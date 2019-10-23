Тихое место: каким получился «Сторож» Юрия Быкова

Трое в санатории, не считая мертвой собаки: рецензия на «Сторожа» Быкова

24 октября выходит новый фильм автора «Дурака» и «Майора» Юрия Быкова — драматический триллер «Сторож». Лента стартует одновременно в кинотеатрах и на стриминговом сервисе «КиноПоиск HD». Главный герой — безымянный сторож, единственный обитатель закрытого санатория. Однажды к нему врывается эксцентричная семейная пара, которая просит укрыть ее от бандитов. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков — о том, смог ли Быков реабилитироваться после неудачных «Спящих» и «Завода».

Зима, закрытый санаторий, надгробие советского размаха. Его единственный обитатель — безымянный сторож, наказывающий себя добровольной ссылкой. Компанию сторожу составляют разве что гора самодельных человечков из катетеров да пес Бандит, которого мы в кадре живым так и не увидим (не сочтите за спойлер, труп обнаруживается в начале шестой минуты хронометража).

Вот так прямолинейно начинается «Сторож» — пятая полнометражная работа Юрия Быкова, автора «Дурака» и «Майора». Дальше весь фильм такой же: натуженный, насупленный и давящий из себя серьезность. Сторож (сам Быков) пытается покончить с собой уже на восьмой минуте (закопал питомца — и айда), но планы героя нарушает ворвавшаяся в его жизнь женщина по имени Вера (Алла Юганова), которая буквально сносит ворота закрытого санатория. Вскоре нарисовывается и ее муж Стас (Владислав Абашин).

Пара просит у сторожа убежища — все равно номера простаивают пустые. Вскоре становится понятно, что скрываются они от бандитов и вообще те еще сволочи. Сам сторож здесь тоже от кого-то прячется, но без особого энтузиазма (из-за чего и погибает собака).

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Кадр из фильма «Сторож» (2019) Кадр из фильма «Сторож» (2019)
Кадр из фильма «Сторож» (2019)

Кадр из фильма «Сторож» (2019)

АРТЛАЙТ

Отказ от любой иносказательности вкупе с орущим выпуклым драматизмом делает из «Сторожа» подобие черной комедии: многие сцены и диалоги тут просто невозможно воспринимать без смеха. Проблема в том, что находящиеся внутри этой истории герои не осознают своего положения, а потому упорно гнут свою линию до предела. Герою Быкова очень хочется включить монолог Хоакина Феникса в «Джокере» («Думал, моя жизнь...» и далее по тексту), но тот не отзывается и продолжает грустно смотреть с экрана.

Прежде Быков превосходно снимал очень конкретные истории, которые в итоге оборачивались всеобъемлющими проповедями (в хорошем смысле). Здесь режиссер, видимо, решил зайти с другой стороны и сочинить подчеркнуто абстрактную притчу. На выходе получился почти что фильм Андрея Звягинцева (в плохом смысле), только возведенный в абсолют.

«Сторож» тратит много сил на выстраивание до боли знакомой атмосферы: длинные статичные планы, прущие в горизонт ряды зудящих опор ЛЭП, назойливая вьюга. Но за этим антуражем не стоит ничего вразумительного — ни целостного сюжета, ни убедительной актерской игры, ни хоть немного живых диалогов. Попавшее в трейлер «Разлюбила? — Не любила» в целом отражает тон примерно всех здешних разговоров.

Кино, где у всех все беспросветно плохо, вполне имеет право на существование, но без внятного объяснения причин своего тотального пессимизма оно стремительно рассыпается на бессвязные составляющие. В руках Быкова как будто находится некий странный тумблер с отметками «драма» и «триллер», который он постоянно нервно теребит. Результат этих манипуляций легко угадывается в переменах звуковой палитры. Если страдать, то под патетичные клавишные; если напрягаться, то под елозящие струнные с хтоническим басом. Иногда включается многозначительная тишина.

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Кадр из фильма «Сторож» (2019) Кадр из фильма «Сторож» (2019)
Кадр из фильма «Сторож» (2019)

Кадр из фильма «Сторож» (2019)

АРТЛАЙТ

Странно, что от фильма 2019 года так сильно веет нафталином. Замкнутый в декорациях оставленного советского пансионата «Сторож» в какой-то момент становится почти постапокалиптикой, поскольку все в нем словно застряли в 90-х: примерно в середине появляется трио секс-работниц, изъятых с Тверской улицы образца 25-летней давности. Мораль и образы примерно оттуда же, со всеми этими братками в черном, молчаливыми мужиками с (якобы) тонкой и светлой душой и сломленными женщинами — несостоявшимися матерями. Вообще парни не плачут, а уж когда начинают — держись.

«Мне раньше всегда казалось, что мне есть, что рассказать. А сейчас мне стало казаться, что я вообще мало чего понимаю про жизнь и мне надо вообще поднакопить каких-то знаний: как все устроено, как все работает. Осознать, я вообще правильно взаимодействую с этой реальностью или я уже нахожусь на грани? Потому что у меня очень часто возникает внутренний вопрос: вообще существует эта реальность или я в нее играю — или я с ней заигрался?» — сказал Быков в интервью на съемках «Сторожа», после которого режиссер все-таки уйдет на перерыв, анонсированный еще в ответ на разгромную критику сериала «Спящие» в 2017 году (с тех пор успел выйти такой же посредственный «Завод»).

Хочется верить, что отпуск пойдет постановщику на пользу. Юрий Быков — человек огромного таланта и большого потенциала. Нужно просто снова прийти к пониманию того, как с этими качествами успешно взаимодействовать (раннее творчество доказывает, что это определенно возможно). Мы же тем временем можем сделать все от нас зависящее — и постараться не допустить повторения кассового провала «Завода». Возможно, фильм того заслуживал. Сам Быков — нет.