с погонями, перестрелками, эпичными взрывами и острыми шутками. Отметим, что обе актрисы выступили в качестве исполнительных продюсеров шоу вместе с Джерри Брукхаймером, который ответственен за всю франшизу «Плохие парни».

По словам Габриэль Юнион, идея сериала появилась из размышлений над будущим ее персонажа.

«Мне хотелось другой жизни для Сид. Мы надумали расширить ее историю за пределы Майами, но сохранить тональность и атмосферу «Плохих парней», чтобы посмотреть, как Сид справится в одиночку. И потом решили найти ей крутую напарницу», — вспоминала она.

Отметим, что во время производства сериала создатели столкнулись в некоторыми трудностями. В мае 2018 года по неизвестной причине телеканал NBC отказался от проекта. Позже ходили слухи, что во время переговоров между NBC и курирующей проект компанией Sony TV Pictures возникли разногласия творческого и финансового характера. Однако уже в июне того года криминальный боевик приютил под своим крылом холдинг Charter Communications.

«Мы пришли, чтобы надирать задницы и побеждать! «Лучшие в Лос-Анджелесе» был официально заказан компанией Charter Communications для канала Spectrum. Мы с Габриэль идем за вами, ребята, с 13 сериями в 2019 году. Это случится», — написала Альба в своем инстаграме.

По словам актрисы, сняться в таком сериале всегда было ее мечтой. Еще десять лет назад она не могла и представить, что подобные роли будут играть женщины. Тогда, как утверждает Альба, женщинам отдавали роли, написанные для мужчин, и все это выглядело неестественно.

«Сейчас это женский сериал, у нас сложные героини», — сказала Альба.

Несмотря на то, что первый сезон вызвал не слишком теплую реакцию критиков, сериал был продлен на второй сезон компанией Spectrum Originals.

«Мы очень рады, что «Лучшие в Лос-Анджелесе» нашли такой отклик у наших подписчиков. Когда я впервые увидела пилот — шоу о двух сильных женщинах, которые учатся доверять и поддерживать друг друга и все еще испытывают массу неприятностей, я знала, что пойду за ними куда угодно, — цитирует главу Spectrum Originals Кэтрин Поуп сайт kp.ru. — Слава Гэбриэл и Джессике, звездам и исполнительным продюсерам, а также создателям Брэндону Сонниеру, Брэндону Марголису и всем остальным, кто участвовал, за то, что они помогли нам запустить наш первый оригинальный сериал и приняли решение сделать второй сезон».

Президент Sony Pictures TV Джефф Фрост признался, что ошеломлен реакцией аудитории на дуэт Гэбриэл и Джессики, по его словам, они «просто великолепны вместе».

Позже в одном из совместных интервью Юнион и Альба рассказали о страшной аварии на съемочной площадке в феврале этого года. Трюковая машина на съемочной площадке врезалась в транспортный контейнер, в котором находился продюсер и со-шоураннер Брэндон Сонниер. В результате инцидента он получил травму, из-за которой врачи были вынуждены ампутировать ему ногу ниже колена.