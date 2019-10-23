«Побег из Шоушенка», «Текст» и другие премьеры недели

«Побег из Шоушенка» («The Shawshank Redemption»), Фрэнк Дарабонт

Знаменитый фильм Фрэнка Дарабонта «Побег из Шоушенка» впервые выйдет в российских кинотеатрах в честь 25-летия со дня мировой премьеры. Семикратный номинант на премию «Оскар» 1995 года является лидером многих рейтингов лучших фильмов в истории мирового кинематографа — в частности, в топ-250 популярного в России сервиса «Кинопоиск» он занимает первое место.

Реклама

Картина с Тимом Роббинсом и Морганом Фрименом представляет собой экранизацию повести Стивена Кинга и повествует о банкире Энди Дюфрейне, ошибочно приговоренном к пожизненному заключению за убийство жены и ее любовника. В тюрьме под названием Шоушенк он находит подход к заключенным и охранникам, добиваясь их расположения к себе.

«Zомбилэнд: Контрольный выстрел» («Zombieland: Double Tap»), Рубен Фляйшер

Спустя десять лет после выхода фильма «Добро пожаловать в Zомбилэнд» Рубен Фляйшер выпустил его продолжение под названием «Zомбилэнд: Контрольный выстрел». Действие ленты разворачивается в эпоху постапокалипсиса и рассказывает историю четырех охотников на зомби, которых сыграли Вуди Харрельсон, Джесси Айзенберг, Эбигейл Бреслин и Эмма Стоун. Название фильма обусловлено тем, что по сюжету мир охвачен вирусом, который превращает всех в живых мертвецов.

Отечественная драма «Текст» режиссера «Салюта-7» Клима Шипенко стала первой экранизацией писателя Дмитрия Глуховского. Фильм рассказывает о молодом человеке в исполнении Александра Петрова, вернувшемся из тюрьмы после ложного обвинения в торговле наркотиками. На свободе главный герой получает доступ к смартфону подставившего его человека и общается со всеми от его имени. Помимо Петрова в картине снялись Кристина Асмус, Кирилл Нагиев, Иван Янковский и сам автор сценария Дмитрий Глуховский.

Подробнее о «Тексте» — в рецензии «Газеты.Ru».

«Арахисовый сокол» («The Peanut Butter Falcon»), Тайлер Нильсон, Майкл Шварц

Приключенческая драма «Арахисовый сокол» повествует о парне Заке с синдром Дауна, желающем стать профессиональным рестлером. Одержимый своей мечтой, он сбегает из лечебницы и встречает преступника Тайлера и практикантку Элеонору, которые решают помочь Заку в осуществлении задуманного. Главные роли в картине сыграли Зак Готтзаген, Шайа Лабаф и Дакота Джонсон.

Подробнее о фильме — в рецензии «Газеты.Ru».

«Сторож», Юрий Быков

В «Стороже» режиссер Юрий Быков отошел от социально-политических тем, посвятив фильм психологии человеческих взаимоотношений. Эффект от происходящего на экране усиливается камерностью картины — согласно сюжету три человека оказываются запертыми в заснеженном санатории. Главных героев в «Стороже» сыграли сам Быков, а также Владислав Абашин, Алла Юганова и Александр Кузьмин.

«Портрет девушки в огне» («Portrait de la jeune fille en feu»), Селин Сьямма

Французская лента «Портрет девушки в огне» Селин Сьяммы рассказывает об однополой любви в 1770-х годах. По сюжету художница Марианна рисует натурщицу Элизу, чтобы отправить портрет ее жениху в Милан. Однако со временем девушки привязываются друг к другу начинают чувствовать взаимное притяжение иного характера. Этот сценарий был признан лучшим на 72-м Каннском кинофестивале, проходившем весной 2019 года.

«Я вернусь», Дарья Шумакова

Российско-армянская драма «Я вернусь» — это трогательная история о шестилетнем Саро, который был вынужден рано повзрослеть, ожидая отца с войны. Мальчик живет в пограничной армянской деревне с мамой и дедушкой, с ранних лет выполняя все хозяйственные дела. Однажды мечта Саро сбывается, и отец возвращается домой — но все происходит не так, как он это представлял. Этот фильм был высоко оценен кинокритиками и принял участие в конкурсной программе нескольких кинофестивалей — NYC Independed Film Festival (Нью-Йорк), «Дух Огня» (Ханты-Мансийск), «Золотой абрикос» (Ереван), «Амурская осень» (Благовещенск) и других.