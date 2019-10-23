Помогли «Стриптизерши»: Карди Би сыграет в новом «Форсаже»

Американская хип-хоп исполнительница Карди Би присоединилась к актерскому составу фильма «Форсаж 9». Какая именно роль ей досталась пока не известно, сообщает издание Variety.

Ветеран всех «Форсажей» Вин Дизель рассказал об этом у себя в инстаграме, опубликовав видео, на котором они с рэпершей делились впечатлениями после съемочного процесса, проходившего в Великобритании. По словам исполнителя роли Доминика Торетто, они сделали все возможное, чтобы фильм получился ошеломительным. Карди Би в свою очередь предположила, что этот фильм станет лучшим.

Отметим, что новости о пополнении актерского состава фильма следуют одна за другой. Накануне стало известно, что пуэрториканский певец Озуна также подключился к съемочному процессу. Кроме того, музыкант ведет переговоры о написании саундтрека к девятой части легендарного боевика.

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Что касается Карди Би, это будет ее вторая роль в большом кино. В сентябре этого года состоялась премьера фильма Лорин Скафарии «Стриптизерши», где рэперша как раз сыграла одну из тружениц шеста. Среди прочих, ее партнерами по фильму стали старшие коллеги Дженифер Лопез и Ашер.

Картина успешно стартовала в американском прокате, собрав $32 млн в дебютный уикенд. Сценарий комедийной драмы был написан по мотивам резонансной статьи в New York Magazine. По сюжету, танцовщицы элитного клуба, который посещают брокеры с Уолл-Стрит, после финансового кризиса 2008 года решают отомстить бывшим клиентам и забрать причитающиеся им деньги.

В конце сентября этого года 26-летняя рэп-исполнительница стала героиней нового выпуска шоу Untold Stories of Hip Hop, где рассказала о том, как подверглась харассменту во время фотосессии в журнале.

«Я никогда не забуду эту съемку. Фотограф пытался ко мне приблизиться со словами: «О да, ты хочешь попасть в наш журнал?». А затем вытащил свой член», — приводит слова Карди портал The Sun.

Девушка была взбешена произошедшим и сразу же после инцидента с отвращением покинула съемочную площадку. Затем она призналась, что больше всего ее возмутила реакция владельца журнала.

«Вы знаете, в чем самая дичь? Я рассказала обо всем владельцу журнала, а он просто посмотрел на меня и сказал: «Так? И?», — посетовала исполнительница.

Отметим, что по какой-то причине Карди все же не раскрыла название журнала, имя фотографа, и когда именно это произошло. Резюмируя сказанное, певица выразила поддержку движению #MeToo, подчеркнув, что ей понятны чувства тех девушек, которые лишь спустя годы решаются заговорить о случившихся с ними эпизодах сексуального насилия.

«Это случается действительно каждый день», — сказала она.

На вопрос, не случаются ли с ней подобные истории до сих пор, рассмеявшись, рэперша заверила: «О, черт возьми, нет. Я легко могу выставить на посмешище в своем Instagram… Я буду чертовски жестока».

Исполнительница ранее уже шокировала общественность признаниями о своем прошлом. В марте этого года в сети было опубликовано видео трехлетней давности — снятое в самом начале карьеры Карди. В нем она спорила с критиками, утверждавшими, что она не заслужила свою славу.

«Мне ничто не было дано. Ничто», — парировала певица. Затем она рассказала о временах, когда она работала стриптизершей и иногда была вынуждена совершать неблаговидные поступки — приглашать клиентов в отель, доводить их до бессознательного состояния и грабить.

После того, как старое видео стали с новыми силами обсуждать и критиковать, певица решила дать исчерпывающий ответ по этой теме в соцсетях. Она написала, что говорила «о вещах в прошлом, которые, правильными или неправильными они были, приходилось делать, чтобы выжить».

«Я часть хип-хоп культуры, в которой ты можешь говорить о том, откуда вышел, говорить о дурных поступках, которые ты делал, чтобы оказаться там, где ты есть теперь», — пояснила Карди Би.