«Моя ночь»: Лобода отметила день рождения с лидером Rammstein

Певица Светлана Лобода отметила свой 37-й день рождения в компании вокалиста немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна, с которым, по слухам, они уже несколько лет состоят в романтических отношениях. Артистка опубликовала в инстаграме фотографию с камерного застолья в свою честь.

«Мой день. Моя ночь», — подписала снимок исполнительница хита «Superstar».

Кроме Линдеманна артистку приехал поздравить его коллега по сольному проекту Lindemann — Петер Тэгтгрен. Также на вечере присутствовал близкий друг Лободы грузинский модельер Бичолла Тетрадзе и некоторые члены творческого коллектива певицы.

Мероприятие в честь дня рождения Лободы прошло в Санкт-Петербурге — по информации СМИ, в одном из самых любимых городов Линдеманна. Под публикацией отметились совсем не многочисленные звездные подписчики.

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«С днем рождения дорогая! Будь счастлива и любима детка», — написала певица Анита Цой. «Лучик Света, с днем рождения!», — поздравил Лободу шоумен Михаил Галустян. «Дорогая моя, пусть душа твоя неугомонная непременно осуществит все задуманное... А я счастлива, что ты реализовываешь себя всесторонне. Став творческим лидером, прекрасной мамочкой, любимой и любящей женщиной!», — написала бывшая коллега Лободы по группе «ВИА Гра» Надежда Мейхер.

Вероятно, что остальные знаменитые друзья поздравили артистку другим способом.

В конце сентября Лобода побывала на YouTube-шоу скандальной телеведущей Ксении Собчак. Исполнительница пыталась, но не смогла полностью обойти вопросы, касающиеся предполагаемого отца ее младшей дочери Тильды. В самом начале беседы Собчак заверила Лободу, что не станет расспрашивать ее о знаменитом рокере, поскольку ей известно, что та подобные вопросы не любит и не отвечает на них.

Следом же журналистка напомнила об интервью певицы в шоу рэпера Басты, когда та обмолвилась о том, что не может публично говорить о своей личной жизни из-за наличия некоего контракта.

«Ну, проговорилась, видишь», — ответила на это исполнительница.

Забыв про обозначенные ранее добрые намерения не затрагивать щепетильную тему, Собчак продолжила вытягивать из артистки детали — с кем именно у той контракт, и не в рабском ли положении она находится. После этого уже Лобода стала делать интонационные нажимы на слова, подчеркивая, что не может это обсуждать.

«Я не в рабстве, я в любви», — заявила певица.

Дальнейшие попытки обсудить волнующую всю страну тему Лобода, не без труда маскируя раздражение, отклонила смягчающей фразой о том, что Собчак ей очень симпатична, но она «ничего не получит в ответ». Утомившись коварством экс-кандидата в президенты России, Лобода предложила спросить ее, что она думает о Линдеманне. Когда журналиста охотно выполнила просьбу, певица назвала рокера изумительным, использовав нецензурный эквивалент этого эпитета.

Следом, вопреки изначальной установке и благодаря мастерству Собчак выведывать чужие тайны, исполнительница стала рассуждать о том, как чудесно найти человека, ради которого можно добровольно «прогнуться и быть маленькой кошечкой». Ксения, в свою очередь, усомнилась в том, что подобное желание может продлиться долго у женщин подобных им (телеведущая говорила о себе и Лободе). Светлана же выразила мнение, что подобный расклад вполне вероятен в отношениях на расстоянии. Певица подкрепила свое видение, приведя в пример историю любви Владимира Высоцкого и Марины Влади (их роман продлился 12 лет, и все эти годы они жили на две страны — «Газета.Ru»).

Артистка выразила убеждение, что огромным преимуществом любви на расстоянии является то, что у каждого из партнеров есть возможность погрузиться в любимое дело, не растрачивая внутренний ресурс на совместный быт.

Собчак не без иронии отметила, что это действительно удобно: «приехал, муху подарил дочери (речь идет о серебряном амулете — «Газета.Ru»), в ресторан сводил и уехал».

После этого высказывания на лице Лободы появилось немного возмущенное выражение и она сложила руки в «закрытую позу», что телеведущая не преминула озвучить и высмеять.