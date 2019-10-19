Однажды в Поднебесной: Тарантино не изменит фильм ради Китая

Режиссер Квентин Тарантино отказался создавать отдельную версию «Однажды... в Голливуде» после того, как фильм сняли с проката в Китае до его официального выхода, передает The Hollywood Reporter со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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По информации собеседника, кинематографист придерживается четкой позиции в отношении показа картины: «хотите берите, хотите — нет» («take it or leave it» — английская идиома; дословно — «забирайте это или оставьте это»; прим. «Газеты.Ru»), то есть менять ленту ради Поднебесной он не собирается.

Накануне издание сообщило, что в Китае отменили премьеру девятой ленты Тарантино, которая была запланирована на 25 октября. Власти не раскрыли причину такого решения. Согласно анонимным источникам, с соответствующей просьбой к правительству обратилась дочь Брюса Ли Шеннон.

«Друзья и семья голливудской звезды раскритиковали Тарантино за его изображение Ли, сказав, что он не похож на реального человека, а является карикатурой», — отмечает издание. В частности, близкие звезды «Пути дракона» подчеркнули, что в реальности Брюс никогда не вел себя так, как в «Однажды в... Голливуде».

В СМИ также отмечалось, что китайские прокатчики фильма пытались уладить вопрос с Тарантино лично, предложив ему оперативно переработать сцены с участием Ли (вплоть до полного удаления).

Решение постановщика не менять картину ради Китая поддержал в своем твиттере госсекретарь США Майк Помпео, подчеркнувший, что «свобода слова продаваться не должна». «Я приветствую отказ Квентина Тарантино переделывать его фильм под цензуру Китая», — написал Помпео.

Роль мастера боевых искусств в «Однажды в... Голливуде» исполнил американский актер Майк Мо. В одной из сцен картины герой утверждает, что мог бы «искалечить» в очном поединке боксера Мухаммеда Али, что вызывает смех у персонажа Брэда Питта, опытного каскадера и героя войны. В результате между ними завязывается потасовка, в ходе которой в одном из моментов драки оппоненту Ли удается жестко бросить того в стоящую рядом машину.

Вскоре после выхода фильма в мировой прокат (это случилось еще минувшим летом) Шеннон Ли выступила с критикой Тарантино. «Я, конечно, понимаю, что они хотели сделать из персонажа Брэда Питта суперзлодея, который может запросто побить Брюса Ли. Но все же им не нужно было обращаться с ним так, как это делал «белый Голливуд», когда отец был жив», — заявила дочь артиста в интервью The Independent.

В то же время Шеннон отметила, что герои действительно отображают эпоху 60-х — тот период, когда «расизм и презрение имели место». Однако, по ее словам, Тарантино намеренно превратил образ в «карикатуру». Ли призналась, что ей было неловко смотреть фильм, потому что она слышала, как зрители насмехаются над ее отцом.

Сам режиссер во время пресс-конференции в Москве заявил, что Брюс Ли был «заносчивым парнем».

«Знаете, я не старался специально сделать Брюса плохим. Признаю: я немного преувеличил, чуть-чуть повеселился на его счет. Эта сцена немного пародийная. Но вообще-то Брюс Ли и правда был заносчивым парнем. То, как он разговаривал в жизни — я это не выдумал, я это слышал», — цитирует Тарантино «Кинопоиск».

Постановщик отметил, что артист действительно говорил, что мог бы побить Мохаммеда Али, — эту цитату он взял из его биографии, написанной женой Ли Линдой.

Мировая премьера «Однажды в... Голливуде» прошла в конце минувшего августа. К настоящему моменту лента собрала в США без малого $140 млн. В общей же сложности она заработала почти $367 млн. По мнению аналитиков, в случае выхода в Китае суммарная выручка проекта вырастет минимум до $400 млн.

Примечательно, что до «Однажды в... Голливуде» лишь одна лента Тарантино сумела попасть в китайский прокат — «Джанго освобожденный» (2012). Однако и тогда не обошлось без проблем: накануне назначенной даты премьеры фильм был снят с проката без объяснения причин. По слухам, власти могли посчитать его сюжет слишком жестоким.

В центре сюжета «Однажды в... Голливуде» — истории звезды второсортных американских фильмов Рика Далтона (Ди Каприо), у которого наступает профессиональный кризис, и его каскадера-ассистента Клиффа Бута, вымышленных Тарантино персонажей. При этом по соседству с Далтоном живут режиссер Роман Полански и его беременная супруга Шерон Тэйт (Робби), которая в реальности была жестоко убита членами секты «Семья» Чарльза Мэнсона.