«Убью тебя»: жена Бибера отреагировала на песню Селены Гомес

Певица Селена Гомес представила новую композицию «Lose You To Love Me» и клип к ней, в которых, как посчитали поклонники, намекнула на прежние отношения с исполнителем Джастином Бибером. Ролик, опубликованный на YouTube 22 октября, на момент написания заметки собрал более 27 млн просмотров.

«На написание песни повлияли события, которые произошли в моей жизни в последнее время. Я хочу, чтобы каждый из вас также не терял надежду и знал, что несмотря ни на что, вы способны стать лучшей версией себя», — подписала черно-белое видео сама певица.

В частности, в песне звучат следующие строчки: «Мне нужно было отпустить тебя, чтобы полюбить себя», «Ты нашел мне замену спустя два месяца, // Ты заставил меня думать, что я это заслужила, // В то время как я пыталась залечивать свои раны».

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Вскоре после того, как песня и клип к ней появились в сети, жена Бибера Хейли, урожденная Болдуин, разместила в Instagram обложку трека «I'll Kill You» (в переводе с английского: «Я убью тебя» — прим. «Газета.Ru») Саммер Уолкер. Интернет-пользователи тут же предположили, что виной тому стал сингл Гомес, и решили, что послание девушки адресовано бывшей возлюбленной артиста. Позднее пост был удален.

Из-за публикации Хейли многие принялись винить модель в разрыве отношений Гомес и Бибера. Так, пользователи Instagram запустили хэштег «SelenaDeserveBetter» («Селена заслуживает большего» — прим.). «Как ты могла выйти замуж за того, кто еще недавно клялся в любви другой и сделал тебе предложение лишь спустя несколько месяцев после того, как он оставил Селену?» — написала одна из пользовательниц соцсети.

В свою очередь сама Гомес поспешила поддержать Хейли и попросила поклонников быть добрее.

«Я очень благодарна за тот отклик, который получила эта песня. Но я не сторонница того, чтобы женщин сталкивали лбами. И я никогда не буду такой. Поэтому, пожалуйста, будьте добры ко всем. Не важно, какая ситуация. Если вы мои поклонники, пожалуйста, не грубите никому», — обратилась она в прямом эфире в своем Instagram.

Гомес и Бибер впервые начали встречаться в 2010 году. После этого пара то сходилась, то расходилась, пока окончательно не рассталась в 2018 году.

«Селена поняла, что хоть Джастин и изменился за последние годы, их отношения все равно не идеальны», — сообщало издание E! News со ссылкой на инсайдера.

3 октября 2019 года Джастин и Хейли обручились. Мероприятие, которого ждали около года после их помолвки, состоялось в Южной Каролине в отеле Montage Palmetto Bluff. Венчание прошло в Сомерсетской часовне в присутствии 154 близких людей пары, среди них были модели Кендал Дженнер, Джоан Смоллз и Камила Морроне, а также менеджер Бибера Скутер Браун.

Бибер сделал предложение Хейли 13 сентября 2018 года. Церемония носила тайный характер, папарацци заметили пару выходящей из здания муниципалитета, а двумя днями позже артист подтвердил в Instagram, что Болдуин стала его женой. «Моя жена изумительна», — написал он.

Вскоре после этого 22-летняя манекенщица изменила фамилию в соцсетях на Бибер.

Брачная церемония откладывалась несколько раз. Поначалу, 15 января этого года, портал Page Six сообщил, что мероприятие назначено на 28 февраля — впрочем, сами Биберы никак не комментировали сообщения в прессе. Как сообщал TMZ, свадьба была отложена не из-за того, что ее дата была обнародована, а потому, что у многих из приглашенных уже были на это время свои планы. По одной из версий, свадьбу перенесли из-за клинической депрессии Бибера.

Спустя неделю Бибер объявил поклонникам, что берет паузу в своей профессиональной деятельности, чтобы заняться семьей и здоровьем.

«Сейчас я сосредоточился на исправлении глубоких внутренних проблем, которые у всех есть, чтобы не разваливаться на части, чтобы сохранить брак и быть отцом, которым я хочу быть», — поделился исполнитель в Instagram.