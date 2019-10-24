«Моя каморка»: Бузова рассказала о квартире за 120 млн

Певица Ольга Бузова стала обладательницей элитного жилья стоимостью 120 миллионов рублей на Мосфильмовской улице в Москве. Об этом она рассказала журналистам после церемонии вручения премии «Прорыв Года 2019».

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«Я ее называю моей каморочкой, имея в виду, что это мое гнездышко. Каморкой в буквальном смысле 220-метровую квартиру назвать трудно, — цитирует телезвезду сайт kp.ru. — Я купила ее и счастлива. Но теперь в моей жизни начался новый сложный этап — ремонт. Придется делать все самой, хотя я мало в этом понимаю».

Учитывая сказанное артисткой, далее прозвучал не слишком уместный вопрос — есть ли рядом с ней мужчина, на которого можно сложить тяготы ремонта. Телеведущая заметно погрустнела и ответила, что однажды уже доверилась мужчине, который лишил ее всего (намек на бывшего супруга, футболиста Дмитрия Тарасова, после развода с которым она осталась без денег, квартиры и машины). Поэтому теперь она не намерена подпускать кого-либо к своей недвижимости.

Согласно слухам, которые тиражируются в СМИ, певица завела роман с блогером Давидом Манукяном. Кроме того, на ее безымянном пальце то и дело поклонники и пресса обнаруживают кольца с бриллиантами. В связи с этим общественность волнует вопрос, когда артистка собирается вновь отправиться замуж. На это Бузова отвечает, что никаких предложений о замужестве она не получала.

«Я всю жизнь ношу кольца, у меня огромное количество бриллиантов, — пояснила телеведущая. — Это просто красивое кольцо. Если бы была помолвка, я бы зафиксировала этот факт в cториз. Не зафиксировано, значит, помолвки не было».

Во время премии, на которой Бузова, к слову, победила в номинации «Певица года», она полушутя намекнула поклонникам и спонсорам, что не откажется от полезных в быту подарков.

«Я становлюсь все более завидной невестой. Вот уже квартиру купила. Теперь мне можно дарить стиральные машины, мрамор, обои. Дарите мне все!» — призвала артистка.

Несмотря на растущее благосостояние, Бузова все еще часто вспоминает несложившийся первый брак. В начале октября, беседуя с поклонниками, певица обмолвилась о том, что у нее все еще время подать на раздел имущества, которое было нажито в браке с Тарасовым.

«По закону я имею право обратиться в суд в течение трех лет после расторжения брака. Данный срок истекает 30 декабря 2019 года. Так что еще не вечер — время есть!» — написала Ольга во время онлайн-интервью изданию «СтарХит».

На вопрос, были ли со стороны спортсмена попытки наладить дружеские отношения после развода, артистка ответила, что они ни разу не виделись после того, как развод был официально оформлен. «На самом деле он всегда избегает мест, которые посещаю я. Боится, наверное...» — предположила она.

У исполнительницы хита «Мало половин» также спросили, почему она в своих интервью молчит об изменах бывшего мужа. «Они с Настей (нынешняя жена спортсмена Анастасия Костенко — «Газета.Ru») строят из себя святых, каждый раз врут про знакомство. Верни уже их обратно на землю и открой правду!» — посоветовала поклонница.

В ответ на это артистка заверила, что она «простила и отпустила» Тарасова и Костенко. «Они могут говорить все, что пожелают. Бог им судья», — написала знаменитость.

Другая поклонница спросила у Бузовой, вышла бы она замуж за Тарасова, если бы знала о том, что их ждет впереди. Исполнительница, в свою очередь, призналась, что никогда не сожалеет о своих поступках.

«Мы с Димой прожили в браке шесть чудесных лет. А то, как Тарасов повел себя в конце отношений, останется исключительно на его совести. Как и у тех, кто в тот момент кидал в меня камни... Кстати, спустя время все эти крысы-предатели ползут с просьбами сняться у них и поддержать проекты», — ответила артистка.

Ранее, говоря о разводе с Тарасовым, артистка заявляла, что тот оставил ее ни с чем. По словам Бузовой, все их имущество было записано либо на самого футболиста, либо на членов его семьи.

«Он заставил меня подписать брачный договор, и я хотела доказать ему свою любовь, поэтому подписала. А в итоге он забрал у меня машину, которую сам подарил. Я хотела даже выкупить ее у него обратно, но — увы», — цитирует Ольгу «Росбалт».