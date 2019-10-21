Ишемическая атака? Звезда «Иронии судьбы» госпитализирована

Народная артистка России Валентина Талызина доставлена в одну из столичных больниц с ишемической атакой, передает «Пятый канал». По данным издания, ей потребуется восстановление в реабилитационном центре под наблюдением медиков. При этом врачи сообщили, что угрозы для жизни 84-летней актрисы нет.

Отмечается, что Талызина находится в состоянии средней тяжести. Сама звезда фильма «Ирония судьбы» в разговоре с «Газетой.Ru» отказалась комментировать появившуюся в СМИ информацию.

В то же время, как уточнила дочь звезды Ксения Хаирова, ее мать действительно находится в больнице, но микроинсульта у нее не было.

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«Но у нее там просто нога, коленка болит», — цитирует ее телеканал «360».

Ранее Талызина опровергла новость о том, что она сыграет в биографическом фильме о покойной певице Юлии Началовой. «Нет, нет. Это все закончилось. Мне действительно звонил какой-то парень, но мое участие в фильме не более чем фейк!» — приводит ее слова сайт kp.ru.

Об участии звезды в съемках ленты рассказал продюсер Андрей Загорский. Он отметил, что актриса, якобы должна была сыграть мать главной героини. По мнению Загорского, на эту роль трудно найти кого-то более подходящего, чем Талызину.

«Она сама отнеслась очень позитивно, ее заинтересовала данная работа. Сейчас сценаристы вплотную будут прописывать сцены конкретно под Валентину Илларионовну. Сцены с ней мы будем снимать в июле, потому что она сейчас занята. — утверждал продюсер.

— И что самое интересное, у Валентины Илларионовны есть свое видение этих сцен; понятно, что никто не чувствует своего ребенка, как мать. И я думаю, что она пропустит все через себя. Когда запускался только проект, я думал, что никто не сможет исполнить эту роль лучше, чем Валентина Илларионовна. Я безумно рад, что она согласилась на участие в этом проекте».

О создании байопика о российской звезде в СМИ заговорили спустя несколько дней после трагедии. Загорский не был лично знаком с Началовой, однако, по его словам, он чувствует с ней неразрывную связь. Кроме того, в различных интервью он не раз подчеркивал, что им движет лишь светлая память о ней, но никак не корыстное желание обогатиться на славе певицы.

В марте этого года Талызина рассказала о ссоре со своей коллегой по фильму «Ирония судьбы, или С легким паром!» Лией Ахеджаковой. Актриса отметила, что они хорошо общались, начиная со студенчества в ГИТИСе. На съемочной площадке культового фильма, играя приятельниц, они близко сдружились.Однако все изменилось после того, как Ахеджакова отказалась сняться в современном ремейке «Иронии судьбы».

«Она бросила меня, свою партнершу, не сыграв во второй части «Иронии судьбы». Ее амбиции стали выше искусства, а ведь мы играли подруг», — заявила Талызина в эфире программы «Выход в люди».

Из-за этого, по словам актрисы, ей приходилось принимать активное участие в процессе съемок, чтобы отсутствие героини Тани не слишком отразилось на сюжете. Одним из предложений команды сценаристов было «отослать ее в магазин», но Талызиной эта версия не показалась правдоподобной, тогда артистка предложила «отправить подружку на родину в Израиль». Весь фильм ее героиня звонила приятельнице и рассказывала о происходящих событиях.

«Когда она узнала, что по сценарию мы ее отправили в Израиль, сказала: «Сволочи», это касалось и меня», — сказала артистка.

Кроме того, Талызина призналась, что поругулась не только с Ахеджаковой. Так, по ее словам, актриса Барбара Брыльска, сыгравшая главную роль Нади Шевелевой в «Иронии судьбы», называла коллегу завистливой и убеждала режиссера, что та злоупотребляет алкоголем. При этом Талызина напомнила, что не только воплотила на экране роль веселой подруги героини, но и озвучивала текст за Брыльску.

«Она сказала, я была нетрезва, но это неправда. А она была гордая полячка. Не понимала, какую роль она играет, ленинградской учительницы», — поведала Талызина.

Тем не менее, несмотря на грубые высказывания коллег, Талызина подчеркнула, что все это осталось в прошлом. Она отметила, что не против помириться с обеими артистками. «Я была бы счастлива и Лие, и Барбаре», — заключила она.