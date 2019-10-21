Лишили дотаций: кто попал в «черный список» Фонда кино

Российский Минкульт представил список из девяти проектов, задолжавших возвратную часть денег из государственного бюджета. Больше всего средств от ведомства и Фонда кино получил фильм «Герой» (2016) с Димой Биланом в главной роли. Компании «Медиа Арт Студио» выделили на его производство 110 млн рублей возвратных и 30 млн рублей безвозвратных средств.

Вторым среди должников оказался фэнтезийный боевик «Ночные стражи» с Леонидом Ярмольником и Любовью Аксеновой. Уточняется, что компания «Спутник» получила от Фонда кино 55 млн рублей возвратных и 35 млн безвозвратных госсредств.

По 40 млн рублей Фонду кино и Министерству культуры задолжали проекты «Дед Мороз. Битва магов» («Ангел») и «Рок анд роад» (Продюсерский центр «Кинотун»).

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В базе данных ЕАИС содержится информация о 528 фильмах и 258 компаниях, получивших государственную поддержку. Лидером стала «СТВ» Сергея Сельянова, выпустившая с 2015 года 24 проекта. На их производство было выделено 385 млн рублей возвратных и 1,7 млрд безвозвратных средств.

Крупнейшими по объемам госфинансирования также стали мультипликационная студия «Визарт фильм» (300 млн рублей возвратных и 360 млн рублей безвозвратных денег), «Тритэ», получившая на производство пяти фильмов 50 млн рублей возвратных и более 1,5 млрд рублей безвозвратных госсредств, а также «Энджой Мувиз» братьев Сарика и Гевонда Андреасянов — с 115 млн рублей возвратных и 410 млн рублей безвозвратных на восемь картин.

О «черном списке» кинематографистов-должников Мединский объявил в ходе совещания во ВГИК в четверг, 17 октября. По словам министра культуры, режиссеры и продюсеры из опубликованного Фондом кино перечня будут обязаны вернуть средства, выделенные на неудавшиеся проекты. Он также заявил, что эти деятели культуры больше никогда не получат финансирование от государства.

Мединский подчеркнул, что Фонд кино за прошлый год вернул почти 700 млн рублей госсредств, осталось вернуть еще 300-400 млн.

Кроме того, министр объявил о создании двух систем в рамках ЕАИС: «Кинозритель» и «Государственная поддержка». Все они, по словам Мединского, обеспечат прозрачность индустрии.

«К 1 января будут внесены практически все фильмы, которые получали поддержку министерства культуры с 2008 года. До 2008 года мы постараемся попозже что-то сделать, к сожалению, самой статистики не хватает», — сказал Мединский, добавив, что эта база делается в интересах налогоплательщиков.

Министр добавил, что база будет дорабатываться, и туда будут вноситься новые данные в зависимости от запросов экспертного сообщества. Так, в будущем в нее может быть внесена информация о компаниях, которые сняли кино на собственные деньги.

Что касается системы «Кинозритель», то в мобильном приложении отображаются оценки пользователей, уровень ожиданий, объем аудиторий уикендов.

По словам Мединского, проект даст понимание продюсерам и режиссерам, собрали ли они аудиторию, и что необходимо будет сделать для более успешного проката.

Идеи Минкульта поддержал режиссер Алексей Учитель, передает РИА «Новости». «Когда выходят картины, мы как сумасшедшие каждую секунду нажимаем, проверяем, потому что онлайн получаешь результат, сколько продано билетов и какой у тебя результат», — высказался о сервисах постановщик.

По мнению Учителя, создание открытой базы данных является важным делом, поскольку дает реальную картину того, что происходит в российском кинематографе.

«Во-вторых, для меня это важно потому, что есть возможность продумать сотрудничество. Есть поддержка государства, есть какие-то компании, то есть мы можем кооперироваться, и я буду знать всю картину того, как живет компания, какие результаты у нее. Мне кажется, это важно. Дело не в сплетнях, понимаете, а когда есть все данные, и ты можешь этим воспользоваться для понимания, мне кажется, это очень правильно», — добавил Учитель.