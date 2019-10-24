От «Звездных войн» до Илона Маска: Apple снимет сериал по Азимову

Британский актер Джаред Харрис, исполнитель роли Валерия Легасова в нашумевшем сериале HBO «Чернобыль», был утвержден на одну из главных ролей в сериале по произведению писателя-фантаста Айзека Азимова — «Основание», пишет Deadline.

Сообщается, что Харрис сыграет одаренного математика из Галактической империи Гэри Селдона, который основал науку психоисторию и предсказал падение государства и последующие за этим темные времена.

Вместе с Харрисом в съемках фильма также примет участие исполнитель роли короля лесных эльфов Лихолесья в фильмах созданной Питером Джексоном серии «Хоббит» Ли Пейс. Он исполнит роль правителя империи.

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В июне 2017 года стало известно, что права на экранизацию приобрела компания Skydance Television, а в апреле 2018 года руководство Apple TV+ взяло в производство первый сезон сериала, в рамках которого должны будут выйти 10 эпизодов. Ожидается, что съемки начнутся в начале ноября и пройдут в Праге и Ирландии.

К работе над будущим сериалом также будут привлечены сценарист трилогии Кристофера Нолана о Бэтмене Дэвид Гойер и автор сценария к сиквелу «Аватара» Джеймса Кэмерона Джош Фридман. Ожидается, что постановщиком первых серий проекта станет Руперт Сандерс, автор фильмов «Белоснежка и охотник» и «Призрак в доспехах».

В качестве основы для создания сериала планируется взять оригинальную трилогию саги Азимова, включающую в себя романы «Основание», «Основание и Империя» и «Второе Основание», в которых рассказывается о расцвете, закате и возрождении Галактической империи.

Слухи о планах экранизировать трилогию возникали неоднократно. Среди компаний, которые хотели снять сериал по ее мотивам, были Fox, Warner Bros. и Sony, а готовность написать сценарий выказывали многие писатели-фантасты.

Несколько лет назад о своем желании взяться за культовую серию сообщили представители HBO, которые даже заявили в качестве шоураннера Джонатана Нолана, брата Кристофера Нолана. Однако руководство телеканала проиграло в аукционе за права на экранизацию, а Нолан стал работать над проектом «Мир Дикого запада».

Начало публикации саги Азимова, в которую входит семь книг, положили несколько коротких рассказов, которые тот опубликовал в журнале Astounding Magazine в 1942 году. Первый роман серии, в который были включены пять повестей, увидел свет в 1951 году. Главной находкой Азимова стала наука психоистория, которая давала возможность предсказывать ход истории на несколько тысячелетий вперед.

Идея романа пришла писателю в голову в августе 1941 года, когда он ехал на встречу с главным редактором журнала Astounding Science Джоном У. Кэмпбеллом-младшим. В поезде метро он придумал концепцию саги, о которой и рассказал во время беседы. В свете трагических событий Второй мировой войны Кэмпбелл интересовался вопросами цикличности истории и вместе с Азимовым сделал первые наброски принципов психоистории. Уже через месяц писатель вернулся с первым рассказом.

Вдохновение для первых книг он черпал из «Истории упадка и разрушения Римской империи» Эдварда Гиббона. Мысль о возможности предсказывать крупные исторические события серьезно отозвалась в сердцах читателей в 1940-х годах, а позднее — в послевоенное время, в связи с ядерной угрозой.

«Гитлер продолжал одерживать победы, и единственный способ выносить это, какой я смог придумать — это убедить себя, что вне зависимости от его действий сейчас Гитлер обречен на поражение», — говорил Азимов.

Повествование объединенного цикла «Вселенная Основания» охватывает более 20 тысяч лет. Устройство Галактической империи, способности жителей, населяющих ее, технологии и многое другое нашли отражение в сочинениях других писателей-фантастов и не только.

Многие из идей Азимова вдохновили создателей таких легендарных космических эпосов, как «Звездные войны» и «Звездный путь», а за несколько месяцев до того, как стало известно о старте работы Apple TV+ над новым сериалом, инженер Илон Маск запустил в космос несколько копий «Основания» на борту ракеты Falcon Heavy.