Затаившийся дракон: почему фильм Тарантино запретили в Китае

Фильм Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде» сняли с проката в Китае. Лента, роли в которой исполнили Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Марго Робби, Эмиль Хирш, Дакота Фаннинг, Аль Пачино, Майя Хоук и другие, должна была выйти в Поднебесной 25 октября, однако в итоге ее премьеру перенесли на неопределенный срок, сообщает The Hollywood Reporter.

Официальная причина такого решения китайских прокатчиков не раскрывается, однако источник предполагает, что снятие с проката картины, действие которой разворачивается в 1969 году в Голливуде, связано с «противоречивым изображением режиссером актера и мастера боевых искусств Брюса Ли», единственного азиатского персонажа в фильме.

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Отмечается, что семья покойного артиста была возмущена созданным Тарантино образом Ли: близкие звезды «Пути дракона», в частности, подчеркнули, что в реальности Брюс никогда не вел себя так, как в «Однажды в... Голливуде».

В новой работе двукратного лауреата премии «Оскар» роль Ли исполнил американский актер Майк Мо. В одном из эпизодов картины персонаж хвастливо утверждает, что мог бы «искалечить» в очном поединке боксера Мухаммеда Али, — и это смешит героя Питта, опытного каскадера и героя войны. В результате между ними завязывается потасовка, которая хоть и не заканчивается в пользу последнего, однако выставляет признанного мастера боевых искусств в не самом выгодном свете: так, в одном из моментов драки оппоненту Ли удается жестко бросить того в стоящий рядом автомобиль.

Согласно слухам, в настоящий момент китайские прокатчики фильма пытаются добиться от Тарантино оперативного изменения сцены с участием Брюса Ли (возможно, ее полного удаления).

Мировая премьера «Однажды в... Голливуде» прошла в конце минувшего августа. К настоящему моменту лента собрала в США без малого $140 млн. В общей же сложности она заработала почти $367 млн. По мнению аналитиков, в случае выхода в Китае суммарная выручка проекта вырастет минимум до $400 млн.

Интересно, что у Тарантино и ранее не особо получалось зарабатывать на территории Китая (при этом в Гонконге его работы прокатывают куда активнее) — лента с Ди Каприо и Питтом в главных ролях должна была стать всего второй для постановщика, попавшей в прокат Поднебесной. До «Однажды в... Голливуде» это удавалось лишь «Джанго освобожденному» (2012), однако и тогда не обошлось без проблем: накануне назначенной заранее даты премьеры фильм был снят с проката без объяснения причин (по слухам, из-за того, что один из членов партии посчитал его слишком жестоким).

Лента все-таки появилась в китайских кинотеатрах спустя месяц (в сокращенном виде), но к тому моменту в стране уже распространились пиратские копии «Джанго», в результате чего картина заработала всего $2,7 млн.

В преддверии российской премьеры «Однажды в... Голливуде» режиссер фильма Тарантино посетил Москву и дал эксклюзивное интервью «Газете.Ru». Тогда он, в частности, заявил, что лента стала для него одной из самых личных в карьере.

«Думаю, у него практически не было шансов стать иным для меня — все-таки это часть моих воспоминаний, — подчеркнул постановщик. — Этот фильм о Голливуде, о Лос-Анджелесе того времени. И все персонажи ленты — его жители и места. Как и я, возвращаясь назад в 1969-й. Мне тогда было всего шесть или семь лет, но я помню все это.

Ландшафт этого фильма — не историю, а именно его ландшафт — я пытался делать по памяти. <...> На мой взгляд, в этом есть определенный аспект — воссоздать все по памяти. А память — это не совсем история. То есть я могу в чем-то ошибаться: это мое воспоминание из шестилетнего или восьмилетнего возраста. Невозможно помнить так точно. Думаю, это именно то, с чем я в данном случае имел дело».

В центре сюжета «Однажды в... Голливуде» — истории звезды второсортных американских фильмов Рика Далтона (Ди Каприо), у которого наступает непростой период в карьере, и его каскадера-ассистента Клиффа Бута, вымышленных Тарантино персонажей. При этом по соседству с Далтоном живут режиссер Роман Полански и его беременная супруга Шерон Тэйт (Робби), которая в реальности была жестоко убита членами секты Чарльза Мэнсона.

Подробнее о картине — в рецензии «Газеты.Ru».