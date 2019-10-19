Год да Винчи: что покажут в Лувре

На следующей неделе в парижском Лувре откроется крупнейшая выставка работ великого художника Леонардо да Винчи. Согласно The Guardian, организаторы готовились к «одному из самых дорогих мероприятий подобного толка, когда-либо проводившихся на территории» Франции, около десяти лет, собрав в одном месте рекордное число работ создателя «Джоконды».

Вместе с тем, отмечает издание, выставка, посвященная 500-летию со дня смерти да Винчи, едва не сорвалась «из-за худшего дипломатического противостояния Италии и Франции со времен Второй мировой войны».

По информации источника, за несколько дней до открытия (оно запланировано на 24 октября) нет точных сведений относительно того, пополнится ли экспозиция «Витрувианским человеком», знаменитым изображением обнаженного мужчины в наложенных одна на другую позициях, обрамленным квадратом и кругом, которое было создано художником в конце 15 века в качестве иллюстрации для книги. Впрочем, участие рисунка в выставке на данный момент весьма вероятно.

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На днях административный суд Италии все-таки разрешил транспортировку произведения, хранящегося на постоянной основе в венецианском музее «Галерея Академии». Против перевозки рисунка в Париж выступала ассоциация Italia Nostra, заверявшая, что изображение, содержащееся в специально оборудованном подвале с климат-контролем, является слишком хрупким для подобного переезда. Кроме того, по ее мнению, произведение может понести повреждения, если будет долго время находится под освещением на выставке в Лувре. Судебный процесс по этому делу продлился в общей сложности несколько месяцев.

В качестве ответного жеста министр культуры Франции Франк Ристер подписал соглашение со своим итальянским коллегой Дарио Франческини, по условиям которого Италии будет одолжены некоторые хранящиеся во Франции работы Рафаэля Санти: в будущем году исполнится 500 лет со дня его смерти, и на родине художника по такому случаю, естественно, собираются организовать масштабную выставку.

Данное соглашение поставило точку в прошлогоднем споре двух стран, которые долгое время не могли решить, где именно будет временно базироваться крупнейшая экспозиция работ да Винчи, родившегося во Флоренции, но умершего во Франции.

Еще одна картина, появление которой на приуроченной к круглой дате выставке до сих пор остается под вопросом, — «Спаситель мира». Произведение да Винчи, которое долгое время считалось утерянным, в 2017 году было продано за рекордную сумму в $450 млн (включая $50 млн комиссии аукциона). Как тогда выяснили СМИ, покупателем «Спасителя мира» стал наследный принц Саудовской Аравии, планировавший выставить картину в музее «Лувр Абу-Даби». Уже в марте этого года газета The New York Times заявила о пропаже произведения из филиала Лувра в ОАЭ. Позднее стало известно, что «Спаситель мира» якобы временно находится на личной яхте наследного принца — и продлится это до тех пор, пока в Медине не будет построен культурный центр, где творение да Винчи расположится на постоянной основе.

По информации прессы, владелец картины пока что не дал окончательного ответа по поводу возможного участия «Спасителя мира» в грядущей выставке в Париже.

Впрочем, согласно представителям Лувра, в музее были готовы к поступлениям экспонатов в самый последний момент, оборудовав универсальное пространство. «Мы никогда раньше не были в такой ситуации», — признались в Лувре.

Ожидается, что на выставке будут представлены около десяти картин да Винчи. По словам куратора мероприятия Винсента Делевина, выставка объяснит, как художник обнаружил секрет создания совершенных картин, обнажающих человеческую природу, в умении «захватить свет, тень и движение». «У него была способность не просто изображать вещи, но и показывать то, что было внутри: движение и вибрацию жизни, внутренние эмоции», — добавил один из коллег Делевина.