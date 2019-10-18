«У тебя нет друзей»: при Brexit Британии не до развлечений

Как Brexit изменит развлекательную индустрию Британии

Brexit по большей степени негативно скажется на британском интертейменте: в этом утверждении эксперты сходятся практически единогласно. Единственное, в чем прогнозы аналитиков не совпадают, — реальная степень урона, который индустрия понесет, если Британия выйдет из Европейского союза.

Соединенное Королевство на данный момент считается одним из мировых лидеров киносферы — британские актеры и режиссеры покоряют Голливуд, страна выпускает множество качественных фильмов и сериалов, которые впоследствии становятся культовыми (от «На игле» до «Зомби по имени Шон», от «Доктора Кто» до «Аббатства Даунтон»), да и большие американские проекты ныне нередко снимаются именно на территории Великобритании.

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Последний пункт стал реальностью во многом по той причине, что в 2006 году экс-премьер-министром Гордоном Брауном были введены налоговые льготы на кинопроизводство, — и в результате создавать некоторые картины и шоу стало дешевле в Лондоне, чем в условном Лос-Анджелесе. В итоге именно в Британии «родились» представители таких франшизных «монстров», как «Звездные войны», «Форсаж» и «Мстители». Однако в случае Brexit статус одной из самых привлекательных стран для создания кино между собой могут поделить Канада, Новая Зеландия или даже Индия, подчеркивают специалисты отрасли.

Главную проблему, которая может возникнуть после выхода страны из ЕС, работники киноиндустрии видят в невозможности свободного перемещения сотрудников между Великобританией и другими государствами, входящими в союз. Издание Screenart со ссылкой на доклад Британского института кино отмечает, что «Brexit окажет глубоко негативное влияние на качество и количество талантов, доступных стране». Речь в данном случае идет скорее не про звездных актеров, режиссеров и сценаристов (число которых изначально ограничено — и вопросы с ними будут решаться в первую очередь), а про условных создателей спецэффектов, аниматоров и других (малоизвестных обывателям) сотрудников сферы, чей вклад в итоговый продукт в реальности крайне велик.

Комментируя возможный выход Великобритании из ЕС, продюсер Джереми Томас выразил опасение, что Brexit может вернуть национальное кинопроизводство в те времена, когда созданию фильмов и сериалов ощутимо мешала бюрократия.

«Я помню, как тогда мы занимались транспортировкой оборудования. У нас был грузовик, наполненный тысячей маленьких предметов, необходимых для съемки. И каждую из этих вещей [при пересечении границы] необходимо было проверять, возвращать обратно. Полная чушь! На все это уходило по несколько дней. Кроме того, [были нужны] всякие документы и разрешения на работу для сотрудников», — посетовал он.

Вместе с тем Brexit, скорее всего, сделает невозможным сотрудничество британских кинопроизводителей и организации Creative Europe, которая финансово поддерживает индустрию на территории ЕС. Несмотря на то, что по условиям программы Великобритания получает не такие уж и большие суммы (так, в 2016-17 годах Creative Europe и другие подобные ей источники выделили всего $4,5 млн), изменения могут оказаться для сферы критическими, ведь эти средства в основном шли на создание оригинальных проектов. Среди них, к примеру, был фильм «Я, Дэниел Блейк», удостоившийся в 2016-м «Золотовой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля.

Согласно экспертам, если окончание партнерства с Creative Europe не будет нивелировано государственными субсидиями, британское авторское кино будет окончательно подавлено крупными студиями с их высокобюджетными творениями.

Исходя из слов сооснователя студии Working Title Films Эрика Фелльнера, в Голливуде немало обеспокоены будущим британского кинопроизводства: «Они относятся к происходящему с недоверием. Им не нравится неопределенность, и они не могут понять, почему мы ставим самих себя в такую ситуацию». В качестве подтверждения его высказывания на днях в СМИ появилась информация, что некая американская фирма отказалась от инвестирования в одну из новых британских студий, сославшись на неопределенность в отношениях между Соединенным Королевством и ЕС.

Примечательно, что окажет весомое влияние возможный выход Великобритании из Евросоюза не только на киносферу, но также и на игровую индустрию, тогда как страна является одним из мировых лидеров области. Потенциальные проблемы в данном случае все те же — дефицит ценных кадров и сокращение инвестиций.

На территории государства на данный момент находятся сразу несколько студий, известных практически каждому геймеру, — все они связаны с гигантом Rockstar Games, чей головной офис базируется в Нью-Йорке. При этом британскими подразделениями компании был создан, пожалуй, ее главный проект в истории — «Grand Theft Auto».

«Лишить отрасль большого притока финансов — это безумие, — возмущается ведущий тестировщик игры Гордон Росс. — Каждый евро или фунт может привести к появлению еще одной «Grand Theft Auto». Или «Minecraft».

Что о Brexit говорят ТВ- и кинозвезды

Согласно The Guardian, в Британии «практически нереально отыскать» представителей киносообщества, положительно относящихся к Brexit. Учитывая тот факт, что возможный выход Соединенного Королевства из Европейского союза скажется не только на персональной жизни представителей национального интертеймента, но и непосредственным образом повлияет на их работу, некоторые из артистов активно высказываются против изменений, которые могут произойти в ближайшем будущем.

Так, в декабре минувшего года актер Энди Серкис, известный по роли Голлума в экранизации произведений Джона Толкина, отметился (крайне талантливой, надо сказать) пародией на Терезу Мэй, тогда еще премьер-министра Великобритании, в которой добавил политику черты своего наиболее известного экранного персонажа. В ролике «Мэй» — подобно Голлуму — эмоционально разговаривает сама с собой, обсуждая Brexit.

«Наша прелесть, наше соглашение, — с упоением произносит ее «злобная» сущность. — Да, да! Мы возвращаем себе контроль. Деньги, границы, законы, синие паспорта».

«Нет, это принесет людям вред, сделает их беднее. <...> Люди — наши друзья, — кротко парирует вторая личность героини, но в итоге под давление соперницы, заявляющей, что «у тебя нет друзей», все-таки сдается, растворяясь в любви к идее выхода страны из ЕС.

Двукратный номинант «Оскара» Рэйф Файнс («Список Шиндлера», Отель «Гранд Будапешт», Волан-де-Морт из »Гарри Поттера»), в свою очередь, выступая на одной из кинопремий, выразил мнение, что «сейчас в Англии слышен только лишь шум разделения». Также он назвал кинематографистов «унификаторами», подчеркнув, что создание фильмов — «изначально совместная работа». По словам артиста, его «огорчают и удручают» проходящие в стране дебаты о степени принадлежности Великобритании к Европе.

Против Brexit в разное время также высказывались легенда шоу Top Gear Джереми Кларксон, комик Эрик Айдл, актер Бенедикт Камбербетч (он, к слову, даже исполнил главную роль в одноименном фильме, рассказывающем о британском референдуме 2016 года, когда было принято решение о выходе Великобритании из Евросоюза) и звезда «Бойцовского клуба» Хелена Бонэм-Картер. Нашлись, впрочем, и те представители развлекательной индустрии, которые поддержали Brexit: это, в частности, создатель «Аббатства Даунтон» Джулиан Феллоуз, актриса Джоан Коллинз, двукратный лауреат «Оскара» Майкл Кейн и основатель комик-группы «Монти Пайтон» Джон Клиз.