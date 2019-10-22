Доигрались: названы самые влиятельные люди киберспорта в СНГ

Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее влиятельных лиц киберспорта на постсоветском пространстве. Лидером топа, в который в общей сложности вошли 15 человек, стал 20-летний россиянин Роман Кушнарев, звезда игры DOTA 2. Согласно неофициальным данным, за свою карьеру Роман, выступающим под никнеймом Ramzes, заработал более $1,7 млн — причем речь только про призовые. Помимо этого, у Кушнарева есть ряд рекламных контрактов с известными брендами, а также, собственно, сама зарплата, которую в настоящий момент ему выплачивает американская команда Evil Geniuses.

В составе западного коллектива россиянин выступает с сентября этого года — ранее он представлял отечественную организацию Virtus.pro, с которой выиграл ряд крупных турниров. Считается, что причиной ухода Романа из российской команды стал провал Virtus.pro на The International — 2019 (общее 9-12 место), чемпионате мира по DOTA 2, призовой фонд которого составил более $34 млн.

Реклама

Победителями турнира (а также единственными в истории игры двукратными чемпионами планеты) стали представители европейского коллектива OG: финны Топиас «Topson» Таавитсайнени и Йессе «JerAx» Вайникка, австралиец Анатан «Ana» Фам, француз Себастиан «Ceb» Дебс, а также датчанин Йохан «N0tail» Сундштайн. В данный момент именно эта пятерка (по правилам DOTA 2, каждая из команд состоит из пяти игроков) в полном составе возглавляет рейтинг самых состоятельных (исходя исключительно из призовых) киберспортсменов мира — в общей сложности они выиграли более $30 млн.

Вторую строчку в топе Forbes занял Александр S1mple Костылев, игрок в CS:GO («Counter-Strike: Global Offensive»), являющийся одним из сильнейших представителей дисциплины на планете. 22-летний киевлянин, представляющий украинскую команду Na'Vi, согласно изданию, — «с отрывом самый упоминаемый в соцмедиа киберспортсмен региона».

В 2018 году экс-партнер Костылева оценивал его потенциальную трансферную стоимость примерно в $1 млн.

Третьим в списке стал Виталий V1lat Волочай, самый известный и авторитетный киберспортивный комментатор СНГ (его специалитет — все та же DOTA 2), четвертым — основатель Na'Vi (первые в истории чемпионы мира по DOTA 2, до сих пор одна из сильнейших команд мира по CS:GO) Александр Кохановский, пятым — Алишер Усманов, инвестор ESforce Holding, в которую входят коллективы Virtus.pro и SK Gaming, киберспортивные арены, специализированные СМИ и студии вещания.

На шестой строчке расположился генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин, седьмую позицию занял сооснователь ESforce Holding Антон Черепенников, восьмое место досталось многократному чемпиону мира по CS:GO Даниилу Zeus Тесленко, недавно завершившему карьеру, девятое — капитану составу Virtus.pro по DOTA 2 Алексею Solo Березину (наряду с Кушнаревым лидер топа по выигранным призовым среди всех киберспортсменов СНГ), замкнул десятку сооснователь киберспортивного холдинга Winstrike Ярослав Комков.

В третьей пятерке рейтинга оказались соответственно Роман Романцов (основатель компании-организатора киберспортивных турниров Starladder), Данил Dendi Ишутин (чемпион мира по DOTA 2), Мария Mrs. Marple Ермолина (ведущая YouTube-канала Virtus.pro и главный кибеспортивный интервьюер СНГ), Евгений Золотарев (гендиректор Na'Vi), а также Ирина Семенова (руководитель киберспортивного подразделения компании, в состав которой входит команда Gambit Gaming).

Согласно Forbes, авторы рейтинга включили в него главных киберспортивных лиц не только России, но всего постсоветского пространства, так как в данной индустрии «российский рынок остается плотно интегрированным с украинским».

«В ведущих российской и украинской командах, Virtus.pro и Na'Vi, выступают звездные игроки из соседних стран, российские зрители активно смотрят трансляции украинских студий, и — наоборот. Киберспорт благополучно держится в стороне от политических распрей и демонстрирует пример позитивной синергии двух рынков», — отмечается в статье.