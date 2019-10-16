Тревожные слухи: что случилось с народной артисткой Белохвостиковой

В прессе появилась информация, что народная артистка РСФСР Наталья Белохвостикова оказалась в реанимации из-за сердечного заболевания. Якобы 68-летней актрисе провели экстренную операцию, а в настоящее время врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

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Также сообщалось, что Белохвостикова сама вызвала специалистов, пожаловавшись на боли в сердце. Позже информацию опроверг супруг артистки — режиссер Владимир Наумов. Он признался, что не хочет разговаривать на эту тему, и обвинил журналистов в распускании ложных слухов.

«Откуда появилась такая информация? Нет, это неправда», — цитирует кинематографиста принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Кроме того, в беседе с «360» он припомнил, что когда-то в прессе распространялись ложные сообщения и о его собственной смерти.

Согласно СМИ, сама Белохвостикова, известная по лентам «Тегеран-43», «Легенда о Тиле» и «Берег», практически не дает интервью и давно не появлялась на большом экране: большую часть своего времени она тратит на воспитание сына.

В прошлом из-за жесткого графика съемок артистка была вынуждена часто оставлять дочь Наташу с бабушкой. Впоследствии Белохвостикова говорила, что очень сожалеет о пропущенных моментах взросления девочки.

«То, что мой папа режиссер, я поняла в раннем детстве. Помню, как меня, маленькую, принесли на съемочную площадку «Тиля». Правда, помню! Маму с распущенными волосами в каком-то странном наряде — снимали сцену гадания. Как папа всеми командовал на съемочной площадке. Я тогда поняла, что он — главный и самый умный», — приводит слова Натальи Наумовой «СтарХит».

Актриса решила, что дочери подходит не только ее имя, но и призвание: и в итоге, будучи пятилетней девочкой, она снялась в «Тегеране-43». В 2007 году в звездной семье появился еще один ребенок — супруги стали приемными родителями на тот момент трехлетнего мальчика Кирилла. Долгое время они скрывали факт усыновления, чтобы уберечь психику ребенка.

Говоря о взрослении делей, актриса ранее признавалась, что «подольше бы оставляла их маленькими». «Почему дети очень быстро взрослеют? Я бы подольше их оставляла маленькими. Сейчас Кирилл взрослый человек, всегда на телефоне, всегда рядом», — подчеркивала звезда отечественного кино.

По информации прессы, в октябре прошлого года подросток по неосторожности выпал из окна, перелезая в гости к товарищу. В итоге все обернулось для юноши черепно-мозговой травмой.

В марте прошлого года Белохвостикова стала героиней программы «Судьба Человека» Бориса Корчевникова. Артистка рассказала о том, что скрывала от собственной матери смерть брата — и этот поступок до сих пор ее терзает.

По словам артистки, серьезным испытанием в ее жизни стала кончина отца. Вскоре после этого в возрасте 50 лет умер ее родной брат. Мама актрисы очень тяжело приняла потерю супруга, еще одна трагедия убила бы ее. Понимая это, Белохвостикова приняла решение скрыть правду.

«Смерть брата... Это правда, я не сказала. С ним случилось то же самое — лопнул сосуд. Мама сильно болела, я понимала, мне врачи сказали: «Наташа, этого нельзя говорить ей. Ты потеряешь ее в тот же день». Я взяла этот грех на душу. И с ним живу. Иногда думаю, что была не права, но мне так хотелось подержать ее рядом с собой. — вспоминала она. — Я говорила, что у брата командировки, но он звонит. Мама к тому времени была достаточно больна. Какие-то фрагменты у нее выпадали из памяти. Но я знаю, что она чувствовала, понимала. Но она мне как бы верила, делала вид. Время лечит, говорят. Слова, книжки, ничего, на самом деле, не лечит. Наоборот. Это все больше обостряется, ты с родными все больше и больше хочешь поговорить, спросить. Постоянно хочется ощутить их тепло».