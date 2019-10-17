«Приставы начали работу»: у Жигунова отняли квартиру за долги

Служба судебных приставов возбудила исполнительное производство после решения Останкинского районного суда Москвы об изъятии недвижимости актера и продюсера Сергея Жигунова. В феврале 2019 года состоялось судебное заседание, по итогам которого артиста обязали в течение полугода выплатить волгоградскому банку 38,5 млн рублей с учетом процентов и пени. Артист не выполнил обязательство в указанный срок и лишился квартиры в Москве, под залог которой был выдан кредит, передает сайт kp.ru. Сам Жигунов категорически отказался комментировать эту ситуацию.

Реклама

«Интервью не даю. Не звоните мне, пожалуйста», — потребовал он.

Отмечается, что вырученных за квартиру средств не хватит для погашения долга — ее стоимость оценивается в 16 млн рублей. Остальная недвижимость Жигунова официально принадлежит его жене, и суд не имеет права на нее претендовать. Согласно информации на сайте Федеральной службы судебных приставов, помимо основной суммы долга, продюсер должен оплатить исполнительный сбор в размере 2,7 млн рублей.

Кредит для развития собственного продюсерского центра Жигунов взял еще в 2014 году. Как рассказал представитель банка, в который обратился артист, его компания не выполнила свои обязательства перед финансовой организацией, передает «СтарХит».

«Да, наш банк судился с Жигуновым и выиграл. Было заключено мировое соглашение об отсрочке до 31 января 2019 года. Но компания Жигунова долг так и не выплатила, поэтому с этого года начали работу судебные приставы», — поделился сотрудник банка.

В окружении Жигунова рассказали, что одна из трех его квартир действительно была изъята судебными приставами.

«Это «однушка» на Мосфильмовской улице площадью в 40 квадратных метров. В ней, к слову, хранились награды артиста — статуэтки и почетные грамоты. Квартиру оценили в 16 миллионов рублей и передали банку. Однако эта сумма весь долг не погасит. У Жигунова были еще три квартиры и дача в Абрамцеве. Но большую часть недвижимости он переписал на жену. Оставшуюся же в собственности единственную квартиру закон забрать не позволяет», — рассказали знакомые продюсера.

Согласно СМИ, судебные приставы также вправе претендовать на интеллектуальную собственность Жигунова в виде фильмов и проектов. Однако продюсер на данный момент не может похвастаться богатым списком работ — в 2013 году он лишился девяти проектов, отдав их в счет другого долга. Бизнес-партнеру Жигунова перешли сериалы «Графиня де Монсоро», «Королева Марго», «Сердца трех» и другие.

Три года назад артист попал в другую финансовую передрягу — партнеры потребовали от его продюсерского центра выплаты 126 млн рублей за новую экранизацию «Трех мушкетеров». Не имея необходимых средств, Жигунов расплатился своими проектами «Мартин Иден», «Доктор Смерть», «Три мушкетера» и «Никаких проблем».

В августе этого года продюсер был обвинен в мошенничестве: актеры сериала «Динозавр» с Александром Панкратовым-Черным в главной роли якобы не получили гонорары за свою работу. Сообщалось, что им не выдали на руки копии трудовых договоров, без которых будет практически невозможно доказать свою правоту в суде.

«Год мне не платили. Сумма небольшая, но все же. Хотел Жигунова в подъезде подкараулить, поговорить по-мужски. Но он бегает — как трусливый кролик. Я звонил, грубил, и в итоге со мной рассчитались. Притом знаю, что со стороны Жигунова были угрозы в адрес тех, кто просит деньги. Исполнителям главных ролей он платит, эпизодникам — нет. Поэтому — что говорить про осветителей, гримеров», — поделился актер Кирилл Захаров.

Еще один скандал с участием Жигунова случился во время съемок сериала «Горюнов». Режиссер Владимир Балкашинов рассказал, что не смог работать с продюсером из-за его неадекватного поведения.

«Столько грязи, непорядочности терпеть я больше не мог. Жигунов совсем перестал платить питерскому продакшену — они начали вкладывать в сериал свои деньги. Но Сережа взял и перенес проект в Москву, чтобы не платить питерским и дальше. Те подавали в суд на Жигунова, но у него же есть люди какие-то. В итоге суд проиграли», — сообщил Балкашинов.

Главную роль в сериале «Горюнов» сыграл Максим Аверин, который — в отличие от исполнителей второстепенных ролей — получил свой гонорар. По информации прессы, Жигунов пытается доказать в суде банкротство своей компании, чтобы избежать выплаты долгов сотрудникам.