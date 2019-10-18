Запрет на Россию: как Украина будет отбирать на «Евровидение»

Генеральный директор Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания заявил, что участники национального отбора на Евровидение-2020 от Украины не будут проверяться на наличие выступлений в России, несмотря то, что соответствующий пункт прописан в договоре.

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«Мы не имеем никаких прав проверять — ни мы, ни (телеканал) СТБ», — цитирует медиаменеджера издание RT, ссылаясь на УНН.

Вместе с тем он отметил, что в договоре с НОТУ стоит подпись участников отбора, согласно которой они подтверждают то, что им известно о запрете на концертную деятельность в городах России, а также на въезд на территорию Крыма, что является нарушением законодательства Украины. По словам Асалании, подпись артиста — «это обязательство принять те условия, которые предлагаются к участию в конкурсе».

Ранее сообщалось о том, что НОТУ объявила о начале отбора на «Евровидение»-2020 и внесении изменений в правила участия в этом отборе. Председатель правления НОТУ подчеркнул, что будущий представитель Украины на «Евровидении» должен быть «не только талантливым и ярким артистом, но и полностью понимать ответственность, разделять позицию, ценности украинского общества».

«Евровидение» — особый песенный конкурс, потому что он не только про музыку, это про возможность представить свою страну в мире», — подчеркнул Аласания.

Вместе с тем, директор телеканала СТБ, Людмила Семчук, занимающаяся проведением нацотбора на «Евровидение», пояснила, что на введение новых правил организаторов спровоцировали итоги событий, в связи с которыми Украина отказалась от участия в конкурсе в этом году.

«Мы серьезно задумались над тем, какие изменения необходимы для того, чтобы наша страна ежегодно присутствовала на «Евровидении». Мы провели ряд встреч, чтобы разработать все необходимые дополнения к правилам, и в этом году планируем уделить отбору особое внимание», — заявила Семчук.

Речь шла о скандале с участием певицы Maruv: во время отбора члены жюри были возмущены ее гастролями в России, несмотря на это ей удалось победить, но в итоге певица отказалась представлять страну на международном песенном состязании из-за «кабальных условий» контракта.

На Украине прием заявок от потенциальных участников конкурса стартовал 16 октября. Полуфинальный и финальный раунды национальной квалификации запланированы на грядущий февраль.

Позже на новые правила Украины по отбору на конкурс прокомментировал Европейский вещательный союз (ЕВU), занимающийся организацией «Евровидения».

Согласно заявлению ЕВU, участники «Евровидения» сами несут ответственность за отбор на музыкальный конкурс. Общим ограничением является лишь то, что артист не может быть моложе 16 лет и ему нельзя быть представителем более одной страны в данный год, сообщает ТАСС.

Напомним, что история с певицей Maruv была не единственным скандалом, связанным с выбором украинского участника «Евровидения-2019». Так, родившиеся в Симферополе близнецы Анна и Мария Опанасюк, в одной из бесед с журналистами сказавшие, что «Украина просто потеряла Крым», были подвержены травле прямо в ходе отбора, когда ведущий мероприятия поинтересовался у девушек, не пожалели ли они об участии в мероприятии, учитывая их «бэкграунд».

«И если я сейчас спрошу у вас, чей Крым, а этот вопрос загонит вас в вилку — это поставит крест либо на вашей карьере, либо на маминой (в СМИ тогда писали, что родительница занимает должность заместителя председателя совета министров Крыма, — «Газета.Ru»)», — добавил он, доведя одну из сестер до слез.

Победителем прошедшего без Украины «Евровидения» стал нидерландец Дункан Лоуренс, именно поэтому конкурс в 2020-м пройдет на территории его родной страны — в Роттердаме. Бронзовым призером стал россиянин Сергей Лазарев, ранее уже занимавший в шоу третье место.

В общей сложности Украина принимала участие в «Евровидении» 15 раз, принеся домой победу дважды: в 2004-м это сделала Руслана, а в 2016-м — Джамала.