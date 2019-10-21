«Малефисента» и «Джокер» против «Матрицы»: что смотрят в России

Безоговорочным лидером минувшего уикенда в российском прокате стала сказка для взрослых «Малефисента: Владычица тьмы», для участия в которой главная звезда фильм Анджелина Джоли решила вновь вернутся в игровое кино после четырехлетнего перерыва. За премьерные выходные переосмысление классической сказки от Disney «Спящая красавица», где авторы решили уделить внимание не прекрасной принцессе и принцу на белом коне, а злой колдунье, смогло собрать более 623 млн рублей.

На третьей неделе сдал свои позиции столь полюбившийся россиянам фильм-лауреат главной награды Венецианского кинофестиваля «Джокер» от режиссера «Мальчишника в Вегасе» Тодда Филиппса. Не попавшая в каноническую киновселенную DC авторская версия возникновения самого опасного и непредсказуемого злодея Готэма в исполнении Хоакина Феникса, которому теперь только ленивый не пророчит заветную статуэтку на грядущей церемонии вручения наград «Оскар» американской киноакадемии, смогла принести своим создателям еще 182 млн рублей.

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Подробнее о фильме — в рецензии «Газеты.Ru», не содержащей спойлеров.

После двух столь мрачных фильмов достаточно закономерным выглядит детский мультфильм от студии Dreamworks и Джилл Калтон «Эверест». Благодаря зрителям, уставшим от засилья на экране как сказочных, так и реалистичных злодеев, добрая история о девочке, которая решает помочь найденному ей в Шанхае снежному человеку вернуться на свою родную гору, попутно расстроив планы миллионера и зоолога, смогла собрать еще 71 млн рублей.

Читайте также интервью «Газеты.Ru» с самой Джилл Калтон.

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Если от фильмов про российских спецагентов наш зритель уже испытывает некоторое утомление, то западные научно-фантастические боевики на схожу тематику все еще могут вызвать в России живой отклик. Так, во всяком случае, новый фильм «Гемини» от обласканного всеми возможными кинофестивалями режиссера китайского происхождения Энга Ли с Уиллом Смитом, который играет сразу две главные роли, заработал в отечественном прокате за прошедшую неделю еще 45 млн рублей.

Последним в пятерке лидеров проката прошедших выходных оказалась новая комедия от Сарика Андреасяна «Девушки бывают разные», вовсю подмигивающая классическому фильму «В джазе только девушки». Приключения трех друзей, которые скрываются от мексиканского криминального авторитета Хуана (в исполнении неувядающего Дмитрия Нагиева), переодевшись в участниц женского турнира по серфингу, смогли собрать за уикенд 18,9 млн рублей.

Новая комедия с меланхолическим привкусом «Дождливый день в Нью-Йорке» от 83-летнего Вуди Аллена традиционно показывает скромные, но достойные результаты в России. Для своего нового фильма манхэттенский классик, который в последние годы поражает скорее работоспособностью, чем свежими идеями, как всегда собрал настоящий звездный ансамбль, чтобы поклонникам и неофитам было нескучно погрузится в знакомый и оттого еще более притягательный мир его кинематографа — Тимоти Шаламе, Эль Фаннинг, Селена Гомес, Джуд Лоу, Ребекка Холл и другие помогли фильму получить на второй неделе проката еще 16,5 млн.

Вторая премьера этой недели расположилась на седьмом месте самых кассовых фильмов уикенда — ей стала комедия «Окей, Лекси!» на набравшую обороты тему зависимости человека от гаджетов, которые перехватывают у нас контроль за собственной жизнью. Фильм о столкновении обычного человека с программой-помощником, которая знает о нем все и которой приходит в голову поиграть со своим владельцем, чтобы показать кто тут хозяин на самом деле принесла своим создателям 10,9 млн рублей.

Следом идет последняя премьера этих выходных — хоррор «Они». Не успел зритель отойти от продолжения фильма «Оно» по классическому роману Стивена Кинга со зловещим клоуном из другого мира, как его уже поджидают сразу несколько таких же тварей, поселившихся на этот раз в парке аттракционов. За первую неделю картине удалось собрать 9,4 млн рублей.

Настоящие герои всегда возвращаются — вот и персонажи первой «Матрицы» спустя 20 лет вновь появились на экранах кинотеатров, чтобы напомнить, в каком мире мы живем все эти годы. Повторный выход классического фильма сестер Вачовски заработал за первую неделю 8,2 млн рублей.

Почти уже вылетел из таблицы лидеров проката научно-фантастический фильм «К звездам» с Брэддом Питтом и Томми Ли Джонсом в главных ролях. На этот раз космической версии вечной истории о поиске отца удалось принести своим авторам 3,6 млн рублей.