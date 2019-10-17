«Облажались с музыкой»: Элтон Джон раскритиковал «Короля Льва»

Британский музыкант Элтон Джон критически отозвался о музыкальной составляющей ремейка диснеевской классики «Король Лев» режиссера Джона Фавро. Соответствующее заявление он сделал в интервью изданию GQ. По словам певца, во время просмотра новой версии любимого им анимационного фильма он не чувствовал, что тот по уровню соответствует оригиналу.

«Новая версия «Короля Льва» стала для меня огромным разочарованием», — сказал он.

Основной проблемой одной из главных премьер этого года, по мнению артиста, является саундтрек. «Я думаю, что они облажались с музыкой. В оригинале музыка была невероятно важной частью, тогда как в текущем фильме она не имела подобного значения. Волшебство и радость пропали», — посетовал Джон.

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Исполнитель отметил, что саундтрек проекта Фавро даже близко не повторил того успеха в чартах, какой случился 25 лет назад, когда альбом с музыкой из мультфильма стал самым продаваемым релизом года. «Новый саундтрек выпал из чартов слишком быстро, несмотря на огромный кассовый успех», — подчеркнул певец.

Вместе с тем британец признался, что изначально хотел принимать участие в создание музыки для ремейка. Однако творческое видение создателей картины было другим. »[Ко мне] не относились с тем же уважением. Это меня очень огорчает», — сказал артист, при этом выразив радость в связи с тем, что «правильный дух» оригинальной музыки остался в мюзикле.

В настоящее время певец продвигает свою новую мемуарную книгу «Я». Отвечая на вопрос, сколь сильно его расстроила российская цензура в фильме «Рокетмен», Джон признался, что какой-то особой реакции у него не было.

«Наверное, я должен был что-то сказать, когда они покончили со мной, Дэвидом и семьей в конце фильма», — посетовал музыкант».

Кроме того, он отметил, что фильм в России даже со всеми сокращениями по-прежнему имеет рейтинг «18+», поэтому дети все равно не могут его увидеть. Это вопиющая гомофобия и лицемерие на всех уровнях», — заключил артист.

В интервью также зашел вопрос о том, существуют ли сейчас звездные артисты. Говоря об этом, Джон подчеркнул, что нельзя быть звездой, просто делая записи. «Чтобы стать звездой, вы должны продержаться 50 лет», — сказал он, приведя в пример Барбару Стрейзанд, Пола Маккартни и некоторых других музыкантов. В настоящий момент, по его мнению, единственной звездой мирового шоу-бизнеса является Леди Гага.

В вышедшем на днях автобиографическом романе «Я» исполнитель поделился своим мнением о «безумии» покойного музыканта Майкла Джексона. Выдержки из этой книги о скончавшемся в 2009 году артисте приводит портал TMZ.

«Я знал Майкла с 13 или 14 лет. Он был просто самым очаровательным ребенком, которого вы только могли себе представить. Но в какой-то момент... Он начал отстраняться от мира, от реальности, как Элвис Пресли», — вспоминал композитор.

Он предположил, что причиной повышенной тревожности и других психических заболеваний Джексона могли стать медицинские препараты, которые он принимал. «Одному Богу известно, что происходило в его голове и какие лекарства он принимал, но в последние годы жизни Джексона при встрече с ним я каждый раз видел бедного сумасшедшего парня», — написал Джон.

Британец также отметил, что якобы сумасшествие Джексона выглядело очень мрачно: он постоянно был чем-то обеспокоен и не мог находиться среди взрослых людей. Однажды Джон пригласил певца на вечеринку — и в какой-то момент тот был всеми потерян. Выяснилось, что Джексон спрятался подальше от людей и спокойно играл с сыном горничной.

Ранее сообщалось о том, что сводный брат Элтона Джона Джефф Дуайт был возмущен тем, как их отец Стэнли Дуайт был изображен в автобиографии артиста. Об этом сообщило издание The Mirror.

Согласно написанному в книге, отец музыканта никогда не приходил к нему на выступления. Джефф Дуайт, в свою очередь, заверил, что он бывал с родителями на его концертах в Ливерпуле.

Сводный брат звезды также отреагировал на высказанную им обиду, что отец никогда не выражал свою гордость за знаменитого сына. Джефф признался, что и он сам таких слов не слышал до того момента, как глава семьи не оказался на смертном одре. По мнению Дуайта, такая черствость отца связана с его послевоенным прошлым.