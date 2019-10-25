Плейлист недели: Селена Гомес, Swans и Coldplay

Подобно Канье Уэсту, Фрэнк Оушен любит испытывать терпение фанатов, но, в отличие от первого, свое обещание все же сдержал. «DHL» — первый сольный сингл артиста с 2017 года. Мрачная композиция с замедленным ритмом и удаленным вокалом, спродюсированная немецким диджеем Boys Noize, очень походит на даб, и, судя по обещаниям коллеги Оушена Джона Майера, музыкант вовсю работает над «регги будущего». Кажется, впереди нас ждет новый альбом: на обложке Фрэнк изображен в 13 разных позах, одна из которых уже иллюстрирует недавнюю песню. Возможно, речь идет о 13-трековом релизе.

Coldplay — «Arabesque»

Британцы Coldplay неожиданно вернулись с двумя новыми композициями «Arabesque» и «Orphans». И если последняя ничем не выделяется на фоне предыдущих работ группы и напоминает наскучивший стадионный гимн, то «Arabesque» — интересная попытка сыграть в джаз-фьюжн. Фанаты, впрочем, как и всегда, в восторге. Релиз нового двойного альбома «Everyday Life» запланирован на 22 ноября.

Хаски — «Заново»

Сколько бы ни менял рэпер Дмитрий Кузнецов (он же Хаски) локации для своих клипов, никто не смотрится так органично в окружении столичных многоэтажек, как он сам. Музыкант представил новый анимационный клип на песню «Заново» с альбома «Любимые песни (воображаемых) людей» 2017 года. Кроме того, в видео включили неизданную песню «Отрывки из Люцифера», которая, вероятно, является частью невышедшей (точнее: удаленной в порыве творческого кризиса) пластинки «Евангелие от Собаки». Ролик сняли режиссеры из «Атаки 51», авторы документального фильма «Люцифер».

Rex Orange County — «Laser Lights»

В этом году бедрум-музыка наконец-то вышла за пределы YouTube и встала на путь музыкального мейнстрима: о «доморощенных» артистах все чаще пишут авторитетные издания, а сами они тем самым приумножают и без того огромную аудиторию. Один из главных представителей направления — Александр О'Коннор, известный как Rex Orange County, представил новый альбом «Pluto»: 10 оптимистичных композиций на этот раз в сочетании с придающим размах оркестром.

Tyler, The Creator — «I Think»

На днях рэпер Тайлер Оконма (или Tyler, The Creator) представил экранизацию «I Think» с последнего релиза «Igor». Школьная дискотека, первая влюбленность и лирический герой в уже полюбившемся артистом образе — ярком костюме и парике цвета блонд. В клипе поучаствовали рэперы Taco и Джаспер Долфин, а также модель Кендалл Дженнер и комик Джеррод Кармайкл.

Swans — «It's Coming It's Real»

Группа Swans вернулась с долгожданным альбомом «Leaving meaning» — и это одна из их лучших работ. В меру меланхоличная и эфемерная, балансирующая на грани диссонанса и мелодичного эмбиента с завораживающим вокалом Майкла Джира. Иногда в музыке случается катарсис, и новая пластинка Swans — тому подтверждение.

Селена Гомес — «Lose You To Love Me»

Стоило Селене Гомес поделиться с поклонниками «о наболевшем», как ее новая песня «Lose You To Love Me» положила начало очередной интернет-войне — ее многочисленной фанбазы против жены Джастина Бибера Хейли. Композицию, в которой исполнительница поет о пережитом расставании, тут же связали с ее прошлыми отношениями с артистом. Слушать трек стоит потому, что это первый сингл вокалистки за четыре года.

Cigarettes After Sex — «Touch»

Cigarettes After Sex продолжают ностальгировать в своем новом альбоме «Falling In Love». За рамки дрим-попа музыканты выходить не намерены: меланхоличные и томные баллады — то, за что их так сильно любят.