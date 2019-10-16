Политика превыше всего: Украина изменила правила отбора «Евровидения»

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) представила обновленные правила отбора на «Евровидение». В пресс-релизе организации отмечается, что на главный песенный конкурс Европы от Украины в 2020 году смогут поехать только те артисты, которые не осуществляли концертной деятельности на территории России с 2014-го, не планируют и не анонсируют ее вплоть до финала шоу, а также не въезжали в Крым с территории РФ.

По словам председателя правления НОТУ Зураба Аласании, будущий представитель страны на «Евровидении» должен быть «не только талантливым и ярким артистом, но и полностью понимать ответственность, разделять позицию, ценности украинского общества».

«Евровидение» — особый песенный конкурс, потому что он не только про музыку, это про возможность представить свою страну в мире», — подчеркнул он.

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В то же время Людмила Семчук, директор телеканала СТБ, занимающегося проведением нацотбора на «Евровидение», подчеркнула, что новые правила были введены организаторами по итогам событий, связанных с неучастием страны в конкурсе в этом году. «После прошлогоднего финала мы серьезно задумались над тем, какие изменения необходимы для того, чтобы наша страна ежегодно присутствовала на «Евровидении». Мы провели ряд встреч, чтобы разработать все необходимые дополнения к правилам, и в этом году планируем уделить отбору особое внимание», — заявила она.

Отмечается, что прием заявок потенциальных представителей Украины на «Евровидении-2020» стартовал 16 октября. Полуфинальный и финальный раунды национальной квалификации пройдут в будущем феврале.

Как известно, Украина не участвовала в конкурсной программе «Евровидения-2019», которое прошло в минувшем мае на территории Израиля (при этом в рамках исключительно развлекательной части шоу в Тель-Авиве выступила Верка Сердючка). Причиной отсутствия представителя страны на минувшем конкурсе стал скандал, произошедший после отбора на «Евровидение»: его победительница Анна «Maruv» Корсун отказалась от возможности поучаствовать в музыкальном состязании из-за разногласий с НОТУ.

Комментируя данное решение, уроженка Днепропетровской области, в частности, назвала условия участия в «Евровидении» «кабальными», намекнув на некоторые ограничивающие ее творческую активность пункты в контракте: например, все тот же временный запрет, касающийся концертной деятельности на территории России. Впоследствии НОТУ — на фоне отказов коллег Корсун стать ее заменой — заявила, что Украина на конкурс не поедет.

При этом история с Maruv оказалась не единственным скандалом, связанным с выбором украинского участника «Евровидения-2019». Так, родившиеся в Симферополе близняшки Анна и Мария Опанасюк, в одном из интервью сказавшие, что «Украина просто потеряла Крым», подверглись травле прямо по ходу отбора, когда ведущий мероприятия спросил девушек, не пожалели ли они об участии в мероприятии, учитывая их «бэкграунд».

«И если я сейчас спрошу у вас, чей Крым, а этот вопрос загонит вас в вилку — это поставит крест либо на вашей карьере, либо на маминой (в СМИ тогда писали, что родительница занимает должность заместителя председателя совета министров Крыма, — «Газета.Ru»)», — добавил он, доведя одну из певиц до слез.

Триумфатором прошедшего без Украины «Евровидения» стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс (и поэтому конкурс в 2020-м пройдет 12-16 мая на территории его родной страны, а именно — в Роттердаме), тогда как третье место занял россиянин Сергей Лазарев, ранее уже становившийся «бронзовым призером» шоу.

В общей сложности Украина участвовала в «Евровидении» 15 раз и дважды выигрывала конкурс: в 2004-м это удалось сделать Руслане, в 2016-м — Джамале. Кроме того, два раза представители страны оказывались в шаге от победы: в 2007 и 2008 годах хорошо знакомые российским слушателям Верка Сердючка и Ани Лорак финишировали вторыми.