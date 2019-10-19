Нищета и поминки: жизнь звезд после сериала «Богатые тоже плачут»

Вероника Кастро

Именно с уходом Вероники Кастро связывают финал целой эпохи: этой осенью главная звезда теленовеллы внезапно объявила об окончании кинокарьеры. 67-летняя знаменитость пояснила, что устала от негатива и агрессии.

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«Я прощаюсь с тем, что я так любила. Это было моей профессией на протяжении 53 лет, — написала она в Instagram. — Любимые, спасибо за все, но я измотана негативом и, как я уже много лет говорю, хочу покоя».

Известие стало настоящей неожиданностью для поклонников Кастро: в комментариях к публикации они пожелали ей поскорее справиться с негативными эмоциями и не бросать любимое дело.

В сериале «Богатые тоже плачут» актриса исполнила свою первую главную роль. Вскоре о Марианне Вильяреаль узнали во всех странах и на всех континентах. Артистка путешествовала с гастролями едва ли не по всему земному шару. Затем — в 1987 году — сыграла Розу Гарсию в мелодраме «Дикая роза».

В последние годы Кастро мало снималась в сериалах и почти не выходила на театральную сцену. Ее активная карьера завершилась еще в 1998 году, когда она отметилась в мыльной опере «Маленький город, большой ад». После 20-летней паузы Вероника вернулась на экраны лишь в 2018-м, когда предстала в шоу Netflix «Дом цветов». Третий по счету мексиканский сериал стриминг-гиганта уже продлили на второй и третий сезоны. В нем она сыграла богатую женщину, владеющую крупным цветочным бизнесом.

Только в текущем году из жизни ушли две актрисы сериала — Эдит Гонсалес (Марисабель) и Кристиан Бах (Джоанна). Гонсалес скончалась 13 июня в возрасте 54 лет из-за рака яичников, обнаруженного несколько лет назад. Два года звезда шоу «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза» боролась с онкологическим заболеванием — на время показалось, что болезнь отступила, но позже произошел рецидив.

После «Дикой розы» Гонсалес часто появлялась в сериалах вплоть до 2004 года, а затем впервые стала матерью. Несмотря на плохое самочувствие, актриса продолжала работать до самой смерти. Незадолго до трагедии она была членом жюри мексиканского реалити-шоу «Это мой стиль».

Кристиан Бах

У исполнительницы роли Джоанны Кристиан Бах — в отличие от ее коллег — актерская карьера после сериала пошла на спад. Однако, пользуясь большой популярностью, в 1986 году она открыла продюсерский бизнес вместе со своим мужем, актером и режиссером Умберто Суриту, от которого родила двоих сыновей. Они запустили несколько успешных в Мексике мелодрам — «Госпожа», «Асуль Текила» и «Брюнетка». В феврале 2019 года актриса скончалась от дыхательной недостаточности. Ей было всего 59 лет.

Рохелио Герра

Год назад не стало и главного партнера Кастро по «Богатые тоже плачут» — Рохелио Герры, сыгравшего Луиса Альберто. Для мексиканца роль в мыльной опере оказалась по-настоящему звездной, несмотря на возраст — на момент съемок ему было за 50. За всю карьеру актер отметился в более чем 20 картинах, среди которых «Пожить немножко», «Потерянные годы», «Бедные родственники» и «Завтра — это навсегда».

Однако после телевизионного успеха Герра оказался втянут в судебные разбирательства с киностудией, которая не давала ему ролей и, согласно контракту, не позволяла сниматься у конкурентов. По воспоминаниям коллег, артист жил в нищете; товарищи по цеху даже организовали для него сбор средств. Он также перенес инсульт, из-за чего провел последние месяцы жизни в неподвижности и молчании.

Росио Банкельс

Намного красочнее сложилась судьба у Росио Банкельс, сыгравшей коварную воспитанницу Рамоны Эстер. Примечательно, что до того, как получить приглашение в проект, Росио уже была известной актрисой — и остается ею по сей день.

В 33 года звезда исполнила, по собственному признанию, главную детскую мечту — выпустила свой первый музыкальный альбом. На данный момент в арсенале Банкельс уже 15 пластинок. Артистка девять раз номинировалась на различные — в том числе музыкальные — премии. Образ злодейки надолго закрепился за Росио — больше всего актрису награждали именно за отрицательные роли.

Гильермо Капетильо

Мексиканский актер и танцор Гильермо Капетильо сыграл в сериале «Богатые тоже плачут» сына Марианны и Луиса Альберто. Спустя несколько лет экранный ребенок Вероники Кастро оказался ее экранным мужем, но уже в другом шоу — «Дикая роза». В 90-х артист успешно снимался во многих мексиканских проектах и быстро стал секс-символом в родной стране. У себя на родине Капетильо также известен как музыкант, он играет на фортепиано и гитаре. Еще одно увлечение Гильермо — коррида, как тореадор он провел несколько сотен поединков с быками. С начала 2000-х актер покинул киноиндустрию и сейчас полностью посвятил себя музыке.