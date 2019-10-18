«Пропагандируют насилие»: концерт Little Big могут отменить

Концертная площадка Royal Park в Калининграде, где 26 октября должна была выступить группа Little Big, отменила мероприятие со ссылкой на закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», передает новостной портал Klops.

«В частном разговоре было упомянуто о звонке «сверху» с рекомендацией концерт не проводить»,

— цитирует пресс-атташе спецпроектов агентства Vagonka.Pro (организатор концерта — «Газета.Ru») Оксану Акмаеву издание.

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Уточняется, что в развлекательном комплексе сейчас проводится «юридическая оценка поступившей информации и действий организатора». При этом официальный комментарий его представители пообещали предоставить 21 октября.

В свою очередь директор лейбла Little Big Family Денис Глазин сообщил, что концерт все равно состоится. Он уточнил, что возрастной ценз мероприятия — «18+», а значит оно не нарушает закон о защите детей от «вредной информации». В то же время на официальном сайте продажи билетов установлено ограничение «16+».

«Концерты наши периодически пытаются отменять. Это те же ребята, что пытались сорвать VK Fest. У нас с точки зрения закона все в порядке — метка стоит 18 плюс и матом мы не ругаемся. Мы выступим так или иначе», — сказал Глазин.

Сами музыканты пока никак не прокомментировали ситуацию.

Накануне 16 октября боксер и руководитель калининградского благотворительного фонда Сергей Горохов на своей странице в Instagram призвал запретить концерт Little Big, поскольку участники группы — «нелюди, убивают, растаивают (вероятно, имеется в виду — «расстраивают»), пропагандируют насилие, мат, пошлость, убийство».

В качестве доказательств, по мнению самого активиста, он ссылается на несколько песен коллектива. В частности, упоминаются следующие строчки: «Каждый день я бухаю» («Everyday I'm Drinking»), «Мне нужно, чтобы ты гнил в могиле. Я надеюсь, ты умрешь. Спокойствие, сдохни прямо сейчас» («Hateful Love»).

В комментариях к посту многие призвали Горохова заняться «более серьезными проблемами» — коррупцией, ценами на бензин и ЖКХ. Кто-то обвинил автора публикации в попытке хайпа.

«Анализ проводили высококвалифицированные филологи? Если человек не отличает сатиру от пропаганды, то музыка ему хуже уже не сделает. Тут и помочь то, наверное, уже нечем», — написал пользователь соцсети.

Другие выразили мнение, что музыка Little Big, напротив, является «тотальной деградацией» и ее нужно запретить: «Это аморальные уроды, которые через музыку выливают в толпу воспаленные мысли своего мозга! Если можно такую тотальную деградацию запретить, то пусть у вас будет везде зеленый свет».

Помимо призыва Горохова в Instagram, на сайте change.org также появилась петиция с требованием отменить концерт Little Big «в связи с агрессивной пропагандой пошлости». На момент написания заметки ее подписали 138 человек.

«Считаем, что такие гастролеры не нужны нашим детям, подросткам и нашему городу. Их творчество противоречит культурной политике всей России, в связи с чем требуем отмены концерта в Калининграде» , — говорится в тексте инициативы.

В октябре прошлого года выступление Little Big в Тюмени отменили «по независящей от организаторов и артистов причине», сообщалось в официальной группе мероприятия. Однако позднее концерт состоялся.

В 2018-м году «Газета.Ru» подробно рассказывала о запретах концертов российских исполнителей, в числе которых Хаски, Элджей, Егор Крид, группы «Френдзона» и Ic3peak. Тогда сотрудники клуба в Краснодаре, в котором должен был состояться концерт Хаски, получили от прокуратуры предостережение о недопустимости нарушения закона «О защите детей от «вредной информации». В документе говорилось о том, что тексты песен рэпера содержат призывы к суициду, экстремизму и пропаганду наркотиков.